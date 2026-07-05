আমিৰৰ বিয়া, কইনা গৌৰী : তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খান

আমিৰৰ বিয়া, কইনা গৌৰী : তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’ল বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰ আমিৰ খান
২৫ বছৰৰ বন্ধুত্ব এতিয়া জীৱনসংগীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ল ।
Published : July 5, 2026 at 5:15 PM IST
মুম্বাই: বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা আমিৰ খানে দীৰ্ঘদিনীয়া বান্ধবী গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে দেওবাৰে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । দেওবাৰে মুম্বাইস্থিত বান্দ্ৰা ঘৰত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানত বলীউডৰ ছুপাৰষ্টাৰগৰাকী আৰু গৌৰী স্প্ৰাটে বিবাহ পঞ্জীয়ন কৰে ।
বিবাহৰ এই অনুষ্ঠানটোত ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু পৰিয়ালৰ লগতে তেওঁৰ প্ৰাক্তন পত্নী ৰীণা, কিৰণ আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানসকলো উপস্থিত থাকে । অভিনেতাগৰাকীৰ বান্দ্ৰা ঘৰত এক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানতেই বিবাহ পঞ্জীয়নো কৰে । ইয়াৰ পছতেই সামাজিক মাধ্য়মত আমিৰ আৰু গৌৰীৰ প্ৰথমখন ফটো প্ৰকাশ পায় ।
PHOTO | Actor Aamir Khan ties the knot with Gauri Spratt in presence of close family and friends.— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
(Source: Third Party) pic.twitter.com/0hwElJyPtd
এই ফটোখনত আমিৰ খান আৰু গৌৰী স্প্ৰাটে বিয়াৰ পঞ্জীত চহী কৰাৰ সময়ত ঘৰতে নিকট আত্নীয়ই ঘেৰি ধৰা দেখা গৈছে । আমিৰ আৰু গৌৰীৰ মাজত গৌৰীৰ পুত্ৰ থিয় হৈ থকাৰ বিপৰীতে আমিৰ খানৰ পুত্ৰ আজাদ দুয়োৰে কাষত বহি আছে । আমিৰৰ মাতৃ জিনাত হুছেইনকো একেটা ফ্ৰেমত দেখা গৈছে ।
Dear Amir Bhai & Gauri,— Irfan Pathan (@IrfanPathan) July 5, 2026
Heartiest congratulations on your wedding! ❤️ Wishing you both a lifetime of love, happiness, laughter, and togetherness. May Allah bless your beautiful journey with endless joy and countless blessings.
So happy for you both, congratulations once again! pic.twitter.com/b6NVEoUw34
প্ৰায় ২৫ বছৰ পূৰ্বেই আমিৰ খানৰ গৌৰীৰ সৈতে চিনাকী হৈছিল । অৱেশ্য়ে দুবছৰমান পূৰ্বেহে বেংগালুৰুত অভিনেতাগৰাকীৰ খুলশালীয়েক নুজহাট খানৰ জৰিয়তে পুনৰ সংযোগ হয় । দুয়োৰে বন্ধুত্ব অতি সোনকালেই এই সম্পৰ্কলৈ ৰূপান্তৰিত হয় । বিবাহৰ পূৰ্বে দুবছৰতকৈও অধিক সময় দুয়োগৰাকীয়ে ডেটিং কৰিছিল ।
3வது முறை திருமணம் செய்யும் அமிர் கான் 🤗😍🥰 pic.twitter.com/UH1Y8F4lDi— Anshitha🫶💖🍉 (@Anshithaprincey) July 5, 2026
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ৬০ বছৰীয়া জন্মদিনত আমিৰ খানে গৌৰীক সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে চিনাকি কৰাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে । তাৰ পিছৰে পৰা গৌৰীয়ে কেইবাবাৰো অভিনেতাগৰাকীৰ সৈতে ৰাজহুৱা স্থানত উপস্থিত হয় । সমান্তৰালভাৱে পৰিয়ালৰ সৈতেও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায় ।
VIDEO | Mukesh Ambani, Chairman and Managing Director of Reliance Industries, arrives at Actor Aamir Khan's residence to attend his wedding celebrations with Gauri Spratt.— Press Trust of India (@PTI_News) July 5, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#Mumbai pic.twitter.com/to5U5y1Fr1
লগতে পঢ়ক:২৫ বছৰীয়া বন্ধুত্ব এতিয়া প্ৰেমলৈ ! গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ আমিৰ খানৰ
দ্বিতীয় বিবাহৰ পূৰ্বে প্ৰাক্তন পত্নীলৈ চিঠি পঠিয়াইছিল ছৈইফে ! কৰীণাইও পঢ়িছিল অমৃতালৈ লিখা বাৰ্তা