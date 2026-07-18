৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ২০২৬ৰ সৱিশেষ, অসমীয়া ছবি 'জুইফুল'লৈ বঁটা

৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা ২০২৬ৰ সৱিশেষ, অসমীয়া ছবি 'জুইফুল'লৈ বঁটা
শনিবাৰে ঘোষিত হৈছে ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ বিজয়ীৰ নাম । ২০২৪ চনৰ শ্ৰেষ্ঠ ছবি, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু সফল তাৰকাসকলৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা আৰু সবিশেষ তথ্য..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 6:55 PM IST|
Updated : July 18, 2026 at 7:33 PM IST
হায়দৰাবাদ : আজি ঘোষণা কৰা হৈছে দেশৰ চিনেমা জগতৰ অন্যতম মৰ্যাদাপূৰ্ণ বঁটা ‘৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা’ৰ বিজয়ীসকলৰ নাম । এইবাৰৰ বিজয়ীৰ তালিকাত স্থান পাইছে দেশৰ কেইবাগৰাকীও নামী-দামী তাৰকাই ।
সন্ধিয়া ৫:৩০ বজাৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মিডিয়া চেণ্টাৰত এই বঁটা ঘোষণা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে । ভাৰত চৰকাৰৰ তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা বিজয়ীসকলৰ নাম ঘোষণা কৰিছে । সমগ্ৰ কাৰ্যসূচী ‘পিআইবি ইণ্ডিয়া’ৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত পোনপটীয়াকৈ সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে ।
দেশজুৰি দাখিল কৰা আবেদনসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত, চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জয়ৰাজৰ নেতৃত্বত গঠিত এটা ১১ জনীয়া জুৰীয়ে (বিচাৰক মণ্ডলী) বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচন কৰে । তলত ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ সম্পূৰ্ণ বিজয়ী তালিকা দিয়া হ’ল ।
অসমৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে, ৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটাৰ তালিকাত অসমীয়া চিনেমাই ফিচাৰ শাখাত বঁটা লাভ কৰিছে ৷ শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া চিনেমাৰ বঁটা লাভ কৰিছে যদুমণি দত্ত পৰিচালিত ‘জুইফুল’ (অৰেঞ্জ এণ্ড পাৰ্পল) ছবিখনে ৷
আনহাতে শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতাৰ বঁটা দুগৰাকী অভিনেতাই শ্বেয়াৰ কৰিছে মাম্মুট্টী আৰু কাৰ্তিক আৰিয়ানে ৷ শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰীৰ বঁটা লাভ কৰিছে য়ামী গৌতমে ৷
৭২ সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা বিজয়ীৰ সম্পূৰ্ণ তালিকা
ফিচাৰ শাখা
শ্ৰেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি: আৰ্টিকেল ৩৭০
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা: চন্দু চেম্পিয়নৰ বাবে কাৰ্তিক আৰিয়ান, ব্ৰমায়ুগম বাবে মাম্মুট্টী
শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী: আৰ্টিকেল ৩৭০ৰ বাবে য়ামী গৌতম
শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক: ৰাজকুমাৰ পেৰিয়াছামী, আমৰণ
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সহায়িকা অভিনেত্ৰী: মিথ্যাৰ বাবে ৰূপশ্ৰী ৱাৰ্কাডী, মহাৰাজাৰ বাবে সাচনা নামিদাস
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সহায়িকা অভিনেতা: সঞ্জয় মিশ্ৰা, ভক্ষক
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ সম্পূৰ্ণ বিনোদন প্ৰদান কৰা চলচ্চিত্ৰ: কল্কি ২৮৯৮ এ.ডি.
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু সামাজিক মূল্য প্ৰচাৰ কৰা চলচ্চিত্ৰ: কেপ্টেইন মিলাৰ
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ শিশুশিল্পী: ঋদ্ধিমান বেনাৰ্জী, তপোময় দেৱ, গীতাশ্রী চক্রবৰ্তী, অৰুণদেৱ পঠুলা, অথিশ এছ. শেট্টী
শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাট’গ্ৰাফী: ব্ৰমায়ুগম, শ্বেহনাদ জালাল
শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য: পুষ্পা ২, সুকুমাৰ
শ্ৰেষ্ঠ সংলাপ লেখক: লাকী ভাস্কৰ, ভেংকী আটলুৰি
শ্ৰেষ্ঠ প্ৰডাকশ্বন ডিজাইন: কল্কি ২৮৯৮ এ.ডি.
শ্ৰেষ্ঠ একশ্বন পৰিচালনা: আনল আৰাছু, মহাৰাজা
শ্ৰেষ্ঠ মেক-আপ আৰ্টিষ্ট: কমিটি কুৰ’ল্লু
শ্ৰেষ্ঠ সাজ-পোছাকৰ ডিজাইন: পুষ্পা ২; দীপালী নূৰ আৰু শীতল শৰ্মা
গীতৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনা: আৰ্টিকেল ৩৭০, শ্বাশ্বত সচদেৱ
পটভূমি স্কোৰৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনা: আমৰণ
শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ কথা: মনোজ মুণ্টাশ্বিৰ, ময়দান
শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ প্লেবেক গায়ক: অভয় যোধপুৰকাৰ, ঘৰত গণপতি ফ্ৰম নৱসাচী গৌৰী মাজি
শ্ৰেষ্ঠ মহিলা প্লেবেক গায়িকা: এ আৰ এমৰ পৰা আংগু ভানা কনিলুৰ বাবে বৈকম বিজয়লক্ষ্মী
শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য পৰিচালনা: বিজয় গাংগুলী, স্ত্ৰী ২
শ্ৰেষ্ঠ শব্দ ডিজাইন: মানস চৌধুৰী, ভুল ভুলইয়া ৩
শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদনা: আৰ কালাইভান্নান, আমৰণ
শ্ৰেষ্ঠ অসমীয়া ছবি: জুইফুল
শ্ৰেষ্ঠ বাংলা ছবি: চলচিত্ৰ এখোন
উল্লেখ্য যে, জুৰীৰ আলোচনা দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকাৰ বাবে এইবাৰ বঁটা ঘোষণাত প্ৰায় দুসপ্তাহ পলম হৈছিল । চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে জনোৱা হৈছিল যে, জুৰীৰ একাংশ সদস্যৰ পূৰ্বৰ কিছু ব্যস্ততা থকাৰ বাবে বিজয়ীসকলৰ নাম চূড়ান্ত কৰাত কিছু সময় লাগিছিল । বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱালৈকে সংবাদ মাধ্যমক কোনো ধৰণৰ উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ নকৰিবলৈও আহ্বান জনোৱা হৈছিল
২০২৪ চনৰ ১ জানুৱাৰীৰ পৰা ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত চেণ্ট্ৰেল ব’ৰ্ড অফ ফিল্ম চাৰ্টিফিকেশ্যন (CBFC)ৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হোৱা ছবিসমূহক এইবাৰ সন্মান জনোৱা হৈছে । প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা জয়ৰাজৰ নেতৃত্বত গঠিত এখন ১১ জনীয়া জুৰীয়ে এইবাৰৰ বিজয়ীসকলক নিৰ্বাচিত কৰিছে ।