অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি: ইতিহাসৰ পৰা বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ

অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি: ইতিহাসৰ পৰা বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটলৈ
বৰ্তমান কিয় অসমত দেশপ্ৰেমমূলক ছবি নিৰ্মাণ নহয় ? জানক দুই বিশিষ্ট পৰিচালকৰ মতামত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 11:55 AM IST
গুৱাহাটী : আজি দেশৰ ৮০সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো এই বিশেষ দিনটো অতি উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে । স্বাধীনতাৰ এই গৌৰৱময় মুহূৰ্তত, আহক জানো অসমীয়া ছবি জগতৰ এনে কিছুমান বিশেষ ছবিৰ বিষয়ে, যিবোৰে দেশপ্ৰেমৰ ইতিহাসক ধৰি ৰাখিছে । বিগত কেইবা দশকত স্বাধীনতা আন্দোলন, শ্বহীদসকলৰ মহান ত্যাগ আৰু দেশপ্ৰেমক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ কেইবাখনো উল্লেখনীয় অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৷
স্বাধীনতাৰ ৮০ বছৰ: অসমীয়া ছবিত দেশপ্ৰেম আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গাথা
এই ছবিসমূহে দৰ্শকৰ মনত দেশৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ববোধ আৰু জাতীয় চেতনা জগাই তোলে । স্বাধীনতা আন্দোলনত অসমৰ সংগ্ৰামীসকলে আগবঢ়োৱা আত্মত্যাগৰ বাস্তৱ ছবি ইয়াত ফুটাই তোলা হৈছে । অনাগত প্ৰজন্মৰ বাবে এই ছবিসমূহে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ গৌৰৱময় ইতিহাস কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছে ।
'পিয়লী ফুকন' (১৯৫৫)
‘পিয়লী ফুকন’ হৈছে ১৯৫৫ চনত মুক্তি লাভ কৰা এখন ঐতিহাসিক অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি । ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়া মহান অসমীয়া স্বাধীনতা সংগ্ৰামী পিয়লী ফুকনৰ সংগ্ৰাম আৰু আত্মত্যাগৰ কাহিনীৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি এই ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
এইখন ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰ লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া ছবি । অসমৰ নাট্য জগতৰ 'নটসূৰ্য' ফণী শৰ্মাই এই ছবিখন পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ইয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিনয়ো কৰিছিল । ছবিখনৰ সংগীত পৰিচালনা কৰিছিল সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই । ছবিখনত থকা "অসমীৰে মুখতে হাঁহি নাই এতিয়া" গীতটি আজিও অসমীয়া সংগীত জগতৰ এক অমৰ সৃষ্টি ।
'মণিৰাম দেৱান' (১৯৬৩)
‘মণিৰাম দেৱান’ হৈছে ১৯৬৩ চনত মুক্তি লাভ কৰা এখন ঐতিহাসিক অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি । ১৮৫৭ চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত অসমত ব্ৰিটিছ শাসনৰ বিৰুদ্ধে বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব দি ফাঁচিকাঠত ওলমা মহান দেশপ্ৰেমিক মণিৰাম দেৱানৰ জীৱন আৰু অমৰ সংগ্ৰামক লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল ।
বিখ্যাত বুৰঞ্জীবিদ বেণুধৰ শৰ্মাৰ গ্ৰন্থ 'মণিৰাম দেৱান' আৰু বিশিষ্ট নাট্যকাৰ প্ৰবীণ ফুকনৰ নাটক 'মণিৰাম দেৱান'ৰ আলমত এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ছবিখনৰ পৰিচালনা কৰাৰ লগতে ইয়াৰ কাহিনী, চিত্ৰনাট্য আৰু সংলাপ ৰচনা কৰিছিল সৰ্বেশ্বৰ চক্ৰৱৰ্তীয়ে । ছবিখনত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে মণিৰাম দেৱানৰ পৰিকল্পনা, তেওঁৰ বিদ্ৰোহী সত্তা আৰু দেশৰ বাবে কৰা সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ কাহিনী অতি সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে ।
'কুশল' (২০০১)
