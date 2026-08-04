ETV Bharat / entertainment

গুৰু আদৰা ‘চিঞাগীত’ আৰু গৰখীয়া সমাজৰ ‘নাঙেলী গীত’ কি ? মঙলদৈত বিশেষ প্ৰশিক্ষণ

বিলুপ্তপ্ৰায় দৰঙী কৃষ্টি সংৰক্ষণৰ প্ৰয়াস ৷ গুৰুজনাক আদৰি পৰিৱেশন কৰা হয় এই গীত ৷

A four-day workshop on chiya geet and nangeli geet of Darrangi folk culture held in Mangaldoi
চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা সম্পন্ন (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 4, 2026 at 1:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মঙলদৈ: মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰ শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মন্দিৰ প্ৰাংগণত দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা অনুস্থিত হৈ যায় ৷ সমাজকৰ্মী জ্যোতিষ বৰাৰ আহ্বানত আৰু দৰঙী কলা কৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকাৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালাত খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু পুষ্প হাজৰিকা প্ৰশিক্ষক হিচাপে উপস্থিত থাকে ৷

মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰৰ স্থানীয় ২০ গৰাকী মহিলাই এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ প্ৰশিক্ষণৰ সামৰণি সন্ধিয়া দৰঙী লোককৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকাই চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ তাৎপৰ্য বাখ্যা আগবঢ়ায় ৷ তেওঁৰ বক্তব্যত এই কথা প্ৰকাশ পাই যে, নাঙেলী গীতে দৰঙী কৃষিজীৱী চহা গৰখীয়া লোকসকলৰ দুই ফৈদৰ মাজৰ কাজিয়াৰ কথা বৰ্ণনা কৰে ৷ ই হৈছে গৰখীয়াসকলে যৌনগন্ধী কিছুমান থলুৱা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি বিপক্ষৰ গৰখীয়াসকলক জোকোৱাৰ এক পৰম্পৰা ৷

মঙলদৈত দৰঙী লোককৃষ্টিৰ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ চাৰিদিনীয়া কৰ্মশালা সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি দৰঙী কৃষ্টিৰ অন্যতম চিঞাগীতৰ বিষয়ে বক্তব্য দি তৰুণ আজাদ ডেকাই কয় যে- "ই এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, বিশেষকৈ গুৰুজন যেতিয়া সেৱা ল’বলৈ আহে তেতিয়া ‘বৰ খেলিয়া ভকত’সকলে গুৰুজনাক আদৰিবলৈ এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে ৷"

চিঞাগীতৰ অনাতাঁৰ শিল্পী দ্বীপেন বৰুৱাই এই কৰ্মশালাৰ বিষয়ে কয়, "দৰঙী লোককৃষ্টিৰ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীত দৰং জিলাৰ বাহিৰে আন ঠাইত চৰ্চা কমকৈ হয় । কিন্তু দৰং জিলাৰ ভিতৰত বিভিন্ন স্থানত যি চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ আমাৰ মঙলদৈ প্ৰীতি নগৰ ৮ নং ৱাৰ্ডৰ শ্ৰীশ্ৰী শিৱ মন্দিৰত আমি চাৰিদিনীয়াকৈ এই কৰ্মশালা আয়োজন কৰিলোঁ । এই কৰ্মশালাত বিশেষভাৱে উপস্থিত আছিল দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকা ।"

A four-day workshop on chiya geet and nangeli geet of Darrangi folk culture held in Mangaldoi
মঙলদৈত চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ চৰ্চা (Photo : ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, "তৰুণ আজাদ ডেকাৰ নেতৃত্বত শিল্পী খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু শিল্পী পুষ্প হাজৰিকাই চাৰিদিন আমাৰ মাজত থাকি কিদৰে নাঙেলী গীত গাব লাগে, ই কিদৰে সৃষ্টি হৈছিল, চিঞাগীত গোৱাৰ নীতি-নিয়মসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলক শিকাই উপকৃত কৰে । বিশেষকৈ তৰুণ আজাদ ডেকাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে, চিঞাগীত এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা, বিশেষকৈ গুৰুজন যেতিয়া সেৱা খাবলৈ আহে তেতিয়া বৰ খেলিয়া ভকতসকলে গুৰুজনাক আদৰি এই গীতসমূহ পৰিৱেশন কৰে । তদুপৰি নাঙেলী গীত হৈছে দৰঙীয়া চহা জীৱনৰ গৰখীয়াসকলে এটা দলে আন এটি দলক ধেমালিতে জোকোৱা গীত । আমি আশা কৰিম অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেও দৰঙী এই লোককৃষ্টিক জীয়াই ৰখাত সহায় কৰক ।"

A four-day workshop on chiya geet and nangeli geet of Darrangi folk culture held in Mangaldoi
২০ গৰাকী মহিলাক লৈ চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীতৰ বিশেষ কৰ্মশালা (Photo : ETV Bharat Assam)
A four-day workshop on chiya geet and nangeli geet of Darrangi folk culture held in Mangaldoi
মঙলদৈত চাৰিদিনীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

সামৰণি অনুষ্ঠানত দৰঙী কলাকৃষ্টিৰ সাধক তৰুণ আজাদ ডেকা, শিল্পী খনিন্দ্ৰ বৰা আৰু পুষ্প হাজৰিকাক গামোচা, ভাগৱত গ্ৰন্থ আৰু সম্বৰ্ধনা পত্ৰৰে সন্মান জনোৱা হয় ৷

লগতে পঢ়ক : সমাজৰ বাধা নেওচি দৰঙত ৰচনা হ’ল ন-ইতিহাস: যুৱতীৰ দলৰ ‘ব্যাস ওজা’ চৰ্চা

TAGGED:

চিঞাগীত আৰু নাঙেলী গীত
দৰঙী কলা কৃষ্টি
দ্বীপেন বৰুৱা চিঞাগীত
অসমৰ লোক সংস্কৃতি সংৰক্ষণ
CHIYA GEET AND NANGELI GEET

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.