নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিহু সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ: অভয়াপুৰীত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি

নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিহু সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ: অভয়াপুৰীত গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সফল সামৰণি
বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদন কৰ্মশালাত শতাধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 27, 2026 at 4:50 PM IST
অভয়াপুৰী: অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সংৰক্ষণ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ মাজত বিহু আৰু ঢোল বাদনৰ প্ৰচাৰ চলোৱাৰ উদ্দেশ্যে অভয়াপুৰীত এক ব্যতিক্ৰমী গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হৈ যায় । অভয়াপুৰী দেৱদাৰু সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় এই সাতদিনীয়া কৰ্মশালা ৷ বিহু নাচ আৰু ঢোলবাদনৰ কৰ্মশালাখন বিগত দেওবাৰে সফলভাৱে সামৰণি পৰে ।
এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত শতাধিক ১০০ তকৈও অধিক প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আগ্ৰহেৰে অংশগ্ৰহণ কৰে । কৰ্মশালাত ঢোলবাদনৰ নিখুঁত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰে বিশিষ্ট ঢুলীয়া ৰঞ্জিত গগৈয়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ লতাশিল বিহু সন্মিলনৰ 'বিহু সম্ৰাজ্ঞী' সংগীতা ৰাভাই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক বিহু নৃত্যৰ বিভিন্ন কৌশল শিকায় । এই বছৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হৈছে গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালা ৷ চৰকাৰীভাৱেও আগবঢ়োৱা হৈছে সাহাৰ্য ৷ অৱশ্যে উজনি অসমৰ তিনিখন ঝিলাত সংঘটিত ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিয়ে এই প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৰিমাণে স্তিমিত কৰিছে ৷
সাতদিনীয়া এই ব্যতিক্ৰমী গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে বহু কথাই শিকিবলৈ পালে ৷ নিজৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ বাটত এনে ধৰণৰ কৰ্মশালাবোৰ যথেষ্ট সহায়ক হয় ৷
অভয়াপুৰীৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট কবি ডঃ মৰমী বৰঠাকুৰ তালুকদাৰ আৰু উদীয়মান জনপ্ৰিয় গায়িকা জ্যোতিস্মিতা ৰাগিনী ৷ আমন্ত্ৰিত অতিথিসকলে অসমীয়া লোকসংস্কৃতি সংৰক্ষণৰ এই পদক্ষেপক উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্মক বিহু সংস্কৃতিৰ সৈতে অধিক সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
কৰ্মশালাত অংশ লোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে এই আয়োজনক উষ্ম আদৰণি জনায় । তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও এনে ধৰণৰ সাংস্কৃতিক প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰি থাকিবলৈ আয়োজক গোষ্ঠীক অনুৰোধ জনায় ।
লগতে পঢ়ক : সাতদিনত ভাওনা শিকি এজাক শিশুৰ হৃদয়স্পৰ্শী প্ৰদৰ্শন