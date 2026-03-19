জুবিনক্ষেত্ৰত বৈছে ভক্তিৰসৰ ধাৰা : আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক স্মৰণ

সৃষ্টিৰ মাজত জুবিন সদায় অমৰ ! শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতিৰ অৰ্থে নাম-প্ৰসংগ ৷ জুবিন গাৰ্গলৈ অনুৰাগীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ৷

6 months without Zubeen Garg: Fans pay emotional tribute at Zubeen Khetra
প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গবিহীন ৬ টা মাহ (Photo : Roopkar Cine Enterprise)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 3:19 PM IST

সোণাপুৰ : অসমীয়া সাংস্কৃতিক জগতৰ ধ্ৰুৱতৰা, জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ বিহীন আজি ছমাহ সম্পূৰ্ণ হ’ল । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত আজিও তেওঁৰ অগণন অনুৰাগী শোকস্তব্ধ হৈ আছে । প্ৰতিদিনেই তেওঁৰ আকস্মিক মৃত্যুৰ ন্যায় বিচাৰিয়েই দিন-ৰাতি পাৰ কৰিছে বহুতে ৷ আজি ছমহীয়া বিশেষ দিনটোত দবা-শংখৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে জুবিন ক্ষেত্ৰ ৷

বিশেষ দিনটোৰ লগত সংগতি ৰাখি 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ত আজি পুৱাৰে পৰা এক আৱেগিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি থকা গভীৰ মৰম আৰু সন্মান জনাই অনুৰাগীসকলে তাত একগোট হৈ উষ্ম শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অৰ্পণ কৰে ।

দবা-শংখৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত জুবিনক্ষেত্ৰ (ETV Bharat Assam)

পুৱাৰে পৰা নাম-প্ৰসংগ আৰু ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি আজি পুৱাৰে পৰা 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ত এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ পৰিলক্ষিত হৈছে । দবা-শংখৰ ধ্বনি আৰু হৰিনামৰ ৰসেৰে সমগ্ৰ জুবিনক্ষেত্ৰৰ আকাশ-বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে । কেৱল গুৱাহাটীৰে নহয়, বৰঞ্চ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শ শ অনুৰাগী ঢপলিয়াই আহিছে নিজৰ প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধা জনাবলৈ ।

প্ৰিয় শিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুৰাগীৰ (Photo : ETV Bharat Assam)

অনুৰাগীৰ আৱেগিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি: জুবিনক্ষেত্ৰত বৈছে ভক্তিৰসৰ ধাৰা

"জুবিন আমাৰ বাবে কেৱল এগৰাকী শিল্পী নাছিল, তেওঁ আছিল এক আৱেগ",—এইদৰেই এগৰাকী অনুৰাগীয়ে চকুপানী টুকি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত নিজৰ মনৰ ভাব প্ৰকাশ কৰে । হাতত ফুলৰ থোপা আৰু শিল্পীগৰাকীৰ ফটো লৈ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলোৱে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

জুবিনক্ষেত্ৰত অনুৰাগীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি (Photo : ETV Bharat Assam)

প্ৰিয় শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সজীৱ কৰি ৰাখিবলৈ আজি 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ত দিনজোৰা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ৰাজ্যৰ চুকে-কোণে থকা অনুৰাগীসকল একগোট হৈ তেওঁলোকৰ মৰমৰ শিল্পীগৰাকীলৈ জনাইছে এই বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।

প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা আৰু অনুৰাগীৰ আহ্বান

নাম-প্ৰসংগৰ লগতে আজি এক বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰো আয়োজন কৰা হৈছে । 'জুবিনক্ষেত্ৰ'ৰ নিৰ্মাণ আৰু আনুষংগিক কাম-কাজৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে দেখুওৱা তৎপৰতাক অনুৰাগীসকলে আদৰণি জনাইছে । বৰ্তমান চলি থকা নিৰ্মাণকাৰ্য যাতে অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ হয়, তাৰ বাবে অনুৰাগী সমাজে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছে ।

জুবিনক্ষেত্ৰত বৈছে ভক্তিৰসৰ ধাৰা (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন ফেন ক্লাবৰ সদস্যও জুবিন ক্ষেত্ৰত উপস্থিত হৈছে ৷ ফেন ক্লাবৰ সম্পাদক পিকু বৰগোঁহাইয়ে কয়, "প্ৰশাসনে অতি নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে । আমি বিচাৰোঁ এই ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকক আৰু জুবিনক্ষেত্ৰই অতি সোনকালে এক পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাওঁক ।"

উল্লেখ্য যে, জুবিন শাৰীৰিকভাৱে আমাৰ মাজত নাই যদিও তেওঁৰ কালজয়ী সৃষ্টিৰাজিৰ জৰিয়তে তেওঁ প্ৰতিগৰাকী অনুৰাগীৰ হৃদয়ত সদায় অমৰ হৈ থাকিব । আজিৰ এই দিনটোৱে পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিলে যে জুবিন গাৰ্গ কেৱল এজন শিল্পীয়েই নহয়, তেওঁ অসমীয়া সমাজ-জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ ৷

