ভাৰতীয় চিনেমাত গৌৰৱময় ৫ দশক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ৰজনীকান্তলৈ সন্মান আই এফ এফ আইৰ
কিংবদন্তি অভিনেতা ৰজনীকান্তে কয় যে তেওঁ সঁচা অৰ্থত অভিনেতা হিচাপে আৰু ৰজনীকান্ত হিচাপে পুনৰ জন্ম ল’ব বিচাৰে ।
পানাজী : ভাৰতীয় চিনেমাত পাঁচটা উল্লেখনীয় দশক সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে শুকুৰবাৰে ভাৰতৰ ৫৬ সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত ৰজনীকান্তক সন্মান জনোৱা হয় ।
গোৱাত ৫৬ সংখ্যক সংস্কৰণৰ মহোৎসৱৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত পৰিয়ালৰ সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰে কিংবদন্তি অভিনেতা ৰজনীকান্তে । সন্মান গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত ৰজনীকান্তই দৰ্শকক সম্বোধন কৰি কয়, “ভাৰতীয় চিনেমাত ৫০ বছৰ ধৰি মোক সন্মান জনোৱাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছো ।” লগতে তেওঁ গোৱা চৰকাৰৰ প্ৰতিও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
🔥 Fifty Years of Pure Rajni Magic! 🔥
As #IFFI2025 celebrates 50 glorious years of Rajinikanth, we honour a legend who reimagined heroism, elevated storytelling and connected with millions through sheer charisma and heart.
From breaking box-office records to redefining Indian… pic.twitter.com/jBRCBkZXAS
নিজৰ যাত্ৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, “পঞ্চাশ বছৰ এনে লাগে যেন সময়বোৰ ক্ষন্তেকতে পাৰ হৈ গ’ল, হয়তো কাৰণ মই অভিনয়ক বহুত ভাল পাওঁ । মই সঁচাকৈয়ে অভিনেতা হিচাপে আৰু ৰজনীকান্ত হিচাপে পুনৰ জন্ম লোৱাটো বিচাৰো ।” গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰমোদ সাৱন্ত আৰু অভিনেতা ৰণবীৰ সিঙে এই বঁটা প্ৰদান কৰে তেওঁক ।
ইফালে, উদীয়মান চিনেমাৰ প্ৰতিভাক উদযাপন কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্তত আই এফ এফ আই এ কৰণ সিং ত্যাগীক তেওঁৰ সমালোচকৰ দ্বাৰা প্ৰশংসিত ছবি ‘কেশৰী চেপ্টাৰ ২’ ৰ বাবে ভাৰতীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবিৰ শ্ৰেষ্ঠ অভিষেক পৰিচালক বঁটাৰে সন্মানিত কৰে । তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ সচিব সঞ্জয় জাজুৰ উপস্থিতিত সামৰণি অনুষ্ঠানত তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ আৰু সংসদীয় পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী ড৹ এল মুৰুগানে ত্যাগীক বঁটা প্ৰদান কৰে ।
🏆 Best Debut Director of Indian Feature Film goes to Karan Singh Tyagi for Kesari Chapter 2 at #IFFI2025!
জুৰীয়ে মন্তব্য কৰিছে যে ইয়াত চিনেমাৰ মূল্য, ঐতিহাসিক গুৰুত্ব আৰু ভাৰতীয় স্বাধীনতাৰ সংগ্ৰামৰ মনোমোহা মুহূৰ্তবোৰ, যিবোৰ চলচ্চিত্ৰত তুলি ধৰা হৈছে, ছবিখনে সেই সকলোবোৰক স্বীকৃতি দিছে । ভাৰতীয় পেনোৰামাৰ জুৰী আৰু অধ্যক্ষই লগতে কয় যে তেওঁলোকে ‘কেশৰী চেপ্টাৰ ২’ ৰ পৰিচালক, প্ৰযোজক, অভিনেতা আৰু কাৰিকৰী বিদ্যাবিদসকলক অভিনন্দন জনাইছে আৰু ছবিখনক দৃষ্টিনন্দন বুলি অভিহিত কৰিছে ।
