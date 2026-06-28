এইবাৰ ৰূপালী পৰ্দাই ক'ব 'লাভ ইউ জুবিন দা'
গ্ৰীবছ মিডিয়া এণ্ড প্ৰডাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বৰ্ষা মুভিজৰ সহযোগত পশ্চিম বংগত নিৰ্মাণ হ'ব 'লাভ ইউ জুবিন দা' ।
Published : June 28, 2026 at 4:44 PM IST
গুৱাহাটী : গ্ৰীবছ মিডিয়া এণ্ড প্ৰডাকচন প্ৰাইভেট লিমিটেড আৰু বৰ্ষা মুভিজৰ সহযোগত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা হ'ব ছবিখন । ছবিখনৰ প্ৰযোজনা ফাৰুক উদ্দিন আৰু পৰিচালনা কৰিব শ্ৰী প্ৰীতম । শনিবাৰে জ্যোতি চিত্ৰবনৰ কলাগুৰু প্ৰেক্ষাগৃহত ছবিখনৰ পোষ্টাৰ মুকলি কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গক ভালপোৱা এজন অনুৰাগীক লৈয়েই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।
এই ছবিখনত থাকিব জুবিন গাৰ্গে কেতিয়াও মুক্তি নিদিয়া দুটা গান । জীৱিত অৱস্থাতে এটা গান বাংলা ভাষাত গাইছিল, আনটো গান অসমীয়া ভাষাত গাইছিল । প্ৰায় ২০০৬ চনত অসমীয়া ভাষাত এটা গান গাইছিল জুবিন গাৰ্গে, সেই মুক্তি লাভ নকৰা দুটা গান দেখা পাব এই ছবিখনত । অসম আৰু পশ্চিমবংগত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ কাম আৰম্ভ হ'ব ।
ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়, "শ্ৰী প্ৰীতমৰ লগত জুবিনে আগতে বহুত গান গাইছে । তেওঁ ছবিখনৰ কাহিনীটো লিখিছে । জুবিনৰ লগত আচলতে তেওঁ খুব আবেগিক ভাৱে জড়িত । ছবিখনৰ পৰিচালনাৰ লগতে সংগীত পৰিচালনাও শ্ৰী প্ৰীতমে কৰিব । অসম আৰু পশ্চিমবংগৰ পটভূমিত ছবিখন নিৰ্মান কৰা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "লাভ ইউ জুবিন দা ছবিখনৰ নাম, যাৰ জৰিয়তে জুবিনৰ প্ৰতি ভালপোৱা বা আবেগখিনিয়ে নিশ্চয় প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰিছে । জুবিনৰ পূৰ্বে মুক্তিলাভ নকৰা দুটা গীত ছবি খনত থাকিব । ছবিখনত অসমীয়া বহু শিল্পী কলা-কুশলীও জড়িত হৈ থাকিব । প্ৰথম যেতিয়া তেওঁলোকে কথাটো কৈছিল মই তেতিয়া বহুত সুখী হৈছিলোঁ ।"
আনহাতে ছবিখনৰ সন্দৰ্ভত পৰিচালক শ্ৰী প্ৰতিমে কয়, "ছবিখন এখন মিউজিকেল ড্ৰামা । জুবিন দাৰ এগৰাকী অনুৰাগীৰ আধাৰত ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ছবিখনত জুবিন দাৰ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীয়ে নিজকে বিচাৰি পাব । জুবিন দাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি আমি এই ছবিখন নিৰ্মান কৰিছোঁ ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "কলিকতা আৰু গুৱাহাটীত ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব । ছবিখন অসমীয়া আৰু বাঙালী ভাষাত মুক্তিলাভ লাভ কৰিব । এই বৰ্ষৰ শেষৰফালে ছবিখন মুক্তি দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ । জুলাইৰ প্ৰথম ভাগৰ পৰা দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব । প্ৰথমে কলিকতাত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰা হ'ব তাৰ পাছত গুৱাহাটীত কৰা হ'ব ।"