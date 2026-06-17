ETV Bharat / entertainment

ৰূপকোঁৱৰে দেখুওৱা বাটেৰে অসমীয়া ৰূপালী পৰ্দাৰ সোণসেৰীয়া যাত্ৰা

৯০ বছৰীয়া ইতিহাস গৰকা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক আছিল তেওঁ । ৰূপকোঁৱৰৰ ওপজাদিনত জয়মতীৰ পৰা বৰ্তমানলৈ অসমীয়া ছবিৰ এক চমু পৰ্যালোচনা ।

A brief review of Assamese films from Joymati to the present
ৰূপকোঁৱৰে দেখুওৱাৰ বাটেৰে ৰূপালী পৰ্দাৰ যাত্ৰা (ETV Bharat Gfx)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 17, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

শৰৎ শৰ্মা

গুৱাহাটী: যিজনা পুৰুধা ব্যক্তিৰ অৱদানেৰে জিলিকি আছে অসমীয়া সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত আৰু নাট্যকলা তথা অসমীয়া ছবিজগত । যিজন আধুনিক অসমীয়া ছবিৰ বাটকটীয়া । সেইজনা প্ৰাতঃস্মৰণীয় ব্যক্তি, ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক জন্মদিৱস । এই জন্মদিৱসটিত তেওঁ দেখুওৱা বাটেৰে বাট বোলা অসমীয়া ছবিৰ যাত্ৰাৰ এক অৱলোকন ।

অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ জনক হিচাপে পৰিচিত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ১৯৩৫ চনত অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰথমখন সবাক চলচ্চিত্ৰ 'জয়মতী' নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতৰ ভেটি স্থাপন কৰিছিল । আজিৰ আধুনিক অসমীয়া চিনেমাৰ যাত্ৰাপথ বুজিবলৈ হ'লে জ্যোতিপ্ৰসাদৰ অৱদান আৰু দৃষ্টিভংগীক স্মৰণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।

জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা: অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ পথপ্ৰদৰ্শক

সাহিত্য, সংগীত, নাটক, সমাজ সংস্কাৰ আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সৈতে জড়িত এই বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী ৰূপকোঁৱৰে অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতক প্ৰদান কৰিছিল এক নতুন দিশ । এক দীৰ্ঘকালীন প্ৰস্তুতি, আৰু তাৰ অন্তত তেওঁ জন্ম দিছিল 'জয়মতী', যি মুক্তি লাভ কৰিছিল ১০ মাৰ্চ, ১৯৩৫ চনত ।

যিখিনি সময়ত অসমত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো সুবিধা নাছিল, সেই সময়ত তেওঁ নিজৰ সম্পদ, অধ্যৱসায় আৰু শিল্পপ্ৰেমৰ বলত এই দুঃসাহসিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন মেলিছিল । ইয়াতেই ক্ষান্ত থকা নাছিল সংস্কৃতিৰ পূজাৰী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা । চন ১৯২৯, অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ ইতিহাসত স্থাপন হৈছিল আন এক মাইলৰ খুঁটি । ৰূপকোঁৱৰে নিৰ্মাণ কৰিলে 'ইন্দ্ৰমালতী' । সেয়া আছিল অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি ।

জ্যোতিপ্ৰসাদৰ চিন্তা আৰু দৰ্শন

চিনেমা কেৱল বিনোদনৰ মাধ্যম নাছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বাবে । বৰঞ্চ সমাজ গঢ়াৰ, জাতীয় চেতনা জাগ্ৰত কৰাৰ আৰু সংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম হিচাপে চলচ্চিত্ৰক গন্য কৰিছিল তেওঁ । সেয়ে হয়তো তেওঁ নিৰ্মাণ কৰা চলচ্চিত্ৰত দেখা গৈছিল দেশপ্ৰেম, সামাজিক মূল্যবোধ, নাৰীৰ প্ৰতি সন্মান আৰু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ প্ৰতিফলন ।

