যেতিয়া প্ৰত্যাখান সহ্য কৰিব নোৱাৰি চুলি খুৰাইছিল আমিৰে

যেতিয়া প্ৰত্যাখান সহ্য কৰিব নোৱাৰি চুলি খুৰাইছিল আমিৰে
এগৰাকী ছোৱালীয়ে সম্পৰ্কত থাকিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবেই চুলি খুৰাইছিল আমিৰ খানে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দৰাবাদ : অভিনেতা আমিৰ খানে প্ৰকাশ কৰিছে যে, এগৰাকী ছোৱালীয়ে তেওঁক নাকচ কৰাৰ পিছত তেওঁ চুলি খুৰাই পেলাইছিল ৷ সেই ঘটনাটো ঠিক সেই সময়ৰ, যেতিয়া তেওঁ বলীউডত অভিষেক ঘটাবলৈ নিজকে সাজু কৰি আছিল ৷
অভিনেতাজনে চুলি খুৰোৱাৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত বিশ্বাস কৰা হৈছিল যে, তেওঁ আগন্তুক কিবা প্ৰকল্পৰ বাবে এই কাম কৰিছে ৷ কিন্তু 'Rendezvous With Simi Garewal' শ্ব'টোত উপস্থিত থকাৰ সময়ত আমিৰে আচল কাৰণটো প্ৰকাশ কৰে ।
আমিৰে প্ৰবীণ অভিনেত্ৰীগৰাকীক কয়, “বহুতে ভাবে যে মই ছবিৰ বাবে চুলি খুৰাইছিলোঁ, কিন্তু আচলতে মই একেবাৰে আন কিবা কাৰণতহে কামটো কৰিছিলোঁ ।”
অভিনেতাগৰাকীয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছে যে এগৰাকী ছোৱালীয়ে তেওঁক ভাল নাপাই বুলি কোৱাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে তেওঁ এই কাম কৰিছিল ।
"মই যাক ভাল পাইছিলোঁ, তেওঁক মই হেৰুৱাই পেলালোঁ ৷ মানে এদিন তেওঁ মোক ক'লে যে- তেওঁ মোক আৰু ভাল নাপাই ৷ সেয়েহে তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে মই গৈ চুলি খুৰালোঁ । যথেষ্ট শিশুসুলভ আৰু অপৰিপক্ক আচৰণ আছিল, সেইবাবেই মই তেতিয়া কৰিছিলোঁ । তাৰ পাছত যেতিয়া কেতনে মোক লগ কৰিবলৈ ফোন কৰিলে, মই তেওঁক লগ কৰিবলৈ গ’লোঁ আৰু তেওঁ ক’লে- ‘তোমাৰ চুলি ক’ত’", আমিৰে স্মৰণ কৰি কয় ।
আমিৰক ‘অতি প্ৰখৰ প্ৰেমিক’ বুলি কয় অনুষ্ঠানটোৰ পৰিচালকগৰাকীয়ে ৷ আমিৰে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, “হয়, অনুমান কৰিছোঁ । তেনেকুৱাই অনুভৱ হয় ।”
সম্পৰ্কটো কিয় সফল নহ’ল সেই সম্পৰ্কে আৰু কিছু সবিশেষ শ্বেয়াৰ কৰি আমিৰে কয়, “যদি আপুনি যথেষ্ট সময়ৰ বাবে এটা সম্পৰ্কত আছে আৰু আপুনি জানে যে- তেওঁ আপোনাক সেই ভালপোৱা বা মূল্য দিব পৰা নাই বা তেওঁ তেনেধৰণে অনুভৱ নকৰে যেনেকৈ আপুনি কৰে, তেন্তে সেইটো এনেকুৱা এটা কথা যিটো মই সম্পূৰ্ণৰূপে সন্মান কৰো আৰু আজিলৈকে মই তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্তক সন্মান কৰো ।”
আমিৰৰ প্ৰেম কাহিনী বলীউডৰ চৰ্চিত বিষয় ৷ চলিত বৰ্ষৰ ৫ জুলাইত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিয়া পাতে আমিৰ খানে ৷ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰেমিকা গৌৰী স্প্ৰাটক জীৱনসংগী কৰি লয় তেওঁ ।
আমিৰ প্ৰথমে ৰীণা দত্তৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল, যাৰ সৈতে তেওঁৰ দুটা সন্তান আছে - পুত্ৰ জুনেইদ আৰু কন্যা আইৰা খান । অৱশ্যে ২০০২ চনত এই দম্পতীটোৰ বিচ্ছেদ ঘটে । ২০০৫ চনত আমিৰ কিৰণ ৰাওৰ সৈতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় ৷ দুয়োৰে একেলগে এটি পুত্ৰ সন্তান আছে, নাম আজাদ ৰাও খান । ২০২১ চনত আমিৰ আৰু কিৰণৰো বিবাহ বিচ্ছেদ হয় ।
লগতে পঢ়ক : আমিৰ খানে নিজকে ভাল প্ৰাক্তন-স্বামী বুলিহে ভাবে!