ETV Bharat / entertainment

অসমলৈ গৌৰৱ: ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিলে ‘জুইফুল’-এ

৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাত উজ্বলিল অসমীয়া চিনেমা: যদুমণি দত্তৰ ‘জুইফুল’লৈ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ সন্মান ৷

72nd National Film Awards: Jadumani Dutta's 'Juiphool' won the Best Assamese Film award
শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবি ‘জুইফুল’, বঁটাৰ কৃতিত্ব সমগ্ৰ দলটোক দিলে পৰিচালকে (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 18, 2026 at 8:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : আজি ঘোষণা হ'ল ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র বঁটা ২০২৪ । নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া চেণ্টাৰত ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে এই বঁটা বিজয়ীসকলৰ নাম । ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ তালিকাত অসমীয়া চিনেমাই ফিচাৰ শাখাত শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া সন্মান লাভ কৰিছে কৰিছে যদুমণি দত্ত পৰিচালিত ‘জুইফুল’ (অৰেঞ্জ এণ্ড পাৰ্পল) ছবিখনে ৷

এই সন্মান লাভ কৰাৰ পাছত ই টিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে পৰিচালক যদুমণি দত্তই ৷ তেওঁ কয়, "'জুইফুল'খন চাৰিটা বর্ষ ধৰি কষ্ট কৰি নিৰ্মাণ কৰা এখন ছবি । যিকোনো চলচ্চিত্ৰকাৰে বা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ কৰোতাই এনে ধৰণৰ বঁটা আশা কৰে । 'জুইফুলে' এনেকুৱা এটা বঁটা লাভ কৰাত মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ । এই বঁটাৰ কৃতিত্ব অকল মোৰেই নহয়, ছবিখনৰ সমূহ কলা-কুশলী, অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰ পৰা যিসকল 'জুইফুল'ৰ লগত জড়িত হৈ আছিল বা সহযোগ কৰিছিল তেওঁলোক সকলোৰে বাবে এই বঁটাটো এটা কৃতিত্ব ।"

72nd National Film Awards: Jadumani Dutta's 'Juiphool' won the Best Assamese Film award
শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা আজুৰিলে যদুমণি দত্তৰ ‘জুইফুল’-এ (Photo : ETV Bharat Assam)

ছবিখনৰ কাহিনীটোৰ সন্দৰ্ভতো পৰিচালকে মন্তব্য কৰে ৷ পৰিচালক গৰাকীয়ে কয়, "অসম-নাগালেণ্ডৰ সীমা সমস্যাৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । মূলতঃ দুয়োখন ৰাজ্যৰ দুগৰাকী মাতৃৰ কাহিনী অৰ্থাৎ এগৰাকী মাতৃ অসমৰ আৰু আনগৰাকী নাগালেণ্ডৰ, ইয়াকে লৈ কাহিনী আগবাঢ়িছে ।"

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূৰ্বে ছবিখন ২০২৪ চনৰ ভাৰতীয় পেন’ৰামাৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতা শাখা লৈ নিৰ্বাচিত হৈছিল । ছবিখনে ভাৰতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ICFT UNESCO Gandhi Medal ৰ বাবে আন ৯খন আন্তৰাষ্ট্ৰীয় ছবিৰ সৈতে মনোনয়ন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ইয়াৰোপৰি চলিত বৰ্ষৰ থাৰ্ড আই এছিয়ান ফিল্ম ফেষ্টিভেল, নিৰি ৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র মহোৎসৱকে ধৰি কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰীয় তথা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ছবিখনে সন্মান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷

72nd National Film Awards: Jadumani Dutta's 'Juiphool' won the Best Assamese Film award
পৰিচালক যদুমণি দত্ত (Photo : ETV Bharat Assam)

জুইফুলৰ চিত্ৰনাট্য নিজৰা ৰাজকুমাৰীৰ, সহ-প্রযোজনা ৰীতা দত্ত আৰু নন্দিনী শর্মা দত্তৰ ৷ চিনেমাট’গ্রাফী কৰিছে জিতেন বড়োৱে ৷ ছাউণ্ড ডিজাইনিঙত আছে অনিশ বসু, সম্পাদনা (VFX) শিবাজিৎ শর্মাৰ, বেকগ্রাউণ্ড মিউজিক ৰাজীৱ কাশ্যপৰ । ছবিখনৰ মুখ্য সহকাৰী পৰিচালকৰ দায়িত্বত আছে শৰৎ বাপি শইকীয়া, সহকাৰী পৰিচালক হিচাপে আছে বেদব্ৰত শইকীয়া, ড্রোন কৈলাশ দুৱৰা আৰু সহকাৰী চিনেমাট’গ্রাফীৰ দায়িত্বত আছে ৰাজা ।

উল্লেখ্য যে, অসম আৰু নাগালেণ্ড দুয়োখন ৰাজ্যৰ শিল্পীৰ সমাহাৰ ঘটিছে ছবিখনত ৷ অভিনয় কৰিছে শিৱাৰাণী কলিতা, ডিপান্তী লুথা, বেনডাং মেৰেন আউ, ৰিতুপর্ণ ফুকন, ত্রিদীপ গগৈ, বেদব্রত শইকীয়া, টিনা গগৈ, পৰিস্মিতা শইকীয়াকে আদি কৰি ন-পুৰণি বহু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে ।

লগতে পঢ়ক : ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ২০২৬ৰ সৱিশেষ, অসমীয়া ছবি 'জুইফুল'লৈ বঁটা

TAGGED:

জুইফুল শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ
৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র বঁটা
যদুমণি দত্ত
ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্র বঁটা ২০২৪
JUIPHOOL BEST ASSAMESE FILM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.