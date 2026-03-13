পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত ষষ্ঠ আদিংগিৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য উৎসৱৰ শুভাৰম্ভ
অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ নাট্যদলেও নাট পৰিৱেশন কৰিব এই নাট্য উৎসৱত ।
Published : March 13, 2026 at 8:37 PM IST
গুৱাহাটী: নাটক চাই ভালপোৱাসকলৰ বাবে সুখবৰ ৷ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱস্থিত শংকৰদেৱ নগৰৰ আদিংগিৰি পাহাৰৰ অভিজ্ঞানম নাট্যক্ষেত্ৰত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব একাংশ জনপ্ৰিয় নাট । শুকুৰবাৰৰ পৰা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে ষষ্ঠ আদিংগিৰি ৰাষ্ট্ৰীয় নাট্য উৎসৱ । আদিংগিৰি পাহাৰৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অভিজ্ঞানম নাট্যক্ষেত্ৰত আয়োজিত নাট্য উৎসৱটি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নাট্য উৎসৱৰ সভাপতি দূৰ্গা খাটিৱাৰা আৰু সমাজসেৱক বিজয় কলিতাই ।
ভাৰত চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্রালয়ৰ সহযোগত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হয় এই নাট উৎসৱ ৷ অভিজ্ঞানমে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অনুষ্ঠিত কৰা এই উৎসৱৰ জৰিয়তে নাট পৰ্যটনৰ দিশত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি দৰ্শকক নাটকৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ, কৰ্মশালা, মাষ্টাৰক্লাছ সংযোজন কৰা হৈছে । য’ত নাট্য জগতখনৰ লগত জড়িত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰা ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
অসমৰ লগতে পশ্চিমবংগৰ নাট্যদলে এই নাট্য উৎসৱত নাট পৰিৱেশন কৰিব । অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক হিমাংশু প্ৰসাদ দাস, মণিমালা দাস, মুকুল ঈদিপাছ আৰু ৰনহাং চৌধুৰীৰ লগতে কলকাতাৰ পৰা অহা অভিক চক্ৰৱৰ্তী আৰু অৰ্পণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজস্ব পৰিচালনাৰে নিবেদন কৰিবলগীয়া নাটক এই উৎসৱত পৰিৱেশন কৰিব ।
এই নাট্যবৰ্ষত কৰ্দৈশিৰীয়া পাহাৰৰ সাধু (দেংৰালি ক্ৰিয়েটৰচ হাব), এ ষ্টুপিড কমন মেন(অভিজ্ঞানম গুৱাহাটী), অগদুম বাঘাদুম(ফেমিলি পাৰ্ফমাৰ্চ ট্ৰুপ,কলকাতা), এ বি পি এল ল'ভ ষ্টৰি(গুৱেৰ্ণিকা, মিৰ্জা) তমসা দি দাৰ্কেনিং লাইট(অগষ্ট থিয়েটাৰ, কলকাতা) জল্টি বুঢ়ীৰ জলফাই(সুনাগ, নলবাৰী) এই নাটকেইখন মঞ্চস্থ হ'ব ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ছবছৰৰ পৰা এই নাট উৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ৷
লগতে পঢ়ক : এই সপ্তাহৰ অ’ টি টি মুক্তি: 'এচপিৰেণ্টছ ছিজন ৩'ৰ পৰা 'দ্য তাজ ষ্ট’ৰী'লৈ