ট্ৰাইবেল-ফ্ৰেমছ মণিপুৰ- ২০২৬ শীৰ্ষক চাৰিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ আৰম্ভ
ইম্ফলৰ মণিপুৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ প্ৰেক্ষাগৃহত আৰম্ভ হৈছে ট্ৰাইবেল-ফ্ৰেমছ মণিপুৰ- ২০২৬ শীৰ্ষক চাৰিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 11:11 AM IST
হায়দৰাবাদ : ইম্ফলৰ মণিপুৰ ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰ উন্নয়ন সমিতিৰ অডিটৰিয়ামত আৰম্ভ হৈছে ট্ৰাইবেল-ফ্ৰেমছ মণিপুৰ- ২০২৬ শীৰ্ষক চাৰিদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় জনজাতি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । মণিপুৰৰ মুখ্য সম্পাদক ৰাজীৱ সিং ঠাকুৰে এই মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰে ৷
ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়; জনজাতি পৰিক্ৰমা আৰু পাহাৰ বিভাগ, মণিপুৰ; জনজাতি গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, মণিপুৰ আৰু এম এছ এফ ডি এছ (MSFDS Manipur State Film Development Soceity)ৰ সহযোগত যৌথভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে এই মহোৎসৱৰ । জনজাতীয় গৌৰৱ দিৱস পখৱাড়াৰ অংশ হিচাপে ‘ট্ৰাইবেল ফ্ৰেমছ মণিপুৰ’ শীৰ্ষক মহোৎসৱখন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছ ।
এই মহোৎসৱত বিভিন্ন থলুৱা ভাষাৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ, চুটি আৰু তথ্যচিত্ৰ ফৰ্মেটত প্ৰায় ২৮খন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ কথা আছে । তালিকাত টাংখুল, মিজো, পাইটে, আনল, কোকবৰোক, খাছি, নিছি, সান্তালী, লাডাখী, চুমি, উইপো, তিৱাৰী, কাৰ্বি আৰু বড়ো চিনেমাৰ প্ৰদৰ্শন অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
প্ৰদৰ্শনৰ সমান্তৰালভাৱে এই নেশ্বনেল ট্ৰাইবেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত জনজাতীয় গল্প কোৱা আৰু আঞ্চলিক চিনেমাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ইণ্টাৰেক্টিভ অধিবেশন আৰু পেনেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব । ১৫ নৱেম্বৰত এই মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিব ।
১৩ নৱেম্বৰত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ মাজত মিথুনৰ সাংস্কৃতিক তাৎপৰ্য অন্বেষণ কৰা ৪০ মিনিটৰ এখন তথ্যচিত্ৰ জনজাতি চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হয় । দ্য ৱে অফ দ্য মিথুন শীৰ্ষক ছবিখন ট্ৰাইবেল ফ্ৰেমছ মণিপুৰ ২০২৬ৰ অংশ হিচাপে মণিপুৰ ষ্টেট ফিল্ম ডেভেলপমেণ্ট ছ’চাইটিৰ (এম এছ এফ ডি এছ) দ্য পেলেচ অডিটৰিয়ামত প্ৰদৰ্শিত হয় ।
নিছি সম্প্ৰদায়ৰ অন্তৰ্গত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জোৰাম জোনাহৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত এই তথ্যচিত্ৰখনত খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশেষকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সাংস্কৃতিক আৰু পৰম্পৰাগত প্ৰথাত মিথুনৰ ভূমিকা পৰীক্ষা কৰা হৈছে ।
বৈজ্ঞানিকভাৱে Bos frontalis নামেৰে জনাজাত মিথুনে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক গুৰুত্ব বহন কৰি আহিছে । ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক মূল্যৰ বাহিৰেও জন্তুটো ধন-সম্পত্তি, সামাজিক মৰ্যাদা আৰু সাংস্কৃতিক পৰিচয়ৰ সৈতে জড়িত ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নিছি আৰু অন্যান্য খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত মিথুন পৰম্পৰাগতভাৱে বিবাহৰ প্ৰথা, আনুষ্ঠানিক প্ৰথা, সম্প্ৰদায়ৰ সমাৱেশ আৰু বিনিময় ব্যৱস্থাৰ অংশ হৈ আহিছে ।
তথ্যচিত্ৰখনে খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, তেওঁলোকৰ পশুধন আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক অন্বেষণ কৰাৰ লগতে পৰম্পৰাগত জ্ঞান আৰু প্ৰথাগত প্ৰথাই তেওঁলোকৰ জীৱনশৈলী কেনেকৈ গঢ় দিয়ে সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰে । ইয়াৰ উপৰিও সাংস্কৃতিক পৰিচয় বজাই ৰখা আৰু প্ৰজন্মৰ মাজত পৰম্পৰা জীয়াই ৰখাত জন্তুটোৰ ভূমিকাও অন্বেষণ কৰে ।
ছবিখনে নিছি ভাষা আৰু থলুৱা গল্প কোৱাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, মিথুনৰ সৈতে জড়িত সাংস্কৃতিক পদ্ধতি আৰু জ্ঞান নথিভুক্ত কৰিছে ।
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উদীয়মান আঞ্চলিক চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছে জোনাহ । ২০২৪ চনৰ জুন মাহত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ তথ্য আৰু জনসংযোগ বিভাগে ১৮ সংখ্যক মুম্বাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰাজ্যখনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ নিৰ্বাচিত কৰা চাৰিজন স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাৰ ভিতৰত জোৰাম জোনাহো আছিল ।
তেওঁৰ আন আন ৰচনাসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় হৈছে দ্য পেন, যিখন ছবিয়ে ২০২৩ চনৰ অৰুণাচল চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত চুটি ছবি শাখাত প্ৰথম ৰানাৰ্ছ আপৰ স্থান লাভ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
টৰণ্ট’ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত জিলিকিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল: ‘অংঘ’ ছবিৰ বাবে প্লেটফৰ্ম বঁটা লাভ থেজা ৰিঅ’ৰ