‘কুশল’ হৈছে ২০০১ চনত মুক্তি লাভ কৰা এখন উল্লেখনীয় অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি । ১৯৪২ চনৰ ঐতিহাসিক 'ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন'ৰ পটভূমিত আৰু মহান স্বাধীনতা সংগ্ৰামী তথা শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ আত্মত্যাগৰ কাহিনীক লৈ এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ তথা ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰাপক বিখ্যাত পৰিচালক জাহ্নু বৰুৱাই ।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আৰু ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত অসমত বৃটিছ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে গঢ়ি উঠা সংগ্ৰাম আৰু এটা ৰে'ল দুৰ্ঘটনাৰ মিছা অভিযোগত কুশল কোঁৱৰক দিয়া ফাঁচিৰ মৰ্মান্তিক ইতিহাস ইয়াত প্ৰতিফলিত হৈছে । এই ছবিখনেও শ্ৰেষ্ঠ আঞ্চলিক ছবি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।
'শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক' (১৯৪২)
‘শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক’ হৈছে ১৯৪২ চনৰ ঐতিহাসিক 'ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন'ৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এখন শক্তিশালী অসমীয়া দেশপ্ৰেমমূলক ছবি । অসমৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ এক গৌৰৱজ্জ্বল অধ্যায়ক এই ছবিখনৰ জৰিয়তে পৰ্দাত জীৱন্ত ৰূপত তুলি ধৰা হৈছে । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ অন্যতম বিশিষ্ট তথা ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰস্কাৰপ্ৰাপ্ত পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈয়ে ।
ছবিখনত ১৯৪২ চনত গহপুৰ থানাত দেশৰ জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ ব্ৰিটিছৰ গুলীত মৃত্যুক সাৱটি লোৱা অসমৰ বীৰ জীয়ৰী তথা বীৰাংগনা কিশোৰী কনকলতা বৰুৱাৰ অভূতপূৰ্ব বীৰত্ব আৰু আত্মত্যাগৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে । এই ছবিখন অসমীয়া ছবি জগতৰ চিৰনমস্য জ্যেষ্ঠ অভিনেতা প্ৰয়াত নিপন গোস্বামীৰ জীৱনৰ শেষৰখন অভিনীত ছবি ।
'ৰণুৱা' (২০২১)
‘ৰণুৱা’ হৈছে ২০২১ চনত মুক্তি লাভ কৰা এখন অতি শক্তিশালী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৃত অসমীয়া ছবি । এই ছবিখনে এজন সাধাৰণ মানুহৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ এক বাস্তৱিক ছবি ডাঙৰকৈ ফুটাই তুলিছে ৷ ছবিখন পৰিচালনা আৰু কাহিনী ৰচনা কৰিছে অসমৰ চলচ্চিত্ৰ জগতৰ প্ৰখ্যাত পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈয়ে ।
ইয়াত এজন সাধাৰণ মানুহে দৈনন্দিন জীৱনৰ চৰম দৰিদ্ৰতা আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ (যেনে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানপানী) সৈতে কৰা যুঁজখন দেখুওৱা হৈছে । ইয়াৰ লগতে প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ পৰিয়াল, সমাজ আৰু দেশৰ প্ৰতি থকা এজন নাগৰিকৰ কৰ্তব্যবোধক সুন্দৰকৈ প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । এই ছবিখনে ৬৭ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ 'ৰজত কমল' বঁটা বুটলি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছিল ।
ওপৰত উল্লেখ কৰা চলচ্চিত্ৰসমূহৰ উপৰিও অসমীয়া ছবি জগতত দেশপ্ৰেম আৰু জাতীয় চেতনাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি আন কেইবাখনো উল্লেখনীয় ছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তাৰ ভিতৰত প্ৰধান হৈছে—
কনকলতা: ১৯৪২ চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ মহান শ্বহীদ কনকলতা বৰুৱাৰ দেশপ্ৰেম আৰু গহপুৰ থানাত জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ গৈ কৰা আত্মত্যাগৰ কাহিনী এই ছবিখনত সজীৱ ৰূপত ডাঙৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে ।
অশান্ত প্ৰহৰ: দেশপ্ৰেম আৰু সমাজৰ জটিল পৰিস্থিতিক লৈ নিৰ্মিত এইখন আন এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমীয়া ছবি ।
বোৱাৰী: এই সামাজিক ছবিখনতো পৰোক্ষভাৱে দেশপ্ৰেম, পাৰিবাৰিক আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পোৱা যায় ।
বৰ্তমান কিয় দেশপ্ৰেমমূলক ছবিৰ নিৰ্মাণ কম ?
