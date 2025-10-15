ETV Bharat / entertainment

জীৱনটো যদি অভিনয় হয়… মৃত্য়ুতিথিত সুৰশিল্পীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি

আজিৰ দিনটোতেই উভতি নহাৰ বাটেৰে আঁতৰি গৈছিল ৰাণা দা । জীৱনৰ ৩৪ টা বছৰতেই গাইছিল বহু কেইটা কালজয়ী গীত ।

Jayanta Hazarika death anniversary observed in Guwahati
মৃত্যু তিথিত স্মৰণ দৰদী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2025 at 6:29 PM IST

3 Min Read
গুৱাহাটী: আজি দৰদী শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকা (ৰাণা)ৰ মৃত্যু তিথি । ৰাণাদা বিহীনভাৱে অসমীয়াই পাৰ কৰিলে ৪৮ বছৰ ৷ ১৯৭৭ চনৰ ১৫ অক্টোবৰৰ দিনটোতে অসমৰ সাংস্কৃতিক পথাৰ উকা কৰি চিৰদিনৰ বাবে গুচি গৈছিল এইগৰাকী শিল্পী । জীৱনৰ ৩৪ টা বছৰত অসমৰ সংগীত জগতলৈ বহুকেইটা কালজয়ী গীত উপহাৰ হিচাপে দি থৈ গৈছে শিল্পীগৰাকীয়ে ।

১৯৭৭ চনত কলিকতাত 'নতুন আশা' বোলছবিৰ গীত বাণীবদ্ধ কৰিবলৈ যাওঁতে হঠাৎ অসুস্থ হৈ মৃত্যু হয় শিল্পীগৰাকীৰ । আজি ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে স্মৰণ কৰা হয় শিল্পী গৰাকীক। মহানগৰীৰ চানমাৰিস্থিত জয়ন্ত হাজৰিকা উদ্যানত সুৰ বাহিনীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় শ্ৰাদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ । উক্ত অনুষ্ঠানত জয়ন্ত হাজৰিকাৰ লগতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় জুবিন গাৰ্গকো । অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকে শিল্পীগৰাকীৰ পত্নী মণীষা হাজৰিকা, জে পি দাস, শান্ত উজিৰৰ লগতে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত বহুতো বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

শ্ৰদ্ধাৰ শিল্পী জয়ন্ত হাজৰিকাক সুঁৱৰি পত্নী মণীষা হাজৰিকাই কয়,"আজি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ ৪৮ তম মৃত্যু বাৰ্ষিকী । ইয়াৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গো গুচি গ'ল । ৩৪ বছৰ বয়সতে জয়ন্ত হাজৰিকা গুচি গ'ল; কিন্তু সেই বয়সতে যিখিনি সৃষ্টি কৰি থৈ গ'ল সেইখিনি আমি আজিও কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিছো । জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সৃষ্টি পাহৰি যোৱাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় । আজি ৪৮ টা বছৰৰ পাছতো তেওঁৰ যিখিনি গীত সেইখিনিৰ সমাদৰ কম হোৱা নাই । এইখিনি দেখি এইটোৱে অনুভৱ হয় যে অনাগত দিনতো চাগে এনেদৰেই জয়ন্ত হাজৰিকাক আমি মনত ৰাখিম । ঠিক তেনেদৰে জুবিন গাৰ্গকো ৰাইজে জীয়াই ৰাখিব ।"

Jayanta Hazarika death anniversary observed in Guwahati
বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী জে পি দাসে কয়, "৪৮ বছৰ জয়ন্ত হাজৰিকাক নাই দেখা যদিও তেওঁ সদায় মোৰ অন্তৰত আছে । তেওঁৰ গীতবোৰ, সুৰবোৰ বৰকৈ মনত পৰে ।" লগতে শিল্পী গৰাকীয়ে চৰকাৰক জয়ন্ত হাজৰিকা স্কুল অৱ মিউজিক স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় । তেওঁ জুবিন গাৰ্গৰ নামত এখন ফুটবল একাডেমী স্থাপন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে, জীৱনৰ ৩৪ টা বছৰত বহু কেইটা কালজয়ী গীত উপহাৰ হিচাপে দি থৈ গৈছে শিল্পী গৰাকীয়ে। তেওঁৰ কণ্ঠত নিগৰা সেই গীতবোৰে আজিও নতুন প্রজন্মক উদ্ভাষিত কৰে । ৬০ৰ দশকত অসমীয়া সংগীত জগতত আত্মপ্ৰকাশ কৰা জয়ন্ত হাজৰিকা মৃত্যুৰ সময়লৈকে সক্ৰিয় হৈ আছিল । লগতে তেওঁ বজাব পাৰিছিল সকলো বাদ্যযন্ত্ৰ । তেওঁৰ সংগীতত অসমীয়া লোকসংগীতৰ উপৰি হিন্দুস্তানী ধ্রুপদী সংগীত, পশ্চিমীয়া ৰক এণ্ড ৰোল, জেজ আদি সংমিশ্রণ দেখা যায় ।

Jayanta Hazarika death anniversary observed in Guwahati
জয়ন্ত হাজৰিকাই বহুতেই লিখা গীত গাইছে যদিও, সৰহ সংখ্যক গীতে আছিল নিৰ্মলপ্ৰভা বৰদলৈৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত অৰ্থাৎ ১৯৭৬-৭৭ লৈ হেমন্ত দত্তৰ গীতো তেওঁ গাইছিল । কেবল সাংস্কৃতিকভাৱে নহয়, সামাজিকভাৱেও দায়বদ্ধ আছিল জয়ন্ত হাজৰিকা । প্ৰকৃতিক দুৰ্যোগৰ সময়ত ৰাইজৰ ওচৰত থিয় দিয়া আৰু বৰণ্য শিল্পীসকলৰ বিপদৰ সময়ত সহায় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ১৯৭৬ চনত তেওঁৰ প্ৰচেষ্টাত গোলাঘাটত জন্ম হৈছিল সুৰ বাহিনীৰ ।

