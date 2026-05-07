"দেউতাৰ সমকক্ষ হ’বলৈ গোটেই জীৱন লাগিব": জুনেইদ খান
'কেতিয়াও অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰো', অভিনেতা আমিৰ খানৰ পুত্ৰ জুনেইদে ক’লে যে দেউতাকৰ সমকক্ষ হ’বলৈ গোটেই জীৱন লাগিব ৷
Published : May 7, 2026 at 2:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : জুনেইদ খানে স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ সদায় আমিৰ খানৰ পুত্ৰ হিচাপেই পৰিচিত হ’ব । তেওঁ লগতে কয় যে, বলীউডত তেওঁৰ দেউতাকে যি স্থান দখল কৰিছে, তাৰ সমকক্ষ হ’বলৈ তেওঁক হয়তো গোটেই জীৱনটোৰ প্ৰয়োজন হ’ব । বিগত তিনিটা দশকতকৈও অধিক সময় ধৰি আমিৰ খান হিন্দী চিনেমা জগতৰ এজন শক্তিশালী অভিনেতা হিচাপে টিকি আছে ।
এতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ জুনেইদ খানেও লাহে লাহে এই উদ্যোগত নিজৰ এক স্থান নিৰূপনৰ বাবে সংগ্ৰামত নামি পৰিছে। অৱশ্যে, জুনেইদে অলপতে স্বীকাৰ কৰে যে দেউতাকৰ ছাঁৰ পৰা ওলাই আহি নিজৰ সুকীয়া পৰিচয় গঢ়াটো তেওঁ ইমান সহজ হ’ব বুলি আশা কৰা নাই ।
'এক দিন' (Ek Din) ছবিৰ সহ-অভিনেত্ৰী সাই পল্লৱীৰ সৈতে হোৱা এক অন্তৰংগ বাৰ্তালাপত জুনেইদে আমিৰ খানৰ পুত্ৰ হোৱাৰ পৰিচয়টোৰ সৈতে জীয়াই থকাৰ সন্দৰ্ভত নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰে । যেতিয়া তেওঁক সোধা হৈছিল যে তেওঁ কেতিয়াবা নিজৰ পৰিচয়ক লৈ সংকট অনুভৱ কৰিছে নেকি, তেতিয়া যুৱ অভিনেতাগৰাকীয়ে অতি বাস্তৱসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "আমিৰ খানৰ পুত্ৰ হোৱাৰ যি নাম, তাক আপুনি কেতিয়াও অতিক্ৰম কৰিব নোৱাৰে । এই কথাটো ইতিবাচক বা নেতিবাচক একোৱেই নহয় । তেওঁ বিগত ৩৫ বছৰ ধৰি এজন তাৰকা হিচাপে জিলিকি আছে । মই ইমান সোনকালে তেওঁৰ সৈতে কোনো প্ৰতিযোগিতাত নমা নাই । সেই স্থানত উপনীত হ’বলৈ মোক হয়তো গোটেই জীৱন লাগিব । গতিকে নিকট ভৱিষ্যতে মই যিমানেই ভাল কাম নকৰো কিয়, মই সদায় আমিৰ খানৰ পুত্ৰ হিচাপেই পৰিচিত হৈ থাকিম ।"
অভিনেতাগৰাকীয়ে লগতে কয় যে তেওঁৰ মূল লক্ষ্য অতি সৰল ৷ উপভোগ কৰিব পৰা চিনেমা আৰু যিবোৰ প্ৰকল্পৰ সৈতে তেওঁ আন্তৰিকতাৰে সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰে তেনে কাম তেওঁ কৰিব বিচাৰে। তেওঁ উল্লেখ কৰে যে 'মহাৰাজ' (Maharaj) ছবিত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতা তেওঁৰ বাবে অতি যোগাত্মক আছিল । আশ্চৰ্যকৰ কথাটো হ’ল যে, স্বয়ং আমিৰ খানেও প্ৰায়ে জুনেইদৰ কৰ্মনিষ্ঠাৰ প্ৰশংসা কৰি আহিছে । ছুপাৰষ্টাৰগৰাকীয়ে কৈছে যে তেওঁৰ পুত্ৰই সুযোগৰ বাবে কেতিয়াও তেওঁৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা নাই আৰু সদায় স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছে । জুনেইদৰ মাৰ্জিত স্বভাৱ তেওঁৰ দৈনন্দিন জীৱনতো দেখা পোৱা যায়; বিলাসী গাড়ী থকাৰ পিছতো তেওঁক প্ৰায়ে অটো-ৰিক্সাৰে ভ্ৰমণ কৰা দেখা গৈছে ।
২০২৪ চনত সিদ্ধাৰ্থ পি মালহোত্ৰাৰ পৰিচালনাত নেটফ্লিক্সত মুক্তি পোৱা 'মহাৰাজ' (Maharaj) ছবিখনৰ জৰিয়তে জুনেইদে অভিনয় জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল । ১৮৬২ চনৰ ঐতিহাসিক 'মহাৰাজ লিবেল কেচ'ৰ ওপৰত আধাৰিত এই ছবিখনত জয়দীপ আহলাৱত, শালিনী পাণ্ডে আৰু শ্বৰ্বাৰীয়েও অভিনয় কৰিছিল আৰু ছবিখনৰ অভিনয়ৰ বাবে সকলোৱে প্ৰশংসা বুটলিছিল ।
ইয়াৰ পিছত তেওঁ খুশী কাপুৰৰ সৈতে 'লাভ্যাপা' (Loveyapa) ছবিত অভিনয় কৰিছিল যদিও ছবিখনে বক্স অফিচত দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰিব নোৱাৰিলে । তেওঁৰ শেহতীয়া মুক্তিপ্ৰাপ্ত ছবি 'এক দিন' (Ek Din) ১ মে'ত ছবিগৃহত মুক্তি পাইছে । সুনীল পাণ্ডেৰ পৰিচালনা আৰু 'আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বন'ৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ জৰিয়তেই সাই পল্লৱীয়ে হিন্দী ছবিত পদাৰ্পণ কৰিছে । অৱশ্যে, ছবিখনে দৰ্শক আৰু সমালোচকৰ পৰা মিশ্ৰিত সঁহাৰি লাভ কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে মাত্ৰ ৩ কোটি টকাতকৈ অলপ অধিক উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
