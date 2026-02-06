ETV Bharat / entertainment

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ’ব জুবিন গাৰ্গৰ ছবি

প্ৰদৰ্শিত হ’ব জাৰ্মানী, ৰাছিয়া, ব্ৰাজিল, ইৰাণ, ভিয়েটনাম, মণ্টেনেগ্ৰ’, পৰ্তুগীজ, শ্ৰীলংকা, নেপালৰ বোলছবি ।

GUWAHATI FILM FESTIVAL
১৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 6, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
গুৱাহাটী: ১৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ'ব প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা এখন ছবি । ১৩ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ আমবাৰীৰ অসম ৰাজ্যিক সংগ্ৰহালয়ৰ কনকলাল বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব এই মহোৎসৱ ।

এই মহোৎসৱত জাৰ্মানী, ৰাছিয়া, ব্ৰাজিল, ইৰাণ, ভিয়েটনাম, মণ্টেনেগ্ৰ’, পৰ্তুগীজ, শ্ৰীলংকা, নেপালৰ বোলছবিৰ লগতে অসমীয়া, বাংলা, বড়ো আৰু মণিপুৰীকে ধৰি বিভিন্ন ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।

এই মহোৎসৱৰ সন্দৰ্ভত গুৱাহাটী চিনে ক্লাবৰ সম্পাদিকা মাধুৰীমা বৰুৱাই কয়, ‘‘অহা ১৩-১৭ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে এইবাৰ ১৮ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব । প্ৰায় ১৫ ৰ পৰা ১৮ খন ছবি এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন হ’ব । শনিবাৰ আৰু দেওবাৰৰ দিন দুটাত আমি ৪ টাকৈ প্ৰদৰ্শনী দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি আছো । মণিপুৰৰ জ্যেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰিবাম শ্যাম শৰ্মাৰ ৰেট্ৰ’স্পেক্টিভ তিনিখন ছবি এই মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।’’

লগতে তেওঁ কয়, ‘‘এই মহোৎসৱত পৰিচালক অৰূপ মান্নাৰ পৰিচালিত অসমীয়া ‘সমৰ্পণ’ ৰ প্ৰিমিয়াৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব । লগতে এই মহোৎসৱত যিহেতু বিশেষকৈ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, সেয়ে পৰিচালক ৰজনী বসুমতাৰীৰ এখন বড়ো ছবিৰো প্ৰিমিয়াৰ কৰা হ'ব । এইবাৰৰ মহোৎসৱত অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই জুবিন গাৰ্গে অভিনয় কৰা এখন ছবি প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ।’’

উল্লেখ্য যে, এই মহোৎসৱত মণিপুৰৰ জ্যেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰিবাম শ্যাম শৰ্মাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকাৰ লগতে তেওঁ পৰিচালনা কৰা এখন ছবি উদ্বোধনী ছবি হিচাপে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব ।

TAGGED:

ZUBEEN GARG
গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM STATE MUSEUM
GUWAHATI FILM FESTIVAL