বৰ্তমানৰ অসমীয়া চিনেমা

ৰূপকোঁৱৰে দেখুওৱা বাটেৰে বাট বুলি বৰ্তমান সময়ত অসমীয়া ছবিয়ে লাভ কৰিছে অন্য এক স্তৰ । নতুনৰ সম্ভাৱনাই যদিও গা কৰি উঠিছে তথাপিও বৰ্তমানো প্ৰত্যাহ্বানে বাট এৰি দিয়া নাই চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোক । উন্নত প্ৰযুক্তি, অ'টিটি প্লেটফৰ্ম আদিয়ে যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আনিছে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটোলৈ ।

ৰূপকোঁৱৰে দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে আগবাঢ়ি, প্ৰয়াত মুনিন বৰুৱা জাহ্নু বৰুৱাকে আদি কৰি পুৰণি পৰিচালকৰ পাছে পাছে আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে ন ন পৰিচালক তথা ছবি নিৰ্মাতাৰ । বিশেষকৈ কেইজনমান পৰিচালকৰ ছবি জিলিকি উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো । এইক্ষেত্ৰত, জাহ্নু বৰুৱা, ৰীমা দাস, ভাস্কৰ হাজৰিকা আদিৰ দৰে কেইবাজনো পৰিচালক সফল হোৱা বুলি ক'ব পাৰি ।

বাণিজ্যিক ধাৰাৰ কেইবাখনো চলচ্চিত্ৰ বৰ্তমান সময়ত সফল হৈছে । কিন্তু এটা সময় আছিল যেতিয়া ছবিগৃহলৈ দৰ্শক আহিবলৈ অনীহা প্ৰকাশ কৰিছিল । ৰূপকোঁৱৰৰ দৰেই সেই সময়ছোৱাত বিশেষ ভূমিকা লৈছিল প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গে । 'মিছন চাইনা' ছবিখনৰ জৰিয়তে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰই হেৰুওৱা দৰ্শক ঘূৰাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

লাহে লাহে বাণিজ্যিক ধাৰাৰ চলচ্চিত্ৰসমূহেও দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে । নতুন অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, উন্নত চিত্ৰগ্ৰহণ, আধুনিক সম্পাদনা আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰচাৰে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে ।

প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা

কিন্তু এতিয়াও আঁতৰা নাই প্ৰত্যাহ্বান । সীমিত বজাৰ, পৰ্যাপ্ত ছবিগৃহৰ অভাৱ, উপযুক্ত বাজেটৰ অভাৱ, বহিঃৰাজ্য যেনে দক্ষিণৰ ছবিৰ লগত ফেৰ মৰা আদিৰ দৰে বিষয়সমূহ আজিও ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰিও আছে ৰাজনৈতিক হেঁচা, আছে আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি । তথাপিও, সামাজিক মাধ্যম তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনে দি আছে নতুনৰ সম্ভাৱনা ।

১৭ জুন, ১৯০৩ চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰূপকোঁৱৰে যি বীজ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতত ৰোপণ কৰিলে, সেই 'জয়মতী'ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৯০ বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰি মন্থৰ গতিৰে হ'লেও অসমীয়া ছবিৰ জয়যাত্ৰা আজিও অক্ষুণ্ণ আছে । জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ স্বপ্ন, সৃষ্টিশীলতা আৰু সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভংগী আজিও অসমীয়া চিনেমাৰ পথ প্ৰদৰ্শক ।

লগতে পঢ়ক: তামোলবাৰী চাহ বাগিচাত উদযাপিত ৰূপকোঁৱৰৰ ১২৪ সংখ্যক জন্মদিৱস

ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ ১২৩ সংখ্যক ওপজা দিন

TAGGED:

অসমীয়া ছবি
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা
জয়মতী
ইটিভি ভাৰত অসম
JYOTI PRASAD AGARWALA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.