“ইমৰাণ খান দেশত থকা ৪০ বছৰ হ’ল”-কিৰণ ৰাও
ইমৰাণ খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । আমিৰ খানৰ প্ৰাক্তন পত্নী কিৰণ ৰাৱে এই নিৰ্দেশক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 16, 2026 at 12:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা ইমৰাণ খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দি জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । মুম্বাইস্থিত বিদেশী আঞ্চলিক পঞ্জীয়ন কাৰ্যালয়ে তেওঁলৈ এই জাননী জাৰি কৰিছে । অভিনেতাগৰাকীৰ হাতত আমেৰিকান পাছপ’ৰ্ট আৰু অভাৰছিজ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া (OCI) কাৰ্ড আছে । ১০ অক্টোবৰত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত অনুষ্ঠিত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ এই জাননী লাভ কৰে । এতিয়া ইমৰাণে আমিৰ খানৰ প্ৰাক্তন পত্নী কিৰণ ৰাওৰ পৰা সমৰ্থন লাভ কৰিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে কিৰণ ৰাৱে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা প’ষ্ট লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ লিখিছে, "বাহ, এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীও জড়িত হৈ পৰিছে ।" ভাৰতৰ সৈতে ইমৰাণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সংযোগৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ মন্তব্য কৰে, "তেওঁৰ বয়স ৪৩ বছৰ । সেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত ৪০ বছৰ তেওঁ ভাৰতত কটাই—তেওঁ ইয়াত অধ্যয়ন কৰিছিল, ইয়াত কাম কৰিছিল, ইয়াত সফলতা লাভ কৰিছিল, ইয়াত বিফলতাৰো সন্মুখীন হৈছিল, ইয়াত প্ৰেম বিচাৰি পাইছিল আৰু ইয়াতেই সংগ্ৰাম কৰিছিল ।" অভিনেত্ৰী ছাবা আজাদেও ঘটনাটোৰ সমালোচনা কৰে ৷ খবৰটোৰ প্ৰতি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ লিখিছিল, "কি? এইটো বাজে কথা ।"
কিয় জিম্মাত লোৱা হৈছিল ইমৰাণ খানক?
এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল ১০ অক্টোবৰৰ পৰা । যেতিয়া আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানে মুম্বাইৰ আগষ্ট ক্ৰান্তি ময়দানত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিক্ষোভত নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) সন্দৰ্ভত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবী জনোৱা হৈছিল ।
প্ৰতিবাদৰ সময়ত মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জিম্মাত লোৱা লোকসকলৰ ভিতৰত ইমৰাণ আৰু তেওঁৰ সংগী অভিনেত্ৰী লেখা ৱাশ্বিংটনো অন্যতম । গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত ইমৰাণে ছ’চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছিল য’ত তেওঁক আৰক্ষীৰ ভেনৰ ভিতৰত দেখা গৈছিল । ছবিখনৰ লগত দিয়া কেপশ্বনত তেওঁ লিখিছে, "ড্ৰাইভ কৰিবলৈ যোৱা যেন লাগিছে ।"
প্ৰতিবাদৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত অভিনেতাগৰাকীয়ে কয় যে, তেওঁ কোনো ৰাজনৈতিক সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে নহয় বৰঞ্চ মুম্বাইৰ বাসিন্দা হিচাপেহে প্ৰতিবাদত যোগদান কৰিছে ।
ইমৰাণ খানক কিয় ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱা হ’ল?
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ইমৰাণ খানক ২৮ অক্টোবৰৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । এই ব্যৱস্থা ‘অভিবাসন আৰু বিদেশী আইন’ৰ প্ৰাসংগিক বিধানৰ অধীনত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ভাৰতীয় নাগৰিক নোহোৱা স্বত্বেও ইমৰাণ খানে ভাৰতত ৰাজনৈতিক প্ৰতিবাদত অংশ লয় বুলি উত্থাপিত হোৱা অভিযোগৰ পিছতে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে জাননী জাৰি কৰিছে । জাননীখনত অভিনেতাজনক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত দেশ এৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
মুম্বাই আৰক্ষীৰ এজন বিষয়াই কয় যে, মুম্বাইৰ খাৰ অঞ্চলত বাস কৰা আৰু অ’চিআই কাৰ্ড থকা অভিনেতাগৰাকীক জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতা কিৰিট সোমাইয়াই মুম্বাইত প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে অভিনেতা ইমৰাণ খানক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বিতাড়নৰ দাবী জনাইছে । তেওঁ অভিযোগ কৰে যে ইমৰাণ খানে ভাৰতীৰ বৈদেশিক নাগৰিক (OCI) নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়মৰ লগতে ভিছাৰ চৰ্ত উলংঘা কৰিছে । সোমাইয়াই কয় যে, তেওঁ আৰক্ষীক প্ৰমাণ প্ৰদান কৰিছে—য’ত প্ৰতিবাদৰ সময়ত অভিনেতাজনে দিয়া ভাষণ আৰু তেওঁৰ পূৰ্বৰ মন্তব্যও আছে—আৰু তেওঁলোকক তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা ল’বলৈ আহ্বান জনাইছে । তেওঁ আৰু অভিযোগ কৰে যে, খানে অবৈধ ৰাজনৈতিক আন্দোলনত অংশ লৈ নিজৰ অ’চিআইৰ মৰ্যাদাৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে ।
ইমৰাণ খানে এই জাননীক মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব
ইমৰাণৰ অধিবক্তা জুলফিকাৰ মেমনে নিশ্চিত কৰিছে যে, অভিনেতাগৰাকীয়ে এফ আৰ আৰ অ’ৰ জাননীক মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ মনস্থ কৰিছে । বৰ্তমান আইনী দলটোৱে এখন আবেদনৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰি আছে, যিখন এই শুকুৰবাৰে নহয় আগন্তুক সোমবাৰে দাখিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । খবৰ অনুসৰি অভিনেতাজনৰ অধিবক্তাই এই আদেশক কঠোৰ বুলি অভিহিত কৰি যুক্তি দিছে যে অ’চিআই কাৰ্ড থকা ব্যক্তিয়ে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব বুলি কোনো কথা নাই ।
লগতে পঢ়ক :
১৩ দিনৰ ভিতৰত ভাৰত এৰি যোৱাৰ জাননী আমিৰ খানৰ ভতিজা ইমৰাণ খানলৈ
ভাৰত এৰি যাবলৈ কোৱাৰ জাননীক প্ৰত্যাহ্বান ইমৰাণ খানৰ, অধিবক্তাই ক’লে...