৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট তাৰকাসকলক কি অনুৰোধ জনালে দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে?
ভাৰতীয় চিনেমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাসকলক ক্ষতিকাৰক সামগ্ৰীৰ সমৰ্থনৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2026 at 10:59 AM IST
হায়দৰাবাদ : ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা ৭২সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় চিনেমালৈ অৱদান আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে নিজ হাতেৰে বঁটা প্ৰদান কৰে ৷ অনুষ্ঠানৰ শেষলৈ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ তাৰকাসকলক উদ্দেশ্যি এটি বিশেষ অনুৰোধ কৰে ৷
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে গুজৰাটৰ কেভাদিয়াত ভাৰতীয় চিনেমাৰ আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট প্ৰতিভাসকলক সন্মান প্ৰদান কৰে ৷ অনুষ্ঠানৰ শেষত তেওঁ সকলো ডাঙৰ তাৰকাকে এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুৰোধ কৰে । মানুহৰ স্বাস্থ্যত নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাব পৰা সামগ্ৰীসমূহক সমৰ্থন নকৰিবলৈ অনুৰোধ জনাই তেওঁ ৷
তেওঁ কয়, "অত্যন্ত জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ শিল্পীসকলৰ দেশৰ জনসাধাৰণক বিশেষকৈ যুৱক-যুৱতীসকলক প্ৰভাৱিত কৰাৰ বিপুল শক্তি আছে । যেতিয়া জনপ্ৰিয় চলচ্চিত্ৰ তাৰকাসকলে অনুশাসিত জীৱনশৈলীৰ গুৰুত্বৰ কথা কয়, তেতিয়া মানুহে সেই সকলো কথা লক্ষ্য কৰে । ৰাইজে তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰে । মই ভাৰতৰ ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকাসকলক অনুৰোধ কৰিব বিচাৰো যে, তেওঁলোকে শৰীৰৰ বাবে ক্ষতিকাৰক বুলি প্ৰমাণিত হ’ব পৰা যিকোনো বস্তুৰ সমৰ্থনৰ পৰা বিৰত থাকক । এগৰাকী তাৰকাৰ কাম হ’ল পোহৰ বিয়পাই দিয়া ।”
ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰ বাবে জুৰী পেনেলত অধিক মহিলা প্ৰতিনিধিত্ব দেখাৰ ইচ্ছাও প্ৰকাশ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "আজি সন্মানিত হোৱা শিল্পীৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাত মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । সেয়েহে জুৰী পেনেলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰতো মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে । জীৱনৰ প্ৰতিটো দিশতে এগৰাকী মহিলাৰ দৃষ্টিভংগীক গ্ৰহণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷"
তাৰ পিছত তেওঁ সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ নিম্নস্তৰৰ জনসাধাৰণৰ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে ৷ তেওঁ কয় যে, সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিক শক্তি প্ৰদান কৰা শ্ৰমিক, ক্ষুদ্ৰ শিল্পী, আনকি সংগ্ৰামীসকলৰ প্ৰতিও যত্ন লোৱা আৰু সংবেদনশীল হোৱাটো সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ শীৰ্ষস্থানীয় লোকসকলৰ দায়িত্ব ।
তেওঁ উল্লেখ কৰে, "আপোনালোক সকলোৱেই সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ প্ৰতিনিধি । মই আপোনালোক সকলোকে অনুৰোধ কৰিম যে, সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ এক বিশাল অংশ গঠন কৰা শ্ৰমিক, ক্ষুদ্ৰ শিল্পী, সহায়ক, আনকি সংগ্ৰামীসকলৰ যত্ন লওক যাতে তেওঁলোকে সামাজিক সুৰক্ষা আৰু সন্মান লাভ কৰে ৷"
“বিগত বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ সময়ত মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে, সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ নিম্নস্তৰৰ সদস্যসকলকো সন্মান জনোৱা উচিত আৰু এইটো সৃষ্টিশীল অৰ্থনীতিৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ অংশ হৈ উঠিব লাগে”, তেওঁ লগতে কয় ।
লগতে পঢ়ক : গুজৰাটত ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা প্ৰদান