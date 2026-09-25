ETV Bharat / entertainment

ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আমিৰ খানলৈ ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’

ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’ লাভ কৰিব আমিৰ খানে, ২৫ বছৰীয়া পূৰ্তি উপলক্ষে বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ’ব কালজয়ী ছবি ‘লগান’ ৷

Aamir Khan to Receive Screen Icon Award at Singapore International Film Festival
আমিৰ খান (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : চিনেমা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ! ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱে তেওঁলোকৰ ৩৭ সংখ্যক সংস্কৰণত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা আমিৰ খানক ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’ প্ৰদান কৰি সন্মানিত কৰিব । বিখ্যাত বিনোদন আলোচনী এখনৰ এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।

এই সন্মানৰ লগতে মহোৎসৱত কিছু বিশেষ কাৰ্যসূচীও আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আমিৰ খান অভিনীত ছুপাৰহিট ছবি ‘লগান’ৰ মুক্তিৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখিনিত ইয়াৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব । এই বিশেষ ক্ষণটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ‘লগান’ ছবিখনৰ পৰিচালক আশুতোষ গোৱাৰিকাৰো এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মহোৎসৱখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ থ্ৰীলাৰ ছবি ‘দ্য এচেচিন(ছ্)’ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে হুৰ জিন-হোৱে আৰু ইয়াত অভিনয় কৰিছে ইউ হে-জিন, পাক হে-ইল আৰু লী মিন-হোৰ দৰে তাৰকাই ।

পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, এছিয়ান চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনৰ সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰ ‘চিনেমা অনৰেৰী এৱাৰ্ড’ বিখ্যাত জাপানী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কোৰে-এডা হিৰোকাজুক প্ৰদান কৰা হ’ব । এই উপলক্ষে মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ ছবি ‘লুক বেক’ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।

ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক জেৰেমী চুৱাই কয় যে, এইবাৰৰ সংস্কৰণে সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশৰ কিছুমান আটাইতকৈ সন্মানীয় প্ৰতিভা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টিশীল কৰ্মক ছিংগাপুৰলৈ লৈ আহিছে ।

বিখ্যাত বিনোদন আলোচনী ‘ভেৰাইটি’ৰ তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ মহোৎসৱত ছিংগাপুৰত নিৰ্মিত আৰু ছিংগাপুৰৰ সহযোগত প্ৰযোজিত ২৫ খনতকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰ বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই ছবিসমূহে ইতিপূৰ্বে কাঁ, ছানডাঞ্চ, টৰণ্ট’, ভেনিচ আৰু মেলব'ৰ্ন আদি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহতো বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।

এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২১ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । কম বয়সীয়া শিশু তথা কিশোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এইবাৰ মহোৎসৱত ‘জুনিয়ৰ এক্সপ্ল’ৰাৰ্ছ’ নামৰ এটা নতুন শাখা আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াত শিশুসকলৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ বাবে অনুকূল চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : নৱেম্বৰ মাহত বিশ্বজুৰি বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব গাজাৰ তথ্যচিত্ৰ NAZA

TAGGED:

স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড
লগান ছবিৰ ২৫ বছৰীয়া প্ৰদৰ্শনী
SGIFF SCREEN ICON AWARD
আমিৰ খানলৈ সন্মান
SGIFF 2026 AAMIR KHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.