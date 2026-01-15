শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মঞ্চ ল’লে উত্তৰ-পূবৰ চিনেমাই
১০ আৰু ১১ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবন ষ্টুডিঅ’ৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অষ্টম শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ বঁটা (উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল) ২০২৫ অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হৈ যায় ।
হায়দৰাবাদ : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ বঁটা ৷ এই কাৰ্যসূচীত চলচ্চিত্ৰ সমালোচক, চিনেমাপ্ৰেমী, চেলেব্ৰিটী আৰু চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগৰ মূল ব্যক্তিসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ সকলোৰে উপস্থিতিত অনুষ্ঠানটো এক স্মৰণীয় অনুষ্ঠান হৈ পৰে ।
শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদানৰ জৰিয়তে চিনেমাৰ একত্ৰীকৰণ শক্তিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ৷ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত অধিক শক্তিশালী সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ চেষ্টা কৰা হয় । ছবিৰ জৰিয়তে এই বঁটাৰে অঞ্চলটোৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু শ্বেয়াৰ কৰা মূল্যবোধক উদযাপন আৰু প্ৰচাৰ কৰা হয়, একে সময়তে চিনেমাৰ মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ ই অনন্য মঞ্চ প্ৰদান কৰে ।
বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি এই বঁটাসমূহে উত্তৰ-পূবৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ পৰা উদয় হোৱা উল্লেখনীয় প্ৰতিভাক সফলতাৰে উপস্থাপন কৰি আহিছে । এই বঁটাই গল্প কোৱা, পৰিচালনা, অভিনয়, সংগীত আৰু কাৰিকৰী কাৰুকাৰ্যলৈকে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিটো দিশতে উৎকৃষ্টতাক সন্মান জনায় ৷
এইবাৰ মেঘালয়ৰ পৰম্পৰাগত লোককথাৰ আধাৰত নিৰ্মিত অসাধাৰণ খাচী চলচ্চিত্ৰ আপটক এই সন্মানীয় শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । ৰাফেল ৱাৰ্জৰীৰ পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰা ছবিখনে ট্ৰফী, প্ৰমাণ পত্ৰ, নগদ ৫০ হাজাৰ টকাৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰে ।
অসমীয়া ছবি নোৰাৰ বাবে প্ৰকাশ ডেকাই শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে আকাশ হেনো নদীৰ নাম (অসমীয়া)ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যকাৰৰ সন্মান সঞ্জীব সভাপণ্ডিতে লাভ কৰে । খাচী ছবি আপটৰ বাবে অগাস্টিন কুৰবাহে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰে ।
তাৰিখ (অসমীয়া)ৰ বাবে অনিৰুদ্ধ বৰুৱাক শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাট’গ্ৰাফাৰ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় আৰু মানস প্ৰতীম গোস্বামীয়ে নোৰাৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ শব্দ ডিজাইনাৰ হিচাপে সন্মান লাভ কৰে ।
সম্পাদনা শাখাত প্ৰিয়কান্ত লাইশ্ৰমে মণিপুৰী ছবি ওৱাননেছৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সম্পাদকৰ বঁটা লাভ কৰে । ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতাই অসমীয়া ছবি দ্য উডকাটাৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ কলা পৰিচালকৰ সন্মান লাভ কৰে ।
অভিনয় শাখাত ৰাজু ৰায়ে অসমীয়া ছবি নৈ কথাত কৰা অভিনয়ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা লাভ কৰে । ৰ’দালি বৰাই অসমীয়া বোলছবি বুৰ্খা – দ্য ভেইলত শক্তিশালী চৰিত্ৰত অভিনয় কৰি শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা (মহিলা) সন্মান লাভ কৰে ।
জুৰীয়ে কেইবাগৰাকীও শিল্পীক বিশেষ উল্লেখৰ বঁটাও প্ৰদান কৰে । যতীন্দ্ৰ নাথ খনিকৰে অসমীয়া বোলছবি বুৰ্খা – দ্য ভেইল আৰু গমনত কৰা অভিনয়ৰ বাবে স্বীকৃতি লাভ কৰে ।
অসমীয়া বোলছবি ব্ৰহ্মকন্যা পৰিচালনাৰ বাবে ধীৰাজ কাশ্যপে বিশেষ বঁটা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে খঞ্জন কিশোৰ নাথ কাৰ্বি ছবি কাংবো আলোটি পৰিচালনাৰ বাবে সন্মানিত হয় । বিশেষ উল্লেখ লাভ কৰা সকলোকে প্ৰমাণ পত্ৰ আৰু স্মৃতিগ্ৰন্থ প্ৰদান কৰা হয় ।
এই বঁটা প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট অতিথিৰ পেনেলে । মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী অভিনেত্ৰী তথা গোল্ডেন লোটাছ বিজয়ী তথ্যচিত্ৰ নিৰ্মাতা সুহাসিনী মূলে । তেওঁৰ সৈতে যোগদান কৰে নিপুণ অভিনেত্ৰী, কলা পৰিচালক আৰু সাজ-পোছাক ডিজাইনাৰ মঞ্জুলা বৰুৱা আৰু প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱাই ।
এই অনুষ্ঠানত আগশাৰীৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ সৈতে আকৰ্ষণীয় বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠিত হয় । ১০ জানুৱাৰীত আপটৰ পৰিচালক ৰাফেল ৱাৰ্জৰী আৰু নোৰাৰ পৰিচালক প্ৰকাশ ডেকাৰ সৈতে এক মত-বিনিময় অধিবেশনৰ আঁত ধৰে মুনিন বায়ানে ৷ তেওঁলোকৰ সৃষ্টিশীল যাত্ৰাৰ মূল্যৱান অন্তৰ্দৃষ্টি আগবঢ়াই তেওঁ ।
১১ জানুৱাৰীত প্ৰবীণ চলচ্চিত্ৰ সমালোচক মনোজ বৰপূজাৰী আৰু মুখ্য অতিথি সুহাসিনী মূলেইৰ মাজত এক চিন্তা-উদ্দীপক বাৰ্তালাপ হয় । অনুষ্ঠানৰ সময়ত শৈলধৰ বৰুৱা চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদানৰ জৰিয়তে বিশিষ্ট সংগীত সুৰকাৰ ড৹ ৰমেন চৌধুৰী আৰু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী সমৰ হাজৰিকাক লাইফটাইম এচিভমেণ্ট অনাৰ্ছ প্ৰদান কৰা হয় ।
অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পৰে ৰঞ্জিত দাসৰ সম্পাদনাত চিনেজ্যোতি শীৰ্ষক এক বিশেষ স্মৃতিগ্ৰন্থ মুকলিৰে । প্ৰকাশনখন উন্মোচন কৰে মুখ্য অতিথি সুহাসিনী মূলেই, সন্মানীয় অতিথি মঞ্জুলা বৰুৱা, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জাহ্নু বৰুৱা, ন্যাসৰ সভাপতি মৃণময় বৰুৱা, সম্পাদক ৰঞ্জিত দাসে ।
(তথ্য সংগ্ৰহ- নৰ্থইষ্ট নাও, লিখিছে প্ৰান্তিক ডেকাই)
