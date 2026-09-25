ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত আমিৰ খানলৈ ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’
ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’ লাভ কৰিব আমিৰ খানে, ২৫ বছৰীয়া পূৰ্তি উপলক্ষে বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শিত হ’ব কালজয়ী ছবি ‘লগান’ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 2:44 PM IST
হায়দৰাবাদ : চিনেমা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা সুন্দৰ খবৰ! ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱে তেওঁলোকৰ ৩৭ সংখ্যক সংস্কৰণত বলীউডৰ জনপ্ৰিয় তাৰকা আমিৰ খানক ‘স্ক্ৰীণ আইকন এৱাৰ্ড’ প্ৰদান কৰি সন্মানিত কৰিব । বিখ্যাত বিনোদন আলোচনী এখনৰ এক প্ৰতিবেদনত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ।
এই সন্মানৰ লগতে মহোৎসৱত কিছু বিশেষ কাৰ্যসূচীও আয়োজন কৰা হৈছে ৷ আমিৰ খান অভিনীত ছুপাৰহিট ছবি ‘লগান’ৰ মুক্তিৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখিনিত ইয়াৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হ’ব । এই বিশেষ ক্ষণটোত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ‘লগান’ ছবিখনৰ পৰিচালক আশুতোষ গোৱাৰিকাৰো এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মহোৎসৱখনৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দক্ষিণ কোৰিয়াৰ থ্ৰীলাৰ ছবি ‘দ্য এচেচিন(ছ্)’ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে হুৰ জিন-হোৱে আৰু ইয়াত অভিনয় কৰিছে ইউ হে-জিন, পাক হে-ইল আৰু লী মিন-হোৰ দৰে তাৰকাই ।
পূৰ্বে ঘোষণা কৰা অনুসৰি, এছিয়ান চিনেমালৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনৰ সৰ্বোচ্চ পুৰস্কাৰ ‘চিনেমা অনৰেৰী এৱাৰ্ড’ বিখ্যাত জাপানী চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা কোৰে-এডা হিৰোকাজুক প্ৰদান কৰা হ’ব । এই উপলক্ষে মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীত তেওঁৰ ছবি ‘লুক বেক’ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
ছিংগাপুৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক জেৰেমী চুৱাই কয় যে, এইবাৰৰ সংস্কৰণে সমগ্ৰ এছিয়া মহাদেশৰ কিছুমান আটাইতকৈ সন্মানীয় প্ৰতিভা আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ সৃষ্টিশীল কৰ্মক ছিংগাপুৰলৈ লৈ আহিছে ।
বিখ্যাত বিনোদন আলোচনী ‘ভেৰাইটি’ৰ তথ্য অনুসৰি, এইবাৰ মহোৎসৱত ছিংগাপুৰত নিৰ্মিত আৰু ছিংগাপুৰৰ সহযোগত প্ৰযোজিত ২৫ খনতকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰ বিশেষভাৱে প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । এই ছবিসমূহে ইতিপূৰ্বে কাঁ, ছানডাঞ্চ, টৰণ্ট’, ভেনিচ আৰু মেলব'ৰ্ন আদি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱসমূহতো বিশেষ স্বীকৃতি লাভ কৰিছে ।
এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ২১ অক্টোবৰৰ পৰা ১ নৱেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব । কম বয়সীয়া শিশু তথা কিশোৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এইবাৰ মহোৎসৱত ‘জুনিয়ৰ এক্সপ্ল’ৰাৰ্ছ’ নামৰ এটা নতুন শাখা আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াত শিশুসকলৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ বাবে অনুকূল চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক : নৱেম্বৰ মাহত বিশ্বজুৰি বিনামূলীয়াকৈ উপলব্ধ হ’ব গাজাৰ তথ্যচিত্ৰ NAZA