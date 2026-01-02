সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত আপোন পাহৰা হ'ল ইজৰাইলৰ সুন্দৰী

সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ মাজত আপোন পাহৰা হ'ল ইজৰাইলৰ সুন্দৰী
মাজুলীৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰো প্ৰেমত পৰিছে ইজৰাইলৰ সুন্দৰী যুৱতী আৰু যুৱক ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 2, 2026 at 6:03 PM IST
মাজুলী : সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ নদীদ্বীপ মাজুলী । মাজুলীৰ অনুপম পৰিৱেশ, মাজুলীৰ কলা-সংস্কৃতি, মাজুলীৰ মানুহৰ আচাৰ-ব্যৱহাৰে হাতবাউল দি মাতে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলক । মাজুলীৰ এই অনুপম পৰিৱেশ, কলা-সংস্কৃতিৰ সোৱাদ ল’বলৈ প্ৰতি বছৰে মাজুলীলৈ আগমন ঘটে হাজাৰ হাজাৰ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ ।
ভাষা-সংস্কৃতিৰে বৈচিত্ৰময় মাজুলী । বুঢ়ালুইতৰ বিশাল আৰু উদাৰ বুকুত সত্ৰ-মঞ্চ জীপাল আৰু প্ৰাণৱন্ত হয় মাজুলীতে । চহকী সত্ৰীয়া সংস্কৃতিয়ে আকৰ্ষিত কৰে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলক । আধ্যাত্মিক নিৰিবিলি পৰিৱেশ, সত্ৰীয়া নৃত্য-নাট-গীত আদিৰ চৰ্চা হয় অবিৰাম আৰু ৫৭০ বছৰীয়া গুৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰেমত পৰে দেশী-বিদেশী পৰ্যটকসকলো ।
শেহতীয়াকৈ সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ পাৰৰ পৰ্যটকে শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছে এই চহকী কলাৰ । মাজুলীৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰেমত পৰিছে ইজৰাইলৰ সুন্দৰী যুৱতী আৰু যুৱক । মাজুলীৰ উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰলৈ আহি সত্ৰীয়া নৃত্য দৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ শিক্ষাগ্ৰহণৰ বাবে আগ্ৰহী হৈ পৰে তেওঁলোক ৷
শংকৰদেৱৰ অমূল্য সৃষ্টি ৫৭০ বছৰীয়া মাটি আখৰা-সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি আপ্লুত হৈ পৰিছে তেওঁলোক । বৈষ্ণৱ শিল্পী ভাস্কৰ বৰবায়নৰ ওচৰত পুৰুষ ওৰা, প্ৰকৃতি ওৰা, পচলা তোলা, হাড় ভঙা আদিৰ লগতে গোপী নৃত্যৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছে পৰ্যটকসকলে ।
সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত তেওঁলোকে কয়, "অনুভৱ সঁচাই সুকীয়া ৷ কঠিন পাইছো যদিও শিকিবলৈ পাই অভিভূত হৈ পৰিছোঁ ৷ বহুত বেলেগ ধৰণৰ নৃত্য ভংগীমা, কিন্তু কৰি ভাল লাগিছে ৷"
প্ৰতি সন্ধিয়া সত্ৰলৈ আহি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশৰ মাজত থাকি ইজৰাইলৰ ৪ গৰাকী পৰ্যটকে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ লগতে বৰগীতৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি সেইসমূহ আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । কঠিন যেন অনুভৱ কৰিলেও চহকী প্ৰাচীন শাস্ত্ৰীয় নৃত্যবিধৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ লগতে সত্ৰীয়া নৃত্যৰ শিক্ষাগ্ৰহণ কৰি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।
মাজুলীৰ ঐতিহাসিক সত্ৰসমূহত মুখা শিল্প, সত্ৰীয়া নৃত্য আৰু সাচিপাতৰ অংকনৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে বহুতো দেশী -বিদেশী পৰ্যটকে । নিভাঁজ, সৰল মাজুলীবাসীৰ লগত নিৰিবিলি আধ্যাত্মিক পৰিৱেশত উমলি-জামলি স্বৰ্গীয় সুখানুভুতি লাভ কৰে তেওঁলোকে ।
লগতে পঢ়ক : মাজুলীত লুইতৰ পাৰত এক ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণিল ভাৰত...