কলিয়াবৰত শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা

কলিয়াবৰত শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা
চাৰি দশকৰ নাট্য চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই আয়োজন কৰা শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 9, 2026 at 5:05 PM IST
কলিয়াবৰ : জাতীয় চেতনাৰে উদ্বুদ্ধ অসমী আইৰ যিসকল সন্তানে বৰ্তমান উত্তৰ পুৰুষৰ বাবে নিজকে উছৰ্গা কৰি প্ৰাণ বিসৰ্জন দিলে, সেইসকল শ্বহীদক স্মৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চম শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তৰ স্মৃতি দিৱস ৯ নৱেম্বৰৰ দিনটো কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই শ্বহীদ দিৱস ৰূপে উদযাপন কৰি আহিছে ।
কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰীটোলৰ শ্বহীদ স্তম্ভ প্ৰাংগণত, মুক্তি যুঁজাৰু ভৱনত এই শ্বহীদ দিৱসৰ লগতে ৰজিতা খুৱাই কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা আৰু কলিয়াভোমোৰা মাৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয়।
কলিয়াবৰৰ মাধ্যম আন্দোলনৰ পঞ্চম শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা অসমৰ নাট্য আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ এক অন্যতম মৰ্যাদাপূৰ্ণ অনুষ্ঠান । অসমৰ ভাষা আৰু মাধ্যম ৰক্ষাৰ ঐতিহাসিক আন্দোলনত প্ৰাণ আহুতি দিয়া কলিয়াবৰৰ সুযোগ্য সন্তান, পঞ্চমগৰাকী মাধ্যম আন্দোলনৰ শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তৰ পবিত্ৰ স্মৃতি ৰক্ষাৰ্থে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই ১৯৮৬ চনৰ পৰা এই নাট প্ৰতিযোগিতাখন প্ৰতিবছৰে আয়োজন কৰি আহিছে ৷
৪০ সংখ্যক শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি নাট প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল
তাৰিখ: ৮ নৱেম্বৰ, ২০২৬
• শ্ৰেষ্ঠ দল (প্ৰথম): সাৰথি নাট্য দল, বোকাখাত
• নাটক: ব্ৰ’কেন উইণ্ড’ (Broken Window)
• ২য় শ্ৰেষ্ঠ দল: ৰাস থিয়েটাৰ, পুৰণিগুদাম
• নাটক: মানুহ পোৱা বিল
• ৩য় শ্ৰেষ্ঠ দল: অভিনয়ন্বেষী, বোকাখাত
• নাটক: সুৰ হেৰোৱা ৰাতিৰ গান
• শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা: শ্ৰী প্ৰিয়াংশু প্ৰতিম
• নাটক: সুৰ হেৰোৱা ৰাতিৰ গান
• দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা: শ্ৰী অঞ্জুম বৰা
• নাটক: মানুহ পোৱা বিল
• শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী: অংকিতা কাশ্যপ
• নাটক: সুৰ হেৰোৱা ৰাতিৰ গান
• দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ অভিনেত্ৰী: স্নিগ্ধামিখা শইকীয়া
• নাটক: ব্ৰ’কেন উইণ্ড’
• শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ: শ্ৰী ৰাকেশ ডেকা
• নাটক: দ্য ফ্লাছ লাইট (The Flash Light)
• শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক: শ্ৰী অসীম নাথ
• নাটক: ব্ৰ’কেন উইণ্ড’
১৯৭২ চনৰ মাধ্যম আন্দোলন আছিল অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব আৰু নিজৰ অধিকাৰ ৰক্ষাৰ এক ঐতিহাসিক সংগ্ৰাম । এই আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰি কলিয়াবৰৰ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্তই প্ৰাণ আহুতি দিছিল । এইগৰাকী মহান দেশপ্ৰেমিকৰ ত্যাগক নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজত সজীৱ কৰি ৰখাৰ উদ্দেশ্যে কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰতিবছৰে অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে এই সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাখনি । বৰ্তমানলৈকে এই প্ৰতিযোগিতাই চাৰিটা দশকত ভৰি দি এক সুকীয়া গৰিমা বুটলিছে ।
সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ মঞ্চ ৰূপে চিহ্নিত এই নাট প্ৰতিযোগিতাখন কেৱল এক প্ৰতিযোগিতাই নহয়, এয়া সমগ্ৰ অসমৰ নাট্যপ্ৰেমী আৰু নাট্যকাৰসকলক একত্ৰিত কৰাৰ এক বৃহৎ মঞ্চ । অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আগশাৰীৰ নাট্যদলসমূহে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰে । ন-ন নাট্যকাৰ, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আৰু পৰিচালকৰ সৃষ্টিত এই মঞ্চই সুদীৰ্ঘ দিনে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে । প্ৰতিযোগিতাত মঞ্চস্থ হোৱা নাটকসমূহত সামাজিক চেতনা, ৰাজনৈতিক ব্যংগ, মানৱীয় প্ৰমূল্য আৰু সমসাময়িক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠে ।
প্ৰতিবছৰে ৯ নৱেম্বৰৰ শ্বহীদ দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি দুই বা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কলিয়াবৰত এই কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস আৰু নাট প্ৰতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত হয় । অসমৰ বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব, অভিনেতা বা চলচ্চিত্ৰ পৰিচালকৰ দ্বাৰা নাট প্ৰতিযোগিতাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় । ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ নাট্যদল, শ্ৰেষ্ঠ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক আৰু শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰৰ দৰে সন্মানীয় বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হয় ।
শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণি সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাই কলিয়াবৰক অসমৰ নাট্য চৰ্চাৰ এক অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে । কলা-সংস্কৃতিৰ মাধ্যমেৰে দেশপ্ৰেম আৰু ভাষা-প্ৰীতিৰ এই বাৰ্তা নৱ-প্ৰজন্মৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত কলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰয়াস সঁচাকৈয়ে শলাগীবলগীয়া । এই মঞ্চই অসমীয়া নাট্য সাহিত্যক চহকী কৰাৰ লগতে জাতিটোক সদায় নিজৰ অধিকাৰ আৰু ভাষাৰ বাবে সজাগ হৈ থাকিবলৈ প্ৰেৰণা যোগায় ।
এগৰাকী অতি জনপ্ৰিয় আৰু বিশিষ্ট নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা চিত্ৰ-নাট্যকাৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাৰ মনৰ কথা
আৰম্ভণিৰ পৰা এই প্ৰতিযোগিতাখনত জড়িত হৈ পিছলৈ অসমৰ নাট্যজগতলৈ উল্লেখনীয় বৰঙণি আগবঢ়াই অহা কলিয়াবৰৰ ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই ৪০ বছৰত ভৰি দিয়া অসমৰ অন্যতম সম্ভ্ৰান্ত নাট প্ৰতিযোগিতাখনৰ বিষয়ে মত প্ৰকাশ কৰি কয়, "কলিয়াবৰৰ একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা বুলিলে আমি বহু দূৰ আগলৈ যাব লাগিব । হাটবৰ, জখলাবন্ধা, শিলাঘাট, কুঠৰী আদি ভিন্ন স্থানত ভিন্নভাৱে একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাসমূহ অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰ মাজে-মাজে কোনো-কোনো গাঁৱে একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা পাতিছিল । যেনে – চামধৰা, কুঁহিমাৰী, ধৰমপুৰ, বৰভগীয়াত ৰাতুল বৰা সোঁৱৰণী আদিত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা হোৱাৰ কথা পোৱা যায় । কিন্তু কোনো এখন প্রতিযোগিতাই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে । কোনোবাখন যদি দুবছৰ, তিনি বছৰ, কোনোবাখন মাত্ৰ এবাৰেই হ'ল । কিন্তু কুঁৱৰীটোলৰ যি শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণী একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা সেই প্ৰতিযোগিতাই এইবাৰ ৪০ বছৰত ভৰি দিলে ।"