এসময়ত স্বাধীনতা সংগ্ৰাম আৰু দেশপ্ৰেমৰ বিষয়বস্তুক লৈ অসমীয়া ছবি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান এনে ছবিৰ সংখ্যা তুলনামূলকভাৱে কম । এই সন্দৰ্ভত বিশিষ্ট পৰিচালক বাণী দাসে কয়, "কিছুমান পৰিচালকে সামাজিক কিছু দায়বদ্ধতাৰ ওপৰত ছবি নিৰ্মাণ কৰি আছে । আনহাতে সাধাৰণতে ছবিগৃহত চলা ছবিসমূহ এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হয় । এটা উদ্যোগ বাছি থাকিবলৈ হ'লে এইটোও প্ৰয়োজন । তথাপিও দেশপ্ৰেমমূলক বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় যদি অন্তৰত লৈ ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে খুব ভাল । আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনত নিশ্চয় এনে ধৰণৰ প্ৰসংগত ছবি নিৰ্মাণ হ'ব । এনে বিষয়ত একেবাৰে ছবি নিৰ্মাণ হোৱা নাই বুলি ক’লেও ভুল হ'ব । আমাৰ সমাজখনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হৈ ছবি নিৰ্মাণ কৰিব লাগে দেশ প্ৰেম বুলি ক’লে মই এইটোৱেই বুজো । ছবিখনৰ মাধ্যমেৰে সমাজলৈ যাতে এটা ভাল বাৰ্তাও যায় ।"
দাসে আগলৈ কয়, "বিভিন্নজনে বিভিন্ন উদ্দেশ্য লৈ ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে, কোনোবা এটা দৃষ্টিকোণ কৈ বাণিজ্যিকভাৱে ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে, কেতিয়াবা আকৌ ভাল বিষয়বস্তুক লৈও ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰে । আনহাতে এনে ছবি যিহেতু ব্যয় বহুল খৰচৰো বহুত কথা থাকে । আশা কৰিছোঁ আহি থকা সময়ছোৱাত এনে ধৰণৰ বহু ভাল ছবি নিৰ্মাণ হ’ব ।"
আনহাতে এই প্ৰসংগতে পৰিচালক চন্দ্ৰ মুদৈয়ে কয়, "এতিয়াৰ প্ৰেক্ষাপটত এনে ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাজেটৰো কথা আহি পৰে । কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ হ’লে যিজনে নিৰ্মাণ কৰে তেওঁলোককো অনুপ্ৰেৰণা জগাব লাগিব । ছবি নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্রত কথাটো অকণমান সুকীয়া হয় । এতিয়াৰ সময়ত তেতিয়াৰ সময়তো টানি আনিবলৈ অকণমান জটিল হয় । লগতে ছবি এখন নিৰ্মাণ কৰিলেইটো নহ’ব, দৰ্শকৰ ওচৰলৈ কিমান নিব পাৰিব, দর্শকে কিমান আঁকোৱালি ল’ব এইসমূহ কাৰণতো ঘপকৈ দেশপ্ৰেমমূলক ছবি নিৰ্মাণৰ বাবে কোনো আগনাবাঢ়ে । লগতে এতিয়াৰ দর্শকে এই ধৰণৰ বিষয়বোৰ কিমান আঁকোৱালি লয় এইটোও এটা কথা ।"
লগতে পঢ়ক : ৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস বিশেষ: ভাৰতীয় চিনেমাৰ ৫ খন শ্ৰেষ্ঠ যুদ্ধবিৰোধী ছবি