প্ৰেম বিবাহৰ নজিৰ নথকা চলিহা বংশৰ পুত্ৰৰ সিদ্ধান্তই কি ৰূপ ল’ব?
বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তিৰ কথা বৰ্ণনা কৰা ছবি ‘আদিশক্তি’ৰ ট্ৰেইলাৰ মুকলি ৷ বাবাৰ মন্ত্ৰ জপেই লগালে নেকি কাল!
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 16, 2026 at 5:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : যোৰহাট সংগীত মহোৎসৱৰ সময়ত এক বিশেষ অনুষ্ঠানত আগন্তুক ছবি ‘আদিশক্তি’ৰ ট্ৰেইলাৰ উন্মোচন কৰা হয় । ট্ৰেইলাৰত উগ্ৰ ৰূপত তপন দাসৰ সংলাপ- চলিহা বংশত লভ মেৰেজৰ কোনো নজিৰ নাই ৷ কিন্তু পুত্ৰই কৰিলে কি?
যাক লগ পাই জীৱনত নতুন ৰঙৰ সন্ধান বিচাৰি পোৱা যায়, তেওঁক জানো দিও বুলিলেই জীৱনৰ পৰা বিদায় দিব পাৰি? চলিহাৰ পুত্ৰয়ো নিদিলে বিদায় ৷ সন্মতি নে অসন্মতিত বিয়া পাতিলে, সেই কথা ট্ৰেইলাটোৱে মুকলিকৈ তুলি ধৰা নাই, কিন্তু বিয়া পাতি যে আনিলে, সেয়া ঠিক ৷
দুখন নিৰ্ভেজাল হৃদয়, যি প্ৰেমৰ বান্ধোনেৰে বান্ধ খাব বিচাৰিছে, কিন্তু মাজত থিয় দি আছে চলিহা বংশৰ মান-মৰ্যাদা ৷ দুখন বেলেগ বেলেগ পৃথিৱীৰ এই প্ৰেমিকহালৰ জীৱনলৈ কি বিপৰ্যয় নামি আহে সেয়া দৰ্শকে চিনেমাখন চাইহে গম পাব ৷
মুক্তি পোৱা ট্ৰেইলাৰটোত ভগৱান শিৱৰ নাম জপ কৰি থকা এগৰাকী বাবাও ওলায় ৷ চলিহাৰ ঘৰখনত কিবা ঘোৰ অমংগল হৈছে বুলি কয় তেওঁ ৷ ছবিখনৰ পৰিচালক বিতোপন কাশ্যপে ই টিভি ভাৰতক কোৱাৰ দৰে এই সময়খিনিত নিশ্চয় দৰ্শকে এক অন্য ধৰণৰ শক্তিৰ অনুভৱ কৰিব ৷ ভাল শক্তি বেয়া শক্তি সেইটো দৰ্শকেই বিচাৰ কৰিব ৷ অমংগল আঁতৰাবলৈ চলিহা বংশত পূজা-পাতলো কৰা হৈছে ৷
কিন্তু ট্ৰেইলাৰটোত এটা দৃশ্য আছে, যি সঁচাকৈয়ে প্ৰশ্নবোধক ৷ চলিহাৰ পুত্ৰৰ বেডৰূমত চাৰিওফালৰ পৰ্দাত জুই লাগি আছে আৰু বোৱাৰীয়ে পুত্ৰলৈ সজাই থোৱা ফুলৰ থোপা এটা দলিয়াই দিছে ৷ প্ৰেমৰ সুৰত মগন হৈ একেলগে থাকিবলৈ সিদ্ধান্ত লোৱা দুই প্ৰেমিক চৰাইৰ মাজত এনে কি পৰিস্থিতি আহিল যে, সেই ঘৰখনত এক ছেকেণ্ডৰ বাবেও থাকিব নোৱাৰা হ’ল চলিহাৰ বোৱাৰী?
ট্ৰেইলাৰ মুক্তিৰ লগতে দিয়া বৰ্ণনা অনুসৰি- আদিশক্তি হৈছে প্ৰেম, প্ৰতিৰোধ আৰু যুগ যুগ ধৰি চলি অহা ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সাহসৰ এক শক্তিশালী কাহিনী । কেতিয়াবা এগৰাকী নাৰীৰ সাহসে সমাজ আৰু ঘৰখনলৈ বহু পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ।
এই ছবিখনত মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে নৱাগতা অভিনেত্রী ডাঃ আর্শিয়া মহন্তই ৷ আন আন চৰিত্ৰত আছে ৰিণা বৰা, মিনা মহন্ত, মঞ্জুলা বৰুৱা, তপন দাস, অসীম কৃষ্ণ বৰুৱা, অপৰ্ণ দত্ত চৌধুৰী, জলী লস্কৰ, প্ৰণামী ভাৰতী, পল্লবী বৰা মহন্ত, উজ্জ্বল ৰাজখোৱা, ময়ূখ শৰ্মা, নিৰুপম শইকীয়া, ৰাজীব দুৱৰী, ৰাজু ৰায়, ৰিমলিম ভূঞা, সীমা বৰুৱা, প্ৰশান্ত শালৈ, বেদান্ত প্ৰকাশ বৰা, গৌৰৱ শইকীয়া, গৌতম শইকীয়া, ধৃত্ৰী বৰষা দাস আৰু মাষ্টৰ আয়ুষ, হেমন্ত দেৱ নাথ ।
আগন্তুক ৪ ডিচেম্বৰত ছবিগৃহত মুক্তিলাভ কৰিব এই নতুন অসমীয়া ছবি ‘আদিশক্তি’এ । আইৰা ম’শ্বন ষ্টুডিঅ’জৰ বেনাৰত নিৰ্মিত এই ছবিখনৰ কাহিনী ইন্দ্ৰানী কাশ্যপৰ । পৰিচালনা কৰিছে বিতোপন কাশ্যপে ৷
লগতে পঢ়ক : জুবিন-জুবলী যুটিৰ অন্তিমটো গীত থকা ছবি ‘আদিশক্তি’ শীঘ্ৰেই ছবিগৃহলৈ