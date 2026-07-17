ETV Bharat / entertainment

আমি কোনেও সোণম ৱাংচুকক জনা নাছিলোঁ: '৩ ইডিয়টছ'ক লৈ চলি থকা ৰহস্য ফাদিল কৰিলে আমিৰ খানে

ৰাঞ্চো চৰিত্ৰক লৈ থকা ভুল ধাৰণা ভাঙিলে আমিৰ খানে ৷ অনশনকাৰী সোণম ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ ৷

Aamir Khan's clarification: Rancho character in '3 Idiots' and Sonam Wangchuk's hunger strike
ভুল ধাৰণা ভাঙিলে আমিৰ খানে (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 17, 2026 at 12:25 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 12:31 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: লণ্ডন ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেলত নিজৰ জনপ্ৰিয় বোলছবি 'লগান'ৰ প্ৰদৰ্শনীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত অভিনেতা আমিৰ খানে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্পষ্টীকৰণ দিয়ে ।

তেওঁ কয় যে, তেওঁৰ ছুপাৰহিট বোলছবি '৩ ইডিয়টছ'ৰ মূল চৰিত্ৰ 'ৰাঞ্চো' বাস্তৱ জীৱনৰ বিজ্ঞানী তথা উদ্ভাৱক সোণম ৱাংচুকৰ জীৱনৰ ওপৰত আধাৰিত বা অনুপ্ৰাণিত নাছিল । মানুহৰ মাজত চলি থকা এই ধাৰণাটো সম্পূৰ্ণ ভুল আৰু ই কেৱল এটা অপপ্ৰচাৰহে আছিল ৷

লণ্ডনত আমিৰ খানৰ স্পষ্টীকৰণ (Video source: PTI)

অস্কাৰলৈ মনোনীত হোৱা আমিৰ খানৰ ইতিহাসপ্ৰসিদ্ধ ছবি 'লগান'ৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে আয়োজিত এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত অংশ ল’বলৈ তেওঁ এই মহোৎসৱত উপস্থিত হৈছিল । দৰ্শকৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপৰ সময়ত তেওঁক সোণম ৱাংচুক (যাৰ নাম প্ৰায়ে '৩ ইডিয়টচ'ৰ সৈতে সাঙুৰি লোৱা হয়) আৰু তেওঁৰ বৰ্তমানৰ প্ৰতিবাদৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল । এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আমিৰ খানে কয় যে, মানুহৰ মাজত থকা এই জনপ্ৰিয় বিশ্বাসটো সত্য নহয় । তেওঁ কয়, "নহয়, আচলতে সেয়া সঁচা নহয় । সেয়া কেৱল এটা ভুল বুজাবুজিহে ।"

৩ ইডিয়টছ নিৰ্মাণৰ সময়ত আমি কোনেও সোণম ৱাংচুকক জনা নাছিলোঁ: আমিৰ খান

অভিনেতা আমিৰ খানে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে, যেতিয়া '৩ ইডিয়টছ' ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈ আছিল, তেতিয়া তেওঁ বা ছবিখনৰ নিৰ্মাতাসকলৰ কোনেও সোণম ৱাংচুকক চিনি নাপাইছিল । ছবিত 'চতুৰ ৰামালিংগম'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা সহ-অভিনেতা ওমী বৈদ্যৰ এটা শেহতীয়া ভিডিঅ'ৰ প্ৰসংগ টানি আমিৰ খানে কয় যে, ওমী বৈদ্যই হয়তো এই সম্পৰ্কটো সঁচা বুলি বিশ্বাস কৰিছিল, কিন্তু তথ্যগতভাৱে সেয়া ভুল আছিল । আমিৰ খানে কয়, "আমি যেতিয়া ছবিখন কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মই সোণম ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে একো জনা নাছিলোঁ । আনকি পৰিচালক ৰাজকুমাৰ হিৰাণী বা লেখক অভিজাত যোশীয়েও তেওঁক জনা নাছিল । হয়তো চতুৰে ভাবিছিল, কিন্তু তেওঁ ভুল ।"

তেওঁ লগতে কয় যে, সোণম ৱাংচুকৰ কৰ্মৰাজিক তেওঁৰ নিজা গুণৰ বাবেই সন্মান কৰা উচিত আৰু ইয়াক '৩ ইডিয়টছ' ছবিখনৰ সৈতে সাঙুৰি লোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । অভিনেতাগৰাকীৰ মতে, "সোণম ডাঙৰীয়াই যি কাম কৰি আছে সেয়া যিকোনো ক্ষেত্ৰতে এক বহুত ভাল কাম । আমি তেওঁক সন্মান কৰিবলৈ তেওঁ '৩ ইডিয়টছ'ৰ কোনো চৰিত্ৰৰ ওপৰত আধাৰিত হ’বই লাগিব বুলি কোনো কথা নাই । মই কেৱল তথ্যগত দিশৰ পৰাহে এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে, অভিনেতা ওমী বৈদ্যই সোণম ৱাংচুকক সমৰ্থন কৰিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনোৱাৰ লগতে এই আন্দোলনকাৰীগৰাকীয়েই 'ফুনছুখ ৱাংডু' চৰিত্ৰটোক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল বুলি মন্তব্য কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে আমিৰ খানৰ এই স্পষ্টীকৰণ পোহৰলৈ আহিছে ।

সোণম ৱাংচুকৰ অনশন আৰু আমিৰ খানৰ উদ্বেগ

যেতিয়া সোণম ৱাংচুকে চলাই থকা অনশনৰ বিষয়ে সোধা হৈছিল, তেতিয়া আমিৰ খানে ছবিৰ প্ৰসংগ এৰি এই আন্দোলনকাৰীগৰাকীৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে । তেওঁ কয়, "আমি সকলোৱে তেওঁৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱনক লৈ অতি চিন্তিত । আমি আশা কৰিছোঁ যাতে সকলো ঠিকে-ঠাকে শেষ হয় । আমাৰ সকলোৰে কামনা যে, তেওঁ যেন এই অনশন ভংগ কৰে ।"

উল্লেখ্য যে, বিগত ২৮ জুনৰ পৰা দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত সোণম ৱাংচুকে এক অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন কাৰ্যসূচী চলাই আছে । প্ৰথমতে তেওঁ NEET-UG পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হোৱাৰ অভিযোগক লৈ আৰম্ভ হোৱা এক প্ৰতিবাদত যোগ দিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এই প্ৰতিবাদে এক বহল আন্দোলনৰ ৰূপ লয় আৰু ভাৰতৰ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংস্কাৰৰ দাবী উত্থাপন কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী কৰাৰ লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে এটা ৫ দফীয়া কৰ্মসূচী প্ৰস্তাৱ কৰিছে ।

স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটা স্বত্বেও ৱাংচুকে অনশন সমাপ্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ শিক্ষা সংস্কাৰৰ দাবীত আগন্তুক ২০ জুলাইত "চলো সংসদ" যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ সমৰ্থকসকলক আহ্বান জনাইছে । তেওঁৰ এই প্ৰতিবাদলৈ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাজনো প্ৰখ্যাত ব্যক্তিয়ে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । ইয়াৰ ভিতৰত অভয় দেওল, স্বৰা ভাস্কৰ, অনুৰাগ কাশ্যপ, সোণাক্ষী সিনহা, অতুল কুলকাৰ্নী, ছায়াজী শিন্দে, শ্ৰেয়া ধন্বন্তৰী আৰু প্ৰকাশ ৰাজ অন্যতম ।

লগতে পঢ়ক : ভাৰতৰ মহান চিন্তাবিদক শেষ হৈ যাবলৈ নিদিব: সোণম ৱাংচুকৰ অনশনক চেলেব্ৰিটীৰ সমৰ্থন

Last Updated : July 17, 2026 at 12:31 PM IST

TAGGED:

৩ ইডিয়টচ ৰাঞ্চো সোণম ৱাংচুক
আমিৰ খান স্পষ্টীকৰণ
সোণম ৱাংচুক অনশন দিল্লী
ফুনছুখ ৱাংডু চৰিত্ৰ
3 IDIOTS RANCHO SONAM WANGCHUK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.