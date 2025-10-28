জ্যোতিচিত্ৰবনত জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তর্পণ অনুষ্ঠান
হিয়াৰ আমঠু জুবিন গার্গক সুঁৱৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তর্পণ অনুষ্ঠান । গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানচ্ এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠান ।
Published : October 28, 2025 at 5:49 PM IST
গুৱাহাটী : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতখনৰ ভোটাতৰা সদৃশ তথা হিয়াৰ আমঠু জুবিন গার্গ আকস্মিকভাৱে নোহোৱা হোৱাৰ আজি ৪০ দিন হ'ল । আজিও মৰ্মাহত প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মঙলবাৰে মহানগৰীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শ্ৰদ্ধাঞ্জলি তর্পণ অনুষ্ঠান ।
গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানচ্ এছ’চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে সাংস্কৃতিক জগতৰ সৈতে জড়িত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে শিল্পীগৰাকীৰ অনুৰাগীসকল ।
উক্ত অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানচ্ এচোছিয়েশ্যনৰ সম্পাদক জয়ন্ত কাকতিয়ে কয়, “আজি আমি জুবিন দাৰ সোঁৱৰণত এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছো । পুৱা ৯ বজাৰ পৰা আবেলি ৪ বজালৈ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে । জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জুবিন দাক ভালপোৱা প্ৰতিজন লোক আজি আহিছে । জুবিন দাক এনেদৰে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব লাগিব বুলি কেতিয়াও ভবা নাছিলো । গতিকে যিটো ঘটনা হৈ গল তাৰ ন্যায় পাব লাগে । দোষীয়ে অতি কঠোৰতম শাস্তি পাব লাগে । ১৯ তাৰিখে প্ৰকৃততে তাত কি হৈছিল সেয়া এতিয়ালৈকে আমি গম নাপালো । গতিকে যিমান পাৰে সোনকালে এছ আই টিয়ে তদন্ত কৰক ।”
ইফালে অনুষ্ঠানটোৰ সন্দৰ্ভত সংগীত শিল্পী দিগন্ত ভাৰতীয়ে কয়, “গুৱাহাটী চিনে মিউজিচিয়ানচ্ এছ’চিয়েশ্যন, বাদ্যযন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ষ্টুডিঅ’কে ধৰি যিসকল সংগীত শিল্পী বা কলা-কুশলী আছে সকলোৰে এটি অনুষ্ঠান । এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য-সদস্যা জুবিন গাৰ্গৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে । গতিকে জুবিন গাৰ্গৰ অকাল বিয়োগত আটায়ে মৰ্মাহত । জুবিন গাৰ্গ নোহোৱা এমাহে হৈ গ'ল, আজি তেখেতৰ স্মৃতিত ইয়াতে এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান কৰা হৈছে ।”
