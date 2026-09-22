গুজৰাটত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা প্ৰদান
৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান গুজৰাটৰ একতা নগৰত অতি আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে আয়োজন কৰা হয়, ‘জুইফুল’ৰ পৰিচালক যদুমণি দত্তক ৰজত কমল বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 5:53 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুজৰাটৰ একতা নগৰত ৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ৷ ভাৰতীয় চিনেমা জগতত ২০২৪ বৰ্ষত উৎকৃষ্ট অৱদান আগবঢ়োৱা বিজয়ীসকলৰ হাতত সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেে প্ৰদান কৰে।
এই বঁটা বিতৰণী অনুষ্ঠানত চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহু নামী-দামী তাৰকাই অংশগ্ৰহণ কৰে ।
মুখ্য বঁটা বিজয়ীসকল
- শ্ৰেষ্ঠ ছবি: 'আৰ্টিকেল ৩৭০'
- শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা: 'চন্দু চেম্পিয়ন' ছবিৰ বাবে কাৰ্তিক আৰিয়ান আৰু ‘ব্ৰমায়ুগম’ৰ বাবে মাম্মুট্টী
- কাৰ্তিক আৰিয়ানে জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰিছে ।
- শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী: 'আৰ্টিকেল ৩৭০' ছবিৰ বাবে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে য়ামী গৌতমে
অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে, ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ তালিকাত অসমীয়া চিনেমাই ফিচাৰ শাখাত বঁটা লাভ কৰিছে ৷ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমাৰ বঁটা লাভ কৰিছে যদুমণি দত্ত পৰিচালিত ‘জুইফুল’ (অৰেঞ্জ এণ্ড পাৰ্পল) ছবিখনে ৷
LIVE: President Droupadi Murmu presents 72nd National Film Awards at Kevadia, Gujarat https://t.co/zZWDTVwcEy— President of India (@rashtrapatibhvn) September 22, 2026
মঙলবাৰে গুজৰাটৰ অনুষ্ঠানত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ হাতৰ পৰা বঁটা গ্ৰহণ কৰে চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা ৰীতা দত্তই ৷ ‘জুইফুল’ৰ পৰিচালক যদুমণি দত্তক ৰজত কমল বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷
১৮ জুলাইত এই বঁটাসমূহ ঘোষণা কৰা হৈছিল ৷ নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া চেণ্টাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এই বঁটা বিজয়ীসকলৰ নাম আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল।
এই ভাল খবৰটো বিয়পি পৰাৰ পাছতে যদুমণি দত্তৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ৷ টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কৈছিল, "'জুইফুল'খন চাৰিটা বর্ষ ধৰি কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰা এখন ছবি । যিকোনো চলচ্চিত্ৰকাৰে বা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰোতাই এনে ধৰণৰ বঁটা আশা কৰে । 'জুইফুলে' এনেকুৱা এটা বঁটা লাভ কৰাত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ । এই বঁটাৰ কৃতিত্ব অকল মোৰেই নহয়, ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ পৰা যিসকল 'জুইফুল'ৰ লগত জড়িত হৈ আছিল বা সহযোগ কৰিছিল তেওঁলোক সকলোৰে বাবে এই বঁটাটো এটা কৃতিত্ব ।"
এই ছবিখন অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বুলি পৰিচালকে আমাক জানিবলৈ দিছিল ৷ জুইফুলৰ চিত্ৰনাট্য নিজৰা ৰাজকুমাৰীৰ, সহ-প্রযোজনা ৰীতা দত্ত আৰু নন্দিনী শর্মা দত্তৰ ৷
চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক শ্ৰেষ্ঠ লিখনীৰ শ্ৰেণীৰ বঁটা ঘোষণাৰে এই অনুষ্ঠানৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । এই শ্ৰেণীত আগবঢ়োৱা মুখ্য বঁটাসমূহ-
🎬 5 दशकों से ज्यादा का सफर और 300 से अधिक फिल्मों में अभिनय…— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 18, 2026
दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादासाहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
▪️संकल्प से शुरू हुआ अभिनय सफर कई भारतीय भाषाओं की फिल्मों तक पहुंचा।
▪️हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल और मराठी फिल्मों में किया काम।… pic.twitter.com/jb56S2Na7u
শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সমালোচক: এই সন্মানীয় বঁটা লাভ কৰে সঞ্জীৱ শ্ৰীবাস্তৱে ।
চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ: ড০ প্ৰদীপ কেঞ্চানুৰুৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু 'মিৰৰ পুস্তকা'ই প্ৰকাশ কৰা 'নানিৰুভুদে নিমাগাগি নাদিৰুভুদে নানাগাগি: কন্নড় চিনেমাডা তত্ত্বা মত্তু ৰাজকীয়' নামৰ কিতাপখনে এই বঁটা লাভ কৰে ।
৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানৰ নন-ফিচাৰ আৰু ফিচাৰ ফিল্ম শ্ৰেণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বঁটা ঘোষণা কৰাৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এক বিশেষ পৰিকল্পনাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক (নন-ফিচাৰ শ্ৰেণী): বলীউডৰ বিশিষ্ট পৰিচালক তথা প্ৰযোজক আনন্দ এল ৰায়ে ২০২৪ বৰ্ষৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ সন্মান লাভ কৰে । তেওঁৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত তথ্যচিত্ৰ ‘ষ্টেচু অফ ইউনিটি - একতা কা প্ৰতীক’ৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়োৱা হয় । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁৰ হাতত সন্মানীয় স্বৰ্ণকমল বঁটা তুলি দিয়ে ।
🎬 A new chapter for the National Film Awards! ✨— PIB India (@PIB_India) September 22, 2026
On 22 September 2026, Ekta Nagar, Gujarat, will host the 72nd #NationalFilmAwards, bringing together filmmakers from across India.
After more than seven decades of celebrating excellence across the country’s many languages,… pic.twitter.com/hMOeNEwhix
বিশেষ উল্লেখ (Special Mention - ফিচাৰ ফিল্ম শ্ৰেণী): ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ফিচাৰ ফিল্ম শ্ৰেণীত বিশেষ উল্লেখ বঁটা আগবঢ়ায় চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা সুৰেন জিক । ইয়াৰ উপৰিও 'কেপ্টেন মিলাৰ'ছবিখনৰ বাবে অভিনেতা ধনুষৰ হাততো ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা তুলি দিয়া হয় ।
অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে:
- এতিয়াৰ পৰা ভাৰতৰ বিভিন্ন জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলীত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানসমূহ আয়োজন কৰা হ’ব। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ প্ৰগতিৰ বাৰ্তা প্ৰসাৰ কৰা আৰু সেই পৰ্যটন কেন্দ্ৰসমূহক বিশ্ববাসীৰ ওচৰত আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলা।
- দেশৰ নতুন প্ৰতিভাক আগবঢ়াই নিবৰ বাবে এক নতুন মঞ্চ স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে। এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশ হিচাপে ২০২৭ চনৰ অক্টোবৰ মাহত 'ৱেভছ ২০২৭'অনুষ্ঠিত হ’ব, য’ত উপস্থিত তাৰকাসকলে নিজৰ নতুন চিন্তা-চৰ্চা আৰু ধাৰণাসমূহ দাঙি ধৰিব পাৰিব।
দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা প্ৰদান আৰু অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ সন্মান
৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট তাৰকা আৰু ছবিয়ে বিশেষ সন্মান লাভ কৰে ।
অনন্ত নাগলৈ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান: ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ আগবঢ়োৱা অসাধাৰণ অৱদানৰ বাবে জ্যেষ্ঠ অভিনেতা অনন্ত নাগক চলচ্চিত্ৰ জগতৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'দাদাচাহেব ফাল্কে বঁটা'ৰে বিভূষিত কৰা হয়। ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অনুষ্ঠানত তেওঁক এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ সন্মানেৰে অলংকৃত কৰে । পাঁচটা দশকৰো অধিক জোৰা বৰ্ণিল কেৰিয়াৰত অনন্ত নাগে নিজৰ বহুমুখী অভিনয়ৰ জৰিয়তে কানাড়া আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় চিনেমাত এক মচিব নোৱাৰা সাঁচ বহুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে।
শ্ৰেষ্ঠ নৱাগত পৰিচালক: 'স্বতন্ত্ৰ বীৰ সাভাৰকাৰ' ছবিখনৰ বাবে অভিনেতা-পৰিচালক ৰণদ্বীপ হুদাই শ্ৰেষ্ঠ নৱাগত পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে ।
দৰ্শকৰ সমাদৰ লাভ কৰা কেইবাখনো গুৰুত্বপূৰ্ণ ছবিয়ে এই অনুষ্ঠানত বিভিন্ন শ্ৰেণীত ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে । সেই ছবিসমূহ হৈছে- 'কল্কি ২৮৯৮ এডি', 'আমৰণ','পুষ্পা: দ্য ৰুল','ভুল ভুলাইয়া ৩','স্ত্ৰী ২' ৷
৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা অনুষ্ঠানত শ্ৰেষ্ঠ ছবি, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক আৰু বিভিন্ন কাৰিকৰী শ্ৰেণীত লাভ কৰা পুৰস্কাৰসমূহৰ তালিকা
শ্ৰেষ্ঠ ছবি আৰু পৰিচালক
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক: 'আমৰণ'ছবিখনৰ বাবে ৰাজকুমাৰ পেৰিয়াছামীয়ে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা লাভ কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ হিন্দী ছবি: তুষাৰ হিৰানন্দানীৰ পৰিচালনা আৰু ৰাজকুমাৰ ৰাও অভিনীত 'শ্ৰীকান্ত' ছবিয়ে শ্ৰেষ্ঠ হিন্দী ছবিৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ কানাড়া ছবি: এই শ্ৰেণীত 'মিথ্যা' ছবিখন শ্ৰেষ্ঠ হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
কাৰিকৰী শ্ৰেণীৰ বঁটাসমূহ
শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনা (গীত): 'আৰ্টিকেল ৩৭০' ছবিৰ বাবে শাশ্বত সচদেৱে এই বঁটা লাভ কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ আবহ সংগীত : 'আমৰণ' ছবিৰ বাবে জি.ভি. প্ৰকাশ কুমাৰে এই সন্মান লাভ কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ শব্দ বিন্যাস : 'ভুল ভুলাইয়া ৩' ছবিৰ বাবে মানস চৌধুৰীয়ে এই বঁটা আজুৰি আনে ।
শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদনা : 'আমৰণ' ছবিৰ সুন্দৰ সম্পাদনাৰ বাবে আৰ. কালাইভান্নানে এই বঁটা লাভ কৰে ।
শ্ৰেষ্ঠ সাজ-সজ্জা : 'পুষ্পা ২: দ্য ৰুল' ছবিখনৰ বাবে দীপালী নুৰ আৰু শীতল শৰ্মাই যুটীয়াভাৱে এই বঁটা লাভ কৰে ।
চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক শ্ৰেষ্ঠ লিখনী
শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ সমালোচক: এই সন্মানীয় বঁটা আগবঢ়োৱা হয় সঞ্জীৱ শ্ৰীবাস্তৱলৈ ।
চলচ্চিত্ৰ বিষয়ক শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ: ড০ প্ৰদীপ কেঞ্চানুৰুৰ দ্বাৰা ৰচিত আৰু 'মিৰৰ পুস্তকা'ই প্ৰকাশ কৰা 'নানিৰুভুদে নিমাগাগি নাদিৰুভুদে নানাগাগি: কন্নড় চিনেমাডা তত্ত্বা মত্তু ৰাজকীয়'কিতাপখনে এই বঁটা লাভ কৰে।
লগতে পঢ়ক :
অসমলৈ গৌৰৱ: ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে ‘জুইফুল’-এ
৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ২০২৬ৰ সৱিশেষ, অসমীয়া ছবি 'জুইফুল'লৈ বঁটা