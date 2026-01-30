৩০ সংখ্যক আলচেৰিংগা মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সজাব বলীউড শিল্পীয়ে

৩০ সংখ্যক আলচেৰিংগা মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা সজাব বলীউড শিল্পীয়ে
আই আই টি গুৱাহাটীত আৰম্ভ ৩০ সংখ্যক আলচেৰিংগা মহোৎসৱ, সমাহাৰ ঘটিব বহু বলীউড শিল্পীৰ ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 30, 2026 at 3:23 PM IST
গুৱাহাটী : দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ উচ্চ শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান আই আই টি গুৱাহাটীত ২৯ জানুৱাৰীৰ পৰা ১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈ আলচেৰিংগা মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব । শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰা হয় আই আই টি গুৱাহাটীৰ বাৰ্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আলচেৰিংগা মহোৎসৱৰ ।
১৯৯৬ চনত আৰম্ভ হোৱা আলচেৰিংগা মহোৎসৱে এইবেলি গৰকিলে ৩০ টা বৰ্ষ । আই আই টি গুৱাহাটীৰ সঞ্চালক ড৹ দেবেন্দ্ৰ জলিহালে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৩০ সংখ্যক আলচেৰিংগা মহোৎসৱৰ । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে আই আই টি গুৱাহাটীৰ ষ্টুডেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ডীন পেৰুলেল এলাজাৰচামি ।
কথকলি শীৰ্ষক শাস্ত্ৰীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শনৰে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ । Gandhi Saddanam Patakkad ৰ তৰফৰ পৰা পৰিচালনা কৰা হয় কথকলি নৃত্য । চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে চলিবলগীয়া আলচেৰিংগা মহোৎসৱত ইতিমধ্যে দেশৰ আগশাৰীৰ প্ৰায় ৫০০ খন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ কেইবা সহস্ৰাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে বুলি জনাইছে আয়োজকে ।
শুকুৰবাৰৰ পৰা ক্ৰীড়া, সাংস্কৃতিক, শৈক্ষিক, প্ৰযুক্তিবিদ্যা, উদ্ভাৱনকে ধৰি ৮০ টা বিভিন্ন শিতানত প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব । লগতে ৩০ জানুৱাৰীৰ পৰা ১ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে প্ৰতিদিনে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ শিল্পীৰ দ্বাৰা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা হ'ব ।
উল্লেখ্য যে, বিগত ৩০ বছৰে আলচেৰিংগা মহোৎসৱক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ এক সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে আই আই টি গুৱাহাটী । আলচেৰিংগা মহোৎসৱ ২০২৬ৰ আহ্বায়ক আৰিয়ান সিঙে কয়, “সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৫০০ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন শিতানত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷ ভাৰতীয় ৰেপাৰ আৰু গীতিকাৰ ৰাফটাৰ, হিপ হপ আৰ্টিষ্ট কৰ্ম, আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্টিষ্ট জিমি আৰু বলীউড ষ্টাৰ শ্বানে সংগীতানুষ্ঠান পৰিবেশন কৰিব । অতি সুন্দৰভাৱে আলচেৰিংগা মহোৎসৱ পৰিচালিত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী ।”
লগতে পঢ়ক : কাজী তৌকীৰক মনত পৰেনে ? সেইজন গায়ক যিয়ে ৰিয়েলিটী শ্ব’ত পৰাজিত কৰিছিল অৰিজিত সিঙক