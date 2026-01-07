ETV Bharat / entertainment

হায়দৰাবাদত নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ তৃতীয় সংস্কৰণ

10 আৰু 11 জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ তৃতীয় সংস্কৰণ ৷

3rd edition of niri9 international film festival to be held 10 th and 11th january in hyderabad
নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (Photo : NIRI9 International Film Festival)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 7, 2026 at 6:52 PM IST

হায়দৰাবাদ: হায়দৰাবাদত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ তৃতীয় সংস্কৰণ ৷ 10 আৰু 11 জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ এই মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ কেৱল মহোৎসৱ নহয়, ই গল্প, সংস্কৃতি আৰু বিভিন্ন সংযোগৰ এটি মঞ্চ ৷

অসমৰ জনপ্ৰিয় অ’টিটি প্লেটফৰ্ম, NIRI9 ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা এই উৎসৱে গল্পকাৰ আৰু দৰ্শকসকলক একেখন মঞ্চতে একত্ৰিত কৰিব ৷ চিনেমা জগতখনৰ শিল্পকলা, সংগীত আৰু সংস্কৃতিৰ উদযাপন কৰা হ’ব নিৰি৯ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেল 3.0 ত ৷

নিৰি9 আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত 11 খনকৈ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ আনহাতে হিন্দী, বাংলা, তেলুগু আৰু আৰবী ভাষাৰ ছবিও প্ৰদৰ্শিত হ’ব ৷ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰদৰ্শন হ’বলগীয়া ফিচাৰ, ডকুমেণ্টৰী, শ্বৰ্ট আৰু শ্বৰ্টাৰ ফিল্ম শাখাৰ ছবি কেইখন হ’ল ক্ৰমে-

  1. জুইফুল
  2. দ্য এলিফেণ্ট হেভেন
  3. গ’ল্ডেন থ্ৰেড
  4. কুঁহিপাঠ
  5. অমনিপ্ৰেজেণ্ট
  6. ধনগুলৈ
  7. ইলিছ
  8. পাপা..ফ্ৰম ডাৰ্কনেছ টু দ্য লাইট
  9. অৱশেষত
  10. কেৰেক্টাৰ
  11. বিয়ণ্ড দ্য আনফিনিছ্ড

মহোৎসৱৰ প্ৰথম দিন অৰ্থাৎ 10 জানুৱাৰীৰ কাৰ্যসূচী

নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে তেলেংগানাৰ হায়দৰাবাদস্থিত ৰাজভৱনৰ সংস্কৃতি প্ৰেক্ষাগৃহত ৷ পুৱা 10 বজাত তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেৱবৰ্মাই এই মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰিব ৷ প্ৰথম দিনা 1.30 বজাৰ পৰা চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন হ’ব প্ৰসাদ ফিল্ম লেব, হায়দৰাবাদত ৷

স্ক্ৰীনিং হ’বলগীয়া চিনেমাৰ তালিকা (Photo : NIRI9 International Film Festival)

মহোৎসৱৰ দ্বিতীয় দিন অৰ্থাৎ 11 জানুৱাৰীৰ কাৰ্যসূচী

পুৱা 10 বজাৰ পৰা হায়দৰাবাদৰ প্ৰসাদ ফিল্ম লেবত চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব ৷ বিয়লি 3.30 বজাৰ পৰা 4.30 বজালৈ পেনেল আলোচনা ৰখা হৈছে ৷ বিষয়বস্তু : চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ, ক’-প্ৰডাকশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চত বিতৰণ ৷ সন্ধিয়া 5 বজাত সামৰণি অনুষ্ঠান ৷

উল্লেখ্য যে, এই মহোৎসৱৰ আঁৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে উত্তৰ-পূব আৰু তেলেংগানাৰ সাংস্কৃতিক বান্ধোন সবল হয় ৷ অসম আৰু তেলেংগানা চৰকাৰে দুয়োখন ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক বান্ধোন শক্তিশালী কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৷ তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপাল আৰু তেলেংগানাৰ সাংস্কৃতিক বিভাগৰ সহযোগত আয়োজিত হ’ব এই মহোৎসৱ । অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কিংবদন্তী সংগীতজ্ঞ লু মাজাও, জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সীমা বিশ্বাস, বিশ্বজনীন অভিনেত্ৰী কাৰ্লিটা মৌহিনি, বিখ্যাত ছাউণ্ড ডিজাইনাৰ অমৃত প্ৰীতম সন্মানীয় অতিথি হিচাপে এই মহোৎসৱত উপস্থিত থকাৰ কথা ৷

লগতে পঢ়ক : উত্তৰ-পূব – তেলেংগানাৰ সাংস্কৃতিক বান্ধোন সবলীকৰণেৰে হায়দৰাবাদত নিৰি৯ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ আয়োজন

