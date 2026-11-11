বিমানবন্দৰৰ কৰ্মীৰ দুখ বুজি ছনু ছুডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা
একেলেথাৰিয়ে থিয় হৈ ইজনৰ-পিছত সিজনকৈ ব্যক্তিক সেৱা আগবঢ়াই যোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয় ৷ অভিনেতা ছনু ছুডে কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 3:36 PM IST
হায়দৰাবাদ : ১০–১২ ঘণ্টা থিয় হৈ নিৰন্তৰে মানুহলৈ সেৱা আগবঢ়াই থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা কেতিয়াবা ভাবি চাইছেনে? অভিনেতা ছনু ছুডে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্যৰ জৰিয়তে আলোকপাত কৰিছে তেওঁলোকৰ শৰীৰক প্ৰয়োজন হোৱা আৰামৰ কথা ৷
কাউণ্টাৰত থিয় হৈ থাকি কাম কৰা কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এই কামটো যথেষ্ট কষ্টদায়ক হয় ৷ কিয়নো এক দীঘলীয়া সময় ধৰি থিয় হৈ থাকি তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগে ৷ এই প্ৰসংগতে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে অভিনেতা ছনু ছুডে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সত তেওঁ লিখিছ, "সকলো বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষ, বিমানবন্দৰৰ লাউঞ্জ, হোটেল পৰিচালনা আৰু আতিথ্য উদ্যোগলৈ এক বিনম্ৰ অনুৰোধ । আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কৰ্মচাৰীসকলে বিমানবন্দৰৰ কাউণ্টাৰ, লাউঞ্জ, হোটেলৰ ৰিচেপশ্বন আৰু ছাৰ্ভিচ ডেস্কত ১০–১২ ঘণ্টা থিয় হৈ থাকি আমাক হাঁহি হাঁহি সেৱা আগবঢ়ায় । কিন্তু আমি কেতিয়াবা ভাবি চাইছোনে যে, এইটো শাৰীৰিকভাৱে কিমান ক্লান্তিকৰ হ’ব পাৰে? মই দৃঢ়ভাৱে বিশ্বাস কৰোঁ যে এনে প্ৰতিটো কৰ্মস্থলীতে বাধ্যতামূলক উচ্চ আসন বা বহাৰ সঠিক ব্যৱস্থা থাকিব লাগে, কামে অনুমতি দিলেই যাতে কৰ্মচাৰীসকলে বহি জিৰণি ল’ব পাৰে ।"
তেওঁ আগলৈ লিখ, "আতিথ্য মানে মানুহক আৰামদায়ক অনুভৱ কৰোৱা । আমাক আৰামদায়ক কৰি তোলা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতিও আমি একেধৰণৰ বিবেচনা কৰা উচিত নহয়নে? অলপ জিৰণি লোৱাটো কোনো বিশেষ সুবিধাৰ অন্তৰ্গত নহয় । ই মৰ্যাদা, মমতা আৰু মানৱীয় কৰ্ম পৰিস্থিতিৰ এটা মৌলিক অধিকাৰ ৷ সমগ্ৰ উদ্যোগটোত ইয়াক এটা মানদণ্ড হিচাপে গণ্য কৰো আহক । নীতিৰ সৰু পৰিৱৰ্তনে কাৰোবাৰ জীৱনত ডাঙৰ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে ।"
একেলেথাৰিয়ে থিয় হৈ ইজনৰ-পিছত সিজনকৈ ব্যক্তিক সেৱা আগবঢ়াই যোৱাটো সাধাৰণ কথা নহয় ৷ বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ যেনেকুৱাই নহওক কিয়, ভাগৰ সকলোৰো লাগে ৷
এয়াৰপ’ৰ্ট বুলি ক’লেই মনলৈ আহে ধনী মানুহৰ স্থান ৷ তাত কৰ্মৰত লোকসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অহা-যোৱা কৰাসকললৈকে ৷ এয়াৰপ’ৰ্টৰ কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ ড্ৰেছ কোড আৰু মেক-আপেৰে সদায় টিপ-টপ হৈ থাকে ৷ তাত ৰাতি-দিন বুলি কথা নাই ৷ কাৰণ ভিন্ন ঠাইলৈ বিমান দিনে-ৰাতিয়ে উৰিয়ে থাকে ৷ সেইগতিকে কৰ্মচাৰীসকল তেওঁলোকৰ কৰ্মসূচীমতে মানুহৰ সেৱাত ব্ৰতী থাকে ৷
বিমানত বহাৰ আগতে বহু দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব লাগে ৷ কাউণ্টাৰত গৈ শাৰী পাতি বেগৰ ওজন জোখাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টিকট উলিয়াই আকৌ চেকিঙৰ বাবে শাৰী পাতিব লাগে ৷ এই সময়ছোৱাত তাত নিয়োজিত হৈ থকা কৰ্মচাৰীসকল কেৱল যাত্ৰীসকলক লৈয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে ৷ গতিকে তেওঁলোকৰ শৰীৰকো আৰামৰ প্ৰয়োজন হয় ৷
লগতে পঢ়ক : ৰামৰ চৰিত্ৰটো গ্ৰহণ কৰি ভয়ত থকা ৰণবীৰ নিজৰ বয়সক লৈ কিয় চিন্তাত পৰিছিল?