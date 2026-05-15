আমিৰ খানৰ ছুপাৰহিট ছবি '৩ ইডিয়টছ'ৰ ছিকুৱেল ! আহিব এক ডাঙৰ টুইষ্ট
আকৌ একেলগে ৩ ইডিয়টছৰ ত্ৰিমূৰ্তি ৷ নতুন ৰূপত ৰাঞ্চো-ফৰহান-ৰাজু ! '৩ ইডিয়টছ ২'ত দেখা যাব এক ডাঙৰ টাইম লিপ । পৰিচালনা ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 15, 2026 at 2:48 PM IST
হায়দৰাবাদ: আমিৰ খানৰ ছুপাৰহিট বোলছবি '৩ ইডিয়টছ' (3 Idiots)-ৰ ছিকুৱেল নিৰ্মাণ হ'ব বুলি ওলোৱা খবৰে ইণ্টাৰনেটত খলকনি তুলিছে । অভিনেতা শৰ্মন যোশী আৰু আৰ মাধৱনৰ সৈতে আমিৰ খানে এই ছবিখনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । এইবাৰ চলচ্চিত্ৰখনৰ কাহিনীত এটা ডাঙৰ ‘টাইম লিপ’ (Time leap) অৰ্থাৎ দীঘলীয়া সময়ৰ ব্যৱধান দেখুওৱা হ’ব ।
বলীউডৰ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি, ২০০৯ চনৰ ব্লকব্লাষ্টাৰ ছবি '৩ ইডিয়টছ' (3 Idiots)-ৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ বাবে আমিৰ খানে আনুষ্ঠানিকভাৱে কাম আৰম্ভ কৰিছে । বৰ্তমান এই প্ৰকল্পটোৰ 'প্ৰি-প্ৰডাকশ্বন' (Pre-production) অৰ্থাৎ চিনেমাখনৰ শ্বুটিং আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে । আটাইতকৈ উল্লেখনীয় কথাটো হ’ল যে পূৰ্বৰ ছবিখনৰ মুখ্য তিনিজন অভিনেতা— আমিৰ খান, আৰ মাধৱন আৰু শৰ্মন যোশীক এই বহু প্ৰত্যাশিত দ্বিতীয় খণ্ডতো আকৌ একেলগে অভিনয় কৰা দেখা যাব ।
সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে, এই নতুন খণ্ডটোত এটা ডাঙৰ 'টাইম লিপ' দেখুওৱা হ'ব । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল চৰিত্ৰকেইটাক ২০০৯ চনৰ ছবিখনত দেখা পোৱা জীৱনৰ সেই একেই পৰ্যায়ত আৰু দেখিবলৈ পোৱা নাযাব । আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় কথাটো হ’ল চিনেমাখনৰ সময়সীমা বা টাইমলাইনক লৈ থকা ৰহস্য । কাহিনীত দীঘলীয়া সময়ৰ ব্যৱধান অহাটো নিশ্চিত হৈছে যদিও নতুন কাহিনীটোৰ বিষয়ে জানিব পৰা হোৱা নাই ।
সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান কেৱল আমিৰ খানেহে জানে যে চিনেমাখনৰ কাহিনীভাগ প্ৰকৃততে কোন দিশে আগবাঢ়িব । ইফালে, প্ৰথমখন ছুপাৰহিট ছবিৰ পৰিচালনা কৰা ৰাজকুমাৰ হিৰাণীয়েই এই দ্বিতীয় খণ্ডটোও পৰিচালনা কৰিব বুলি খবৰ ওলাইছে ।
যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে, '৩ ইডিয়টছ' (3 Idiots) ছবিখনত আমিৰ খানে কৰা 'ৰাঞ্চো' (Rancho) চৰিত্ৰটো ভাৰতীয় চিনেমাৰ অন্যতম এক জনপ্ৰিয় আৰু চিৰস্মৰণীয় চৰিত্ৰ । চৰিত্ৰটোৰ ধেমেলীয়া স্বভাৱ, বুদ্ধিমত্তা আৰু জীৱনৰ প্ৰতি থকা ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টিভংগীৰ বাবে সকলোৱে ইয়াক আদৰি লৈছিল । ৰাজকুমাৰ হিৰাণীৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই ছবিখনত আৰ মাধৱন, শৰ্মন যোশী, কৰীণা কাপুৰ খান, বোমান ইৰানী আৰু মোনা সিঙে গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ।
বিশ্বজুৰি ধুমুহা সৃষ্টি কৰা এই চিনেমাখনে গোলকীয়ভাৱে ৪০০ কোটিতকৈও অধিক টকা উপাৰ্জন কৰি এক বৃহৎ ব্লকব্লাষ্টাৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল ।
