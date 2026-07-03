২৫ বছৰীয়া বন্ধুত্ব এতিয়া প্ৰেমলৈ ! গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ আমিৰ খানৰ

২৫ বছৰীয়া বন্ধুত্ব এতিয়া প্ৰেমলৈ ! গৌৰী স্প্ৰাটৰ সৈতে তৃতীয় বিবাহ আমিৰ খানৰ
আকৌ প্ৰেমত পৰিল 'লগান'খ্যাত অভিনেতা আমিৰ খান ৷ জানক তেওঁৰ তৃতীয় বিবাহৰ বিশেষ পৰিকল্পনা-
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 12:57 PM IST
হায়দৰাবাদ: ২৫ বছৰৰ বন্ধুত্ব এতিয়া জীৱনসংগীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'বলৈ গৈ আছে । গৌৰীৰ সৈতে নিজৰ বিবাহ পৰিকল্পনাক লৈ বলীউডৰ অভিনেতা আমিৰে এক ডাঙৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে । বৃহস্পতিবাৰে 'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ' চলচ্চিত্ৰৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ বিয়াৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে সকলোকে জনায় ৷
হাতত সময় একেবাৰে কম, তাৰ মাজতে চলিছে বিয়াৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি । বলীউডৰ অভিনেতা আমিৰ খানে তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ’বলৈ সাজু হৈছে । দেওবাৰ অৰ্থাৎ ৫ জুলাইত পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱৰ উপস্থিতিত তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া বান্ধৱী গৌৰী স্প্ৰাটক জীৱনসংগী কৰি ল’ব । বৃহস্পতিবাৰে 'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ' চলচ্চিত্ৰৰ এক বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত উপস্থিত হৈ অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই বিবাহ পৰিকল্পনাৰ কথা ৰাজহুৱা কৰে ।
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, " i am getting married on july 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. we seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
'প্ৰীতম এণ্ড পেড্ৰ'ৰ এই বিশেষ প্ৰদৰ্শনীত অভিনেতা আমিৰ খানৰ সৈতে তেওঁৰ ডাঙৰ পুত্ৰ জুনেইদ খানো উপস্থিত আছিল । পুত্ৰক কাষত ৰাখিয়েই আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ তৃতীয় বিবাহৰ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে । পিতৃৰ মুখেৰে এই কথা শুনি পুত্ৰ জুনেইদৰ মুখতো হাঁহি বিৰিঙি উঠে । আমিৰে জনাই যে, এই বিবাহ অনুষ্ঠানটো সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱাভাৱে আয়োজন কৰা হ’ব, য’ত কেৱল তেওঁলোকৰ অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আৰু বন্ধু-বান্ধৱহে উপস্থিত থাকিব ।
বলীউডৰ 'মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্ব'নিষ্ট'ক প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল, "মানুহে আপোনাৰ বিয়াৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে, যিখন অহা ৫ জুলাইত অনুষ্ঠিত হ’বলৈ গৈ আছে । এই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক’ব ?" 'লগান' খ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে উত্তৰত কয়, "হয়, আমি ৫ তাৰিখে বিয়া পাতিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । এইটো অতি ঘৰুৱা আয়োজন । আমি ঘৰতে বিয়াৰ অনুষ্ঠানটো পাতিছোঁ । ৫ তাৰিখটো আমাৰ বাবে অতি বিশেষ দিন । অনুষ্ঠানত কেৱল দুয়োটা পৰিয়ালৰ সদস্য আৰু কেইগৰাকীমান ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱহে উপস্থিত থাকিব । আমি কেৱল সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে আমি সুখেৰে থাকিব পাৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে, বিগত বছৰৰ মাৰ্চ মাহত নিজৰ ৬০ সংখ্যক জন্মদিনত আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত তেওঁৰ প্ৰেমিকা গৌৰীক সকলোৰে সৈতে চিনাকি কৰাই দিছিল । ৬০ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ঠিক আগে আগে আমিৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এক ঘৰুৱা আৰু আনন্দময় সাক্ষাতৰ আয়োজন কৰিছিল । সাংবাদিকসকলৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপৰ সময়ত তেওঁ জনাই যে তেওঁ পুনৰ প্ৰেমত পৰিছে । সকলোৰে সৈতে গৌৰীক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ সময়ত 'ৰং দে বসন্তী' খ্যাত অভিনেতাগৰাকীয়ে তেওঁৰ প্ৰেমিকাৰ প্ৰতি বিশেষ মৰম আৰু প্ৰশংসা প্ৰকাশ কৰে ।
বাৰ্তালাপৰ সময়ত আমিৰে জনাই যে, যদিও তেওঁ আৰু গৌৰী প্ৰায় ২৫ বছৰ ধৰি বন্ধুৰ দৰে আছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠিছে কিছু দিনৰ আগৰ পৰাহে । গৌৰী এগৰাকী সাত বছৰীয়া পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃ । ইয়াৰ পিছৰে পৰা এই যুগলক বিভিন্ন সময়ত ৰাজহুৱা স্থানত একেলগে দেখা পোৱা গৈছে ।
এইখন আমিৰ খানৰ তৃতীয় বিবাহ । ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰীণা দত্তক বিবাহ কৰাইছিল, যাৰ সৈতে আমিৰৰ জুনেইদ আৰু ইৰা খান নামৰ দুটি সন্তান আছে । অৱশ্যে ২০০২ চনত তেওঁলোকে পৃথকে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছত ২০০৫ চনত আমিৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিৰণ ৰাওক বিবাহ কৰাই আৰু তেওঁলোকৰ আজাদ ৰাও খান নামৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয় । ২০২১ চনত আমিৰ আৰু কিৰণৰো বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ।
লগতে পঢ়ক : মদ্যপান কৰি আমিৰ খানে কিয় এটা জনপ্ৰিয় গীতৰ শ্ব'ট দিছিল ?