আমিৰ খানে নিজকে ভাল প্ৰাক্তন-স্বামী বুলিহে ভাবে!
‘লগান’ত বলিষ্ঠ অভিনয় কৰা অমীন হাজীয়ে আমিৰৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ কৈছে দুই প্ৰাক্তন পত্নীৰ সৈতে আমিৰৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 5, 2026 at 10:44 AM IST
হায়দৰাবাদ : বলীউডৰ মিষ্টাৰ পাৰফেকশ্ব'নিষ্ট' আমিৰ খানে বৰ্তমানলৈকে তিনিখন বিয়া পাতিলে ৷ চলিত বৰ্ষৰে জুলাই মাহত তেওঁ গৌৰী স্প্ৰাটক বিয়া কৰায় ৷ অভিনেতাগৰাকীৰ বিয়াত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ মাজত তেওঁৰ লগান ছবিৰ সহ-অভিনেতা অমীন হাজী অন্যতম আছিল ৷
আমীৰ আৰু অমীনৰ বন্ধুত্ব বহু পুৰণি ৷ বহু বছৰ ধৰি তেওঁলোক সুখে-দুখে একেলগে আছে ৷ শেহতীয়াকৈ অমীনে আমীৰ খানৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক আৰু বহু পুৰণি বন্ধুত্বক লৈ মুখ খুলিছে ৷
প্ৰাক্তন পত্নীৰ সৈতে আমিৰৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা ?
অভিনেতা অমীন হাজীয়ে আমিৰ খানৰ ব্যক্তিগত জীৱনৰ কিছু কথা শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷ তেওঁ জনাই যে, প্ৰাক্তন দুই পত্নী ৰীণা দত্ত আৰু কিৰণ ৰাওৰ সৈতে আমিৰৰ সম্পৰ্ক কেনেধৰণৰ ৷ এটা পডকাষ্ট তেওঁ কয় যে, বিবাহ বিচ্ছেদৰ পাছতো আমিৰে তেওঁৰ দুই পত্নীৰ সৈতে সম্পৰ্ক বেয়া নকৰিলে ৷ আজিও তেওঁলোকৰ মাজত আন্তৰিক মৰম আৰু পাৰস্পৰিক সন্মান বৰ্তি আছে ৷
অমীনে কয়, "আমিৰে ধেমালিৰ চলেৰে নিজেই কয় যে, তেওঁ স্বামীতকৈ অধিক ভাল প্ৰাক্তন স্বামীহে ৷ তেওঁ প্ৰাক্তন পত্নীসকলৰ ব্যক্তিগত পছন্দ আৰু পৰিচয়ক সন্মান কৰে ৷ ৰীণা দত্ত আজিও ৰীণা দত্তই ৷ তেওঁ নিজৰ নাম আৰু ধৰ্ম সলনি নকৰিলে আমিৰে সদায় তেওঁৰ সেই সিদ্ধান্তটোক সন্মান জনালে ৷ সেইগৰাকী ৰীণা দত্তহে আছিল যিয়ে তেওঁলোকৰ সন্তানৰ নাম জুনেইদ আৰু আইৰা খান ৰাখিছিল ৷"
আমিৰ খান বৈবাহিক জীৱন
২৫ বছৰৰ বন্ধুত্ব এতিয়া জীৱনসংগীলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ল ৷ অভিনেতা আমিৰ খান ৫ জুলাইত পৰিয়াল আৰু ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱৰ উপস্থিতিত তৃতীয়বাৰৰ বাবে বিবাহপাশত আবদ্ধ হয় । দীৰ্ঘদিনীয়া বান্ধৱী গৌৰী স্প্ৰাটক জীৱনসংগী কৰি লয় ৷
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰীণা দত্তক বিবাহ কৰাইছিল, যাৰ সৈতে আমিৰৰ জুনেইদ আৰু আইৰা খান নামৰ দুটি সন্তান আছে । অৱশ্যে ২০০২ চনত তেওঁলোকে পৃথকে থকাৰ সিদ্ধান্ত লয় । ইয়াৰ পিছত ২০০৫ চনত আমিৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে কিৰণ ৰাওক বিবাহ কৰাই আৰু তেওঁলোকৰ আজাদ ৰাও খান নামৰ এটি পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হয় । ২০২১ চনত আমিৰ আৰু কিৰণৰো বিবাহবিচ্ছেদ ঘটে ।
লগতে পঢ়ক : আমিৰ খানে ভাঙিছিল কণমানি ৰাণী মুখাৰ্জীৰ হৃদয় !