গুৰু আদৰা ‘চিঞাগীত’ আৰু গৰখীয়া সমাজৰ ‘নাঙেলী গীত’ কি ? মঙলদৈত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ

গুৰু আদৰা ‘চিঞাগীত’ আৰু গৰখীয়া সমাজৰ ‘নাঙেলী গীত’ কি ? মঙলদৈত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ
বিলুপ্তপ্ৰায় দৰঙী কৃষ্টি সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াস ৷ গুৰুজনাক আদৰি পৰিৱেশন কৰা হয় এই গীত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 4, 2026 at 1:43 PM IST
মঙলদৈ: মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰ শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা অনুস্থিত হৈ যায় ৷ সমাজকৰ্মী জ্যোতিষ বৰাৰ আহ্বানত আৰু দৰঙী কলা কৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালাত খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু পুষ্প হাজৰিকা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷
মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰৰ স্থানীয় ২০ গৰাকী মহিলাই এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি সন্ধিয়া দৰঙী লোককৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকাই চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ তাৎপৰ্য বাখ্যা আগবঢ়ায় ৷ তেওঁৰ বক্তব্যত এই কথা প্ৰকাশ পাই যে, নাঙেলী গীতে দৰঙী কৃষিজীৱী চহা গৰখীয়া লোকসকলৰ দুই ফৈদৰ মাজৰ কাজিয়াৰ কথা বৰ্ণনা কৰে ৷ ই হৈছে গৰখীয়াসকলে যৌনগন্ধী কিছুমান থলুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বিপক্ষৰ গৰখীয়াসকলক জোকোৱাৰ এক পৰম্পৰা ৷
ইয়াৰোপৰি দৰঙী কৃষ্টিৰ অন্যতম চিঞাগীতৰ বিষয়ে বক্তব্য দি তৰুণ আজাদ ডেকাই কয় যে- "ই এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, বিশেষকৈ গুৰুজন যেতিয়া সেৱা ল’বলৈ আহে তেতিয়া ‘বৰ খেলিয়া ভকত’সকলে গুৰুজনাক আদৰিবলৈ এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে ৷"
চিঞাগীতৰ অনাতাঁৰ শিল্পী দ্বীপেন বৰুৱাই এই কৰ্মশালাৰ বিষয়ে কয়, "দৰঙী লোককৃষ্টিৰ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীত দৰং জিলাৰ বাহিৰে আন ঠাইত চৰ্চা কমকৈ হয় । কিন্তু দৰং জিলাৰ ভিতৰত বিভিন্ন স্থানত যি চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মন্দিৰত আমি চাৰিদিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিলোঁ । এই কৰ্মশালাত বিশেষভাৱে উপস্থিত আছিল দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকা ।"
তেওঁ আৰু কয়, "তৰুণ আজাদ ডেকাৰ নেতৃত্বত শিল্পী খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু শিল্পী পুষ্প হাজৰিকাই চাৰিদিন আমাৰ মাজত থাকি কিদৰে নাঙেলী গীত গাব লাগে, ই কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল, চিঞাগীত গোৱাৰ নীতি-নিয়মসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাই উপকৃত কৰে । বিশেষকৈ তৰুণ আজাদ ডেকাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে, চিঞাগীত এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, বিশেষকৈ গুৰুজন যেতিয়া সেৱা খাবলৈ আহে তেতিয়া বৰ খেলিয়া ভকতসকলে গুৰুজনাক আদৰি এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে । তদুপৰি নাঙেলী গীত হৈছে দৰঙীয়া চহা জীৱনৰ গৰখীয়াসকলে এটা দলে আন এটি দলক ধেমালিতে জোকোৱা গীত । আমি আশা কৰিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও দৰঙী এই লোককৃষ্টিক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰক ।"
সামৰণি অনুষ্ঠানত দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকা, শিল্পী খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু পুষ্প হাজৰিকাক গামোচা, ভাগৱত গ্ৰন্থ আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে সন্মান জনোৱা হয় ৷
লগতে পঢ়ক : সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা