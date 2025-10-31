ETV Bharat / entertainment

যেন প্ৰিয়জনক শেষবাৰলৈ চাবলৈ তেজপুৰলৈ আহিল নগাঁৱৰ এই ২৬ জনীয়া পৰিয়ালটো

জুবিন অনুৰাগী এটা পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য়ৰ বগা টি-শ্বাৰ্টত আছে ছবিখনৰ পোষ্টাৰ আৰু #JusticeForZubeenGarg ৷

ZUBEEN GARG MOVIE ROI ROI BINALE
'ৰৈ ৰৈ বিনালে' এতিয়া ছবিগৃহত (ETV Bharat Assam)
October 31, 2025

তেজপুৰ: অনুৰাগীৰ উৎকণ্ঠাৰ অন্ত পেলাই আজি ছবিগৃহত শুভমুক্তি লাভ কৰিলে অসমীয়াৰ হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ সপোনৰ ছবি 'ৰৈ ৰৈ বিনালে'। ছিংগাপুৰত ৰহস্য়জনভাৱে মৃত্য়ুক আঁকোৱালি লোৱা সংগীতৰ মহানায়কৰ অন্তিমখন ছবি উপভোগ কৰিবলৈ সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছিল । কায়িকভাৱে নহ'লেও ছবিতেই মৰমৰ শিল্পীগৰাকীক চাবলৈ সকলোৱে ঢাপলি মেলিছে প্ৰতিটো ছবিগৃহলৈ ।

ইয়াৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে তেজপুৰৰ ছবিগৃহত দেখা গ'ল এক বিশেষ দৃশ্য । তেজপুৰৰ ছবিগৃহত 'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ নগাঁৱৰ পৰা আহিল এটা পৰিয়াল । এই পৰিয়ালটোৰ মুঠ ২৬ গৰাকী সদস্যই একেলগে উপভোগ কৰিলে বহু প্ৰতীক্ষিত ছবিখন । সকলোৰে গাত একেধৰণৰ বগা টি-শ্বাৰ্ট, তাত মুদ্রিত আছে ছবিখনৰ পোষ্টাৰ আৰু তলত লিখা আছে— #JusticeForZubeenGarg। শব্দহীন একোখন মুখ, চকুত অনুভৱ, যেন তেওঁলোকে ছবিখন দৰ্শন কৰিবলৈ নহয়, নিজৰ প্ৰিয়জনক শেষবাৰৰ বাবে দেখা কৰিবলৈ আহিছে !

যেন নিজৰ প্ৰিয়জনক শেষবাৰৰ বাবে দেখা কৰিবলৈ আহিছে নগাঁৱৰ এই ২৬ জনীয়া পৰিয়ালটো (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত পৰিয়ালটোৰ এজন সদস্যই কয়, “আমাৰ বাবে জুবিন দা কেৱল গায়ক বা অভিনেতা নহয়, তেওঁৰ গানত, তেওঁৰ কণ্ঠত আমাৰ জীৱনৰ এক অংশ আছে । এই ছবিখন চাওতে মনটো ভাঙি যায় ।” ছবিখনৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে এক মিনিট মৌন হৈ থাকি যেন নিজৰ ভিতৰৰ আবেগক সঁপিছিল সেই শিল্পীগৰাকীক, যিয়ে অসমক একতাৰে বান্ধিছিল, বলিয়া কৰিছিল সংগীতৰ সুৰেৰে । জুবিন গাৰ্গৰ ফটোৰ কাষত সকলোৱে থিয় হৈ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ কালজয়ী গীত 'মায়াবিনী' সকলোৱে পৰিবেশন কৰে । এই পৰিয়ালটোৰ আন এজন সদস্যই কয়,"ৰৈ ৰৈ বিনালে জুবিন দাৰ এখন হেঁপাহৰ ছবি । এই ছবিখন নিশ্চয় ভাল হ'ব সকলোৱে চাবলৈ আহক ।"

ZUBEEN GARG MOVIE ROI ROI BINALE
'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ তেজপুৰলৈ অহা নগাঁৱৰ ২৬ জনীয়া পৰিয়ালটো (ETV Bharat Assam)

তেওঁ কয়," আমি সকলোৱে এটাই টি-শ্বাৰ্ট পিন্ধি আহিছো আৰু তাত লিখা আছে #JusticeForZubeenGarg, কাৰণ আমি পাহৰি যাব নালাগে যে জুবিন দাই এতিয়াও ন্যায় পোৱা নাই ।"

ZUBEEN GARG MOVIE ROI ROI BINALE
'ৰৈ ৰৈ বিনালে' উপভোগ কৰিবলৈ তেজপুৰলৈ অহা নগাঁৱৰ ২৬ জনীয়া পৰিয়ালটো (ETV Bharat Assam)

পৰিয়ালটোৰ আন এজন সদস্যই কয়, "আমি প্ৰকৃত সত্যটো এতিয়াও জানিবলৈ পৰা নাই । প্রকৃত সত্য জানিলেহে দাদাই ন্যায় পাব ।' ৰৈ ৰৈ বিনালে’ৰ পৰ্দাত প্ৰতিটো দৃশ্যই যেন জুবিন গাৰ্গৰ জীৱনৰ এক প্ৰতিধ্বনি । দৰ্শকৰ মাজত এক গভীৰ স্থবিৰতা; কিন্তু সেই নীৰৱতাৰ মাজত আছিল অসীম প্ৰেম, গৌৰৱ আৰু স্মৃতিৰ ঢৌ । তেজপুৰত এই পৰিয়ালটোৱে ক’লে, “এই ছবি আমাৰ বাবে কেৱল এটা চলচ্চিত্ৰ নহয়, এটা অনুভৱ, এটা বিদায়…।” অসমবাসীৰ হৃদয়ত সদায় অমৰ হৈ থাকিব জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ ।

