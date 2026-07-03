ETV Bharat / entertainment

২৫ বছৰীয়া বন্ধুত্ব এতিয়া প্ৰেমলৈ ! গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ আমিৰ খানৰ

আকৌ প্ৰেমত পৰিল 'লগান'খ্যাত অভিনেতা আমিৰ খান ৷ জানক তেওঁৰ তৃতীয় বিবাহৰ বিশেষ পৰিকল্পনা-

Aamir Khan is all set for his third marriage with Gauri Spratt On July 5
তৃতীয় বিবাহৰ বাবে সাজু আমিৰ খান (Photo : IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: ২৫ বছৰৰ বন্ধুত্ব এতিয়া জীৱনসংগীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ গৈ আছে । গৌৰীৰ সৈতে নিজৰ বিবাহ পৰিকল্পনাক লৈ বলীউডৰ অভিনেতা আমিৰে এক ডাঙৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে 'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ' চলচ্চিত্ৰৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সকলোকে জনায় ৷

হাতত সময় একেবাৰে কম, তাৰ মাজতে চলিছে বিয়াৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । বলীউডৰ অভিনেতা আমিৰ খানে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’বলৈ সাজু হৈছে । দেওবাৰ অৰ্থাৎ ৫ জুলাইত পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱৰ উপস্থিতিত তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া বান্ধৱী গৌৰী স্প্ৰাটক জীৱনসংগী কৰি ল’ব । বৃহস্পতিবাৰে 'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ' চলচ্চিত্ৰৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই বিবাহ পৰিকল্পনাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে ।

'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ'ৰ এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত অভিনেতা আমিৰ খানৰ সৈতে তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ জুনেইদ খানো উপস্থিত আছিল । পুত্ৰক কাষত ৰাখিয়েই আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ তৃতীয় বিবাহৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । পিতৃৰ মুখেৰে এই কথা শুনি পুত্ৰ জুনেইদৰ মুখতো হাঁহি বিৰিঙি উঠে । আমিৰে জনাই যে, এই বিবাহ অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱাভাৱে আয়োজন কৰা হ’ব, য’ত কেৱল তেওঁলোকৰ অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আৰু বন্ধু-বান্ধৱহে উপস্থিত থাকিব ।

বলীউডৰ 'মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্ব'নিষ্ট'ক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, "মানুহে আপোনাৰ বিয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, যিখন অহা ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলৈ গৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক’ব ?" 'লগান' খ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে উত্তৰত কয়, "হয়, আমি ৫ তাৰিখে বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । এইটো অতি ঘৰুৱা আয়োজন । আমি ঘৰতে বিয়াৰ অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ । ৫ তাৰিখটো আমাৰ বাবে অতি বিশেষ দিন । অনুষ্ঠানত কেৱল দুয়োটা পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু কেইগৰাকীমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱহে উপস্থিত থাকিব । আমি কেৱল সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি সুখেৰে থাকিব পাৰোঁ ।"

Aamir Khan is all set for his third marriage with Gauri Spratt On July 5
২৫ বছৰীয়া বান্ধৱী গৌৰীক জীৱনসংগী কৰিব আমিৰে (Photo : IANS)

উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰৰ মাৰ্চ মাহত নিজৰ ৬০ সংখ্যক জন্মদিনত আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁৰ প্ৰেমিকা গৌৰীক সকলোৰে সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল । ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এক ঘৰুৱা আৰু আনন্দময় সাক্ষাতৰ আয়োজন কৰিছিল । সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ সময়ত তেওঁ জনাই যে তেওঁ পুনৰ প্ৰেমত পৰিছে । সকলোৰে সৈতে গৌৰীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সময়ত 'ৰং দে বসন্তী' খ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰেমিকাৰ প্ৰতি বিশেষ মৰম আৰু প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰে ।

বাৰ্তালাপৰ সময়ত আমিৰে জনাই যে, যদিও তেওঁ আৰু গৌৰী প্ৰায় ২৫ বছৰ ধৰি বন্ধুৰ দৰে আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে কিছু দিনৰ আগৰ পৰাহে । গৌৰী এগৰাকী সাত বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ । ইয়াৰ পিছৰে পৰা এই যুগলক বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা স্থানত একেলগে দেখা পোৱা গৈছে ।

এইখন আমিৰ খানৰ তৃতীয় বিবাহ । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰীণা দত্তক বিবাহ কৰাইছিল, যাৰ সৈতে আমিৰৰ জুনেইদ আৰু ইৰা খান নামৰ দুটি সন্তান আছে । অৱশ্যে ২০০২ চনত তেওঁলোকে পৃথকে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছত ২০০৫ চনত আমিৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিৰণ ৰাওক বিবাহ কৰাই আৰু তেওঁলোকৰ আজাদ ৰাও খান নামৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয় । ২০২১ চনত আমিৰ আৰু কিৰণৰো বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ।

লগতে পঢ়ক : মদ্যপান কৰি আমিৰ খানে কিয় এটা জনপ্ৰিয় গীতৰ শ্ব'ট দিছিল ?

TAGGED:

আমিৰ খানৰ তৃতীয় বিবাহ
গৌৰী স্প্ৰাট আমিৰ খান
আমিৰ খানৰ প্ৰাক্তন পত্নী
আমিৰ খানৰ বিবাহৰ তাৰিখ
AAMIR KHAN 3RD MARRIAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.