তেওঁ কয়, "১৯৮৬ চনৰ ৬, ৭, ৮ নৱেম্বৰ এই তিনিটা দিনত একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা আৰু ৯ নৱেম্বৰৰ দিনা শ্বহীদ দিৱস । মুঠ চাৰিটা দিনৰে এই প্রতিযোগিতাখন আৰম্ভ হৈছিল । অসমৰ ভিন্ন স্থানৰ নাট্যদলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল । কলিয়াবৰৰ নাট্য দলসমূহে সেই সময়ত ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আজিও কৰি এই ধাৰাবাহিকতা ৰক্ষা কৰি আছে । কোনোবাবাৰ দুদিন বেছিকৈ হৈছে, কোনোবা বাৰ দুদিন কমকৈ হৈছে; কিন্তু নাট প্রতিযোগিতাখন ৰৈ যোৱা নাই । মাজতে ২০০০ চনত এই নাট প্রতিযোগিতাখনৰ পৰিৱৰ্তে পূৰ্ণাংগ নাট সমাৰোহ পতা হৈছিল । তাৰ পাছত কিন্তু আকৌ একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতা পতা হ'ল ।"
"এই প্ৰতিযোগিতাখনে কলিয়াবৰত সেই সময়ৰ পৰা যিসকল লোক নাটকৰ লগত জড়িত, এই লোকসকলৰ মাজত এক বৃহৎ সংখ্যক সংগঠক বিশেষকৈ নাট পৰিচালক, অভিনেতা-অভিনেত্ৰী আদিৰ জন্ম দিয়াৰ উপৰিও নাটক ৰচনা কৰিবলৈ কিছু সংখ্যক লোকক সাহস দিলে, মনোবল দিলে আৰু উৎসাহ প্ৰদান কৰিলে । বহুসংখ্যক লোক দৰ্শক হিচাপেও এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ লগত একাত্ম হৈ পৰিল । গতিকে এই নাট প্ৰতিযোগিতাখনে কলিয়াবৰবাসীলৈ এক বৃহৎ অৱদান আগবঢ়াইছে বুলি ক’লেও ভুলকৈ কোৱা নহ’ব । যিটোৰ জৰিয়তে আমি এদল নাট্যকৰ্মী পালোঁ, সংগঠক পালোঁ । লগতে খুব ভাল সু-সমালোচক আৰু ভাল দৰ্শক পালোঁ", হাজৰিকাই আগলৈ কয় ৷
তেওঁ আৰু কয়, "আমি ভাবোঁ এই একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাখনিয়ে কেৱল আমাৰ নাটকৰ মানুহখিনিকে উৎসাহিত কৰা নাই, ই এক সমন্বয় বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিছে । ভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা নাট্যদলসমূহৰ লগত আমাৰ নাট্যদলসমূহৰ এক সম্প্ৰীতি গঢ়ি তুলিলে । তেখেতসকলৰ নাটকৰ ধাৰা আৰু ইয়াত হোৱা স্থানীয় নাট্যদলৰ নাটকৰ ধাৰা এই দুইটাৰে মাজত এটা মিলা-মিছা গঢ় লৈ উঠিল আৰু তেখেতসকলৰ পৰা আমি গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া কি কি আছে, এই গোটেইখিনি এই নাট্য অনুষ্ঠানটিৰ মাজেদি আমি পাইছিলোঁ । আমাৰ বয়সৰ প্ৰায়সকল লোক এই নাট প্ৰতিযোগিতাত ১৯৮৬ চনৰ পৰাই প্ৰতিযোগী হিচাপে জড়িত । তাৰ পাছত আমি আহি ইয়াত সংগঠকৰ কিছু সৰু দায়িত্ব পালন কৰিলোঁ । এতিয়া আমি কোনোবাদিনা বিচাৰক হৈছোঁ, কোনোবাদিনা নাট্যদলসমূহক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ । তেনে ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰ্যৰে আমি অনুষ্ঠানটিৰ লগত জড়িত হৈছোঁ ।"
"আমি ভাবোঁ, নাট্যানুষ্ঠানটি আমাৰ কলিয়াবৰ ৰাইজৰ অভিভাৱকত্বত ইমানখিনি আগবাঢ়িছে, কিন্তু ইয়াক আৰু সজীৱ আৰু সঠিক ৰূপত আগবঢ়োৱাৰ সময় আহি পৰিছে । কাৰণ নাটকৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থান, ভাৰতবৰ্ষ বা অসমৰ ভিন্ন স্থান বহুদূৰ আগ বাঢ়িছে । গতিকে, আমিও তেওঁলোকৰ লগত খোজ মিলাই কিছু আগবাঢ়িব পাৰিলে আমাৰ ভাল হয় । মই ভাবোঁ এই প্ৰতিযোগিতাখনত কলিয়াবৰবাসী সম্পূৰ্ণৰূপে যেনেধৰণে একত্ৰিত হৈ পৰে, আগলেও তেনেধৰণে থাকিব । আমাৰ নতুন চাম আগুৱাই আহিব, নল মৰে গজালি উঠে বুলি এটা কথা আছে । গতিকে আমাৰ পুৰণি চামেও নতুন চামক হাতত ধৰি মঞ্চ লৈ আগুৱাই আনিব বুলি আশা থাকিল । বিশেষকৈ এই নাট প্ৰতিযোগিতাখনে এই মঞ্চখনে কলিয়াবৰৰ নাট্যকৰ্মীসকলক যে স্থান প্ৰদান কৰি আহিছে সি নিশ্চিত ।"
১৯৮৮ চনত বেলুন নাটকেৰে শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰৰ সন্মান লাভ কৰা অসমৰ বিশিষ্ট নাট্যকাৰ-পৰিচালক ভূপেন্দ্ৰ নাথ হাজৰিকাই শক্তিশেল খিৰিকী, অন্তঃসলিলা, এক পৃষ্ঠাৰ কাৰ্টুন নাটৰ জৰিয়তে শ্বহীদ নৰেন্দ্ৰ নাথ মহন্ত সোঁৱৰণী সদৌ অসম একাংকিকা নাট প্ৰতিযোগিতাত শ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰৰ সন্মান লাভ কৰিছে । তদুপৰি তেখেতৰ নাটকৰ অভিনেতা-অভিনেত্ৰী, শিশু চৰিত্ৰই একাধিকবাৰ এই নাট প্ৰতিযোগিতাৰ শ্ৰেষ্ঠ সন্মান লাভ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক : ভূপেন হাজৰিকা শতবাৰ্ষিকী সমাৰোহৰ সামৰণি অনুষ্ঠান, দিল্লীত উষা মগেংশকাৰক বঁটা প্ৰদান কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে