মনোৰঞ্জন জগতলৈ অনস্বীকাৰ্য অৱদানৰ বাবে বিশেষ সন্মান আমিৰলৈ
এই সন্মানেৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোনো অভিনেতাক সন্মানিত কৰা হৈছে ।
হায়দৰাবাদ : মনোৰঞ্জন জগতৰ আগশাৰীৰ অভিনেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী অভিনেতা হৈছে আমিৰ খান । এইগৰাকী অভিনেতাই দৰ্শক আৰু উদ্যোগটোক ইখনৰ পিছত সিখনকৈ কালজয়ী চিনেমা উপহাৰ দিছে । চলচ্চিত্ৰ জগতত তেওঁৰ অসাধাৰণ সফলতা আৰু কামৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে আমিৰ খানক ‘উৎকৃষ্টতাৰ বাবে আৰ কে লক্ষ্মণ বঁটা’ প্ৰদান কৰা হৈছে । এই বঁটাৰে সন্মানিত হোৱা প্ৰথমগৰাকী অভিনেতা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আমিৰ ।
এই বঁটা বিখ্যাত কাৰ্টুন শিল্পী আৰ কে লক্ষ্মণলৈ বুলি উৎসৰ্গা কৰা হৈছে । এই বঁটাটো আগবঢ়াই আনিছে তেওঁৰ পৰিয়ালে । বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানটো আছিল তাৰকাৰে ভৰা এটা অনুষ্ঠান । আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেতা বোমান ইৰাণীয়ে আমিৰ খানক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ।
বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ আভাস শ্বেয়াৰ কৰি নিৰ্মাতাসকলে লিখিছে, "এগৰাকী কিংবদন্তিক আটাইতকৈ স্মৰণীয়ভাৱে সন্মান জনোৱা হৈছে । বোমান ইৰাণীৰ পৰা প্ৰথমটো আৰ কে লক্ষ্মণ এক্সেলেন্স বঁটা লাভ কৰে আমিৰ খানে ।
হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এই বিশেষ মুহূৰ্তটো । এনে এটা সন্ধিয়া আছিল য'ত সংগীত, শিল্প আৰু পৰম্পৰা একেলগে জিলিকি উঠিছিল এখন মঞ্চত ।"
বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ লগতে অস্কাৰ বিজয়ী সুৰকাৰ এ আৰ ৰহমানৰ লাইভ কনচাৰ্টো অনুষ্ঠিত হয় । এম চি এ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান । কাৰ্টুন শিল্পী আৰ কে লক্ষ্মণে জীৱনকালত বহু সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰিছিল । পদ্মভূষণ, পদ্ম বিভূষণ লাভ কৰাৰ লগতে মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে তেওঁ ।
আনহাতে আমিৰ খান এনে এজন ছুপাৰষ্টাৰ যাৰ ব্লকবাষ্টাৰ ছবিৰ তালিকা অন্তহীন । এই তালিকাত আছে ‘৩ ইডিয়টছ’, ‘পি কে’, ‘তাৰে জামিন পাৰ’, ‘ডংগল’, ‘সীতাৰে জামিন পাৰ’কে ধৰি কেইবাখনো ছবি । অভিনেতা আমিৰ খানক উৎকৃষ্টতাৰ বাবে আৰ কে লক্ষ্মণ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ।
