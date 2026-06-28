ETV Bharat / entertainment

এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাই ক'ব 'লাভ ইউ জুবিন দা'

গ্ৰীবছ মিডিয়া এণ্ড প্ৰডাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বৰ্ষা মুভিজৰ সহযোগত পশ্চিম বংগত নিৰ্মাণ হ'ব 'লাভ ইউ জুবিন দা' ।

A new movie 'Love You Zubeen Da' will be made in West Bengal
পশ্চিম বংগত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন ছবি 'লাভ ইউ জুবিন দা' (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 4:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : গ্ৰীবছ মিডিয়া এণ্ড প্ৰডাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বৰ্ষা মুভিজৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব ছবিখন । ছবিখনৰ প্ৰযোজনা ফাৰুক উদ্দিন আৰু পৰিচালনা কৰিব শ্ৰী প্ৰীতম । শনিবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্ৰেক্ষাগৃহত ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা এজন অনুৰাগীক লৈয়েই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

এই ছবিখনত থাকিব জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও মুক্তি নিদিয়া দুটা গান । জীৱিত অৱস্থাতে এটা গান বাংলা ভাষাত গাইছিল, আনটো গান অসমীয়া ভাষাত গাইছিল । প্ৰায় ২০০৬ চনত অসমীয়া ভাষাত এটা গান গাইছিল জুবিন গাৰ্গে, সেই মুক্তি লাভ নকৰা দুটা গান দেখা পাব এই ছবিখনত । অসম আৰু পশ্চিমবংগত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।

পশ্চিমবংগত নিৰ্মাণ হ'ব নতুন ছবি 'লাভ ইউ জুবিন দা' (ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "শ্ৰী প্ৰীতমৰ লগত জুবিনে আগতে বহুত গান গাইছে । তেওঁ ছবিখনৰ কাহিনীটো লিখিছে । জুবিনৰ লগত আচলতে তেওঁ খুব আবেগিক ভাৱে জড়িত । ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ লগতে সংগীত পৰিচালনাও শ্ৰী প্ৰীতমে কৰিব । অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ পটভূমিত ছবিখন নিৰ্মান কৰা হ'ব ।"

তেওঁ লগতে কয়, "লাভ ইউ জুবিন দা ছবিখনৰ নাম, যাৰ জৰিয়তে জুবিনৰ প্ৰতি ভালপোৱা বা আবেগখিনিয়ে নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে । জুবিনৰ পূৰ্বে মুক্তিলাভ নকৰা দুটা গীত ছবি খনত থাকিব । ছবিখনত অসমীয়া বহু শিল্পী কলা-কুশলীও জড়িত হৈ থাকিব । প্ৰথম যেতিয়া তেওঁলোকে কথাটো কৈছিল মই তেতিয়া বহুত সুখী হৈছিলোঁ ।"

আনহাতে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক শ্ৰী প্ৰতিমে কয়, "ছবিখন এখন মিউজিকেল ড্ৰামা । জুবিন দাৰ এগৰাকী অনুৰাগীৰ আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছবিখনত জুবিন দাৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে নিজকে বিচাৰি পাব । জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আমি এই ছবিখন নিৰ্মান কৰিছোঁ ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "কলিকতা আৰু গুৱাহাটীত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব । ছবিখন অসমীয়া আৰু বাঙালী ভাষাত মুক্তিলাভ লাভ কৰিব । এই বৰ্ষৰ শেষৰফালে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । জুলাইৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব । প্ৰথমে কলিকতাত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ পাছত গুৱাহাটীত কৰা হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: চৰকাৰী চাকৰিৰে ৰাজ্যৰ সকলো নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়াটো বাস্তৱসন্মত নহয়: উৎপল শৰ্মা

বাঁহ-বেঙেনাৰ যুঁজত কঁপিল ইটিভি ভাৰত অসমৰ ষ্টুডিঅ'

TAGGED:

লাভ ইউ জুবিন দা
জুবিন গাৰ্গ
ইটিভি ভাৰত অসম
ছবিৰ দৃশ্যগ্ৰহণ
LOVE YOU ZUBEEN DA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.