শূন্যতাৰ মাজত সংগীতৰ স্পন্দন: জুবিন ক্ষেত্ৰত ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰৰ অনন্য সংগীতানুষ্ঠান
জুবিনক্ষেত্ৰত কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰৰ সংগীতানুষ্ঠান আৰু জুবিন গাৰ্গলৈ সুৰীয়া শ্রদ্ধাঞ্জলি ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 25, 2026 at 11:49 AM IST
সোণাপুৰ : এইবাৰ ব’হাগৰ উমাল বতাহতো যেন ক’ৰবাত এটা সুৰ বিচাৰি সকলোৰে মনে হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছে । অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু, প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চিনাকী কণ্ঠৰ অনুপস্থিতিয়ে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলৰ হৃদয় মৰ্মাহত কৰি ৰাখিছে । তেনে এক সময়তে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীলৈ এক ব্যতিক্ৰমী আৰু আৱেগভৰা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে । তেওঁৰ এই সুৰীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলিয়ে উপস্থিত দৰ্শকক আৱেগিক কৰি তোলে ।
এক দীৰ্ঘদিনীয়া সহযাত্ৰা আৰু অনন্য প্ৰয়াস
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন মঞ্চত একেলগে গীত পৰিৱেশন কৰি অহা তেওঁৰ সহশিল্পী ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰে সম্পূৰ্ণ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ত এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰে । এইক্ষেত্ৰত আন সহযোগী শিল্পীসকলেও তেওঁক পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়ায় । শুকুৰবাৰৰ সেই জীপাল সন্ধিয়াটোত ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰে জুবিন গাৰ্গৰ এটাৰ পাছত আনটোকৈ বহুকেইটা চিৰসেউজ গীত পৰিৱেশন কৰে । তেওঁৰ সুৰীয়া কণ্ঠই জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত থকা হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰি তোলে ।
আৱেগিক হৈ পৰিল শিল্পী ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰ
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি এক আৱেগিক পৰিৱেশত ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ কথা ব্যক্ত কৰে । তেওঁ কয়, "আচলতে এয়া মোৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰচেষ্টা, যাতে তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজি তেওঁৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সম্মুখতে পৰিৱেশন কৰিব পাৰোঁ । ব'হাগ আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই সকলোতে এক শূন্যতা অনুভৱ কৰিছোঁ । এনেকুৱা এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰা ব'হাগ আগতে কেতিয়াও অহা নাছিল ।"
তেওঁ লগতে জানিবলৈ দিয়ে যে, এই অনুষ্ঠানটো বহু আগতেই কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত পলম হৈছিল । নিজৰ সমগ্ৰ পৰিয়ালৰ সৈতে জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হোৱা শিল্পীগৰাকীয়ে আক্ষেপ কৰি কয়, "জুবিন দা বিহীন ব'হাগ বুলি ক'বলৈকো কষ্ট হয় । তেওঁ য'তেই আছে, তাৰ পৰাই আমাক আৰ্শীবাদ দি থাকিব । আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আঁৰতেই আছে তেওঁৰ প্ৰতি থকা আমাৰ অসীম শ্ৰদ্ধা আৰু ভালপোৱা ।"
শূন্যতাৰ মাজত সংগীতৰ স্পন্দন
প্ৰতিবাৰেই বিহুৰ মঞ্চত জুবিন গাৰ্গে ‘মনৰে কইনা’ গীতটো পৰিৱেশন কৰে । এইবাৰ সেই পৰিচিত দৃশ্যটোৰ অনুপস্থিতিয়ে ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰক বাৰুকৈয়ে আমনি কৰিছে । চৌপাশে বিৰাজ কৰা এক উদাসীনতাৰ মাজতে তেওঁ সিদ্ধান্ত লয় যে ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’লৈ আহি শিল্পীগৰাকীৰ গীত গাই তেওঁৰ আশীৰ্বাদ ল’ব । জুবিন গাৰ্গৰ আদৰ্শৰে নিজৰ সংগীতময় জীৱনটোক আগুৱাই নিয়াৰ সংকল্পৰে ইন্দ্ৰাণীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰত এক সুৰীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে ।
ইন্দ্ৰাণী তালুকদাৰৰ এই ব্যতিক্ৰমী প্ৰয়াসে এতিয়া জুবিন অনুৰাগীৰ মাজত বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে । তেওঁৰ কণ্ঠত প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ চিৰসেউজ গীতসমূহ শুনি অনুৰাগীসকলেও যেন এক মুহূৰ্তৰ বাবে হ’লেও জুবিন গাৰ্গক নিজৰ মাজত অনুভৱ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।
