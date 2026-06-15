অস্কাৰ মনোনীত 'লগান'ৰ ২৫ বছৰ: প্ৰযোজক হ’বলৈ কিয় ভয় কৰিছিল আমিৰ খানে ?

অস্কাৰ মনোনীত 'লগান'ৰ ২৫ বছৰ: প্ৰযোজক হ’বলৈ কিয় ভয় কৰিছিল আমিৰ খানে ?
২৫ বছৰত 'লগান': আমিৰ খানৰ প্ৰথম প্ৰযোজনাৰ কালজয়ী ছবিখনৰ কিছু নজনা ঐতিহাসিক কাহিনী ৷
By Seema Sinha
Published : June 15, 2026 at 3:54 PM IST
লগান (Lagaan) ছবিখনে মুক্তি পোৱাৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । ২৫ বছৰৰ পাছতো আমিৰ খানৰ প্ৰথম প্ৰযোজনাৰ এই ছবিখন ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ এক অনবদ্য আৰু শ্ৰেষ্ঠ সৃষ্টি হিচাপে পৰিগণিত হৈ আছে । ছবিখনে ২০০১ চনৰ ১৫ জুনত মুক্তি লাভ কৰিছিল । ছবিখন পৰিচালনা কৰিছিল আশুতোষ গোৱাৰীকাৰে । ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰাৰ লগতে ইয়াৰ নেতৃত্ব দিছিল অভিনেতা আমিৰ খানে । ২০০২ চনৰ অস্কাৰ বঁটাত এই ছবিখনে ‘শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ভাষাৰ ছবি’ শাখাৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল । এই ছবিখনত ক্ৰীড়া (ক্ৰিকেট), দেশপ্ৰেম আৰু মানুহৰ অদম্য ইচ্ছাশক্তিৰ এক সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ দেখুওৱা হৈছে ।
১৮৯৩ চনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত 'লগান' ছবিত ভুৱন নামৰ এজন খেতিয়কে গধুৰ কৰৰ পৰা ৰেহাই পাবলৈ ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰিকেট খেলত নিজৰ সৰ্বস্ব বাজি ধৰে । এ. আৰ. ৰহমানৰ সংগীত আৰু আৱেগিক কাহিনীৰে সমৃদ্ধ এই ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি গভীৰভাৱে জড়িত আছিল বুলি আমিৰ খানে মত প্ৰকাশ কৰে । পিতৃ তাহিৰ হুছেইনৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা দেখি প্ৰযোজনাৰ পৰা আঁতৰি থকা আমিৰ খানে 'লগান'ৰ চিত্ৰনাট্য ভাল পোৱাৰ বাবে 'আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছ' আৰম্ভ কৰে ।
১৮৯৩ চনৰ পটভূমিত নিৰ্মিত এই ছবিখনে ভুৱন নামৰ এজন সাহসী গাঁৱৰ খেতিয়কৰ কাহিনী দাঙি ধৰে । তেওঁ অত্যাধিক কৰৰ বোজাৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ব্ৰিটিছ বিষয়াসকলৰ বিৰুদ্ধে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰিকেট খেলত নিজৰ সৰ্বস্ব বাজি ধৰিছিল । ছবিখনৰ সুন্দৰ চিত্ৰনাট্য, পিছপৰি থকা দুৰ্বল পক্ষৰ জয়ৰ সংগ্ৰাম আৰু এ. আৰ. ৰহমানৰ চিৰসেউজ সংগীতে দৰ্শকক আজিও আকৰ্ষিত কৰি ৰাখে ।
আমিৰ খানৰ খুৰাক তথা চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা নাছিৰ হুছেইনে কৈছিল যে, মহান চিনেমা কোনোৱে জোৰকৈ বনাব নোৱাৰে, ই নিজে নিজে হৈ উঠে । যদি কোনোবাই একেখন চিনেমা আকৌ বনাবলৈ দিয়ে, তেন্তে তাক দ্বিতীয়বাৰ একেই নিখুঁত ৰূপত বনোৱাটো সম্ভৱ নহয় । আমিৰ খানে সম্পূৰ্ণ সততাৰে কয় যে ছবিখনৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকী অভিনেতা, কাৰিকৰী কলা-কুশলী আৰু ক্ৰু মেম্বাৰ নিজৰ কামৰ সৈতে আৱেগিকভাৱে জড়িত আছিল । কেতিয়াবা সেই গভীৰ আৱেগখিনিয়েই কামৰ মাজেৰে ফুটি উঠে ।
আমিৰ খানে তেওঁৰ কেৰিয়াৰৰ প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰযোজক হ’বলৈ একেবাৰে অস্বীকাৰ কৰিছিল । ইয়াৰ কাৰণ আছিল তেওঁৰ পিতৃ তাহিৰ হুছেইনে সন্মুখীন হোৱা চৰম আৰ্থিক নাটনি, দেউলীয়া অৱস্থা আৰু ঋণৰ গধুৰ বোজা । কিন্তু শেষত তেওঁ নিজৰ এই সিদ্ধান্ত সলনি কৰি 'লগান' ছবিখন প্ৰযোজনা কৰে, যাতে এই জটিল প্ৰজেক্টটোৱে প্ৰয়োজনীয় সকলো সমল লাভ কৰিব পাৰে ।
আমিৰ খানে কয়, "মই সদায় প্ৰতিজ্ঞা কৰিছিলোঁ যে কেতিয়াও চিনেমা প্ৰযোজনা নকৰোঁ । কিন্তু মই বুজি পালোঁ যে জীৱনত 'কেতিয়াও নহয়' বুলি একো কথা নাই । 'লগান'ৰ বাবেই 'আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছ' (AKP) গঠন হ’ল । যেতিয়া আশুৱে (আশুতোষ গোৱাৰীকাৰ) মোক এই চিত্ৰনাট্যখন শুনাইছিল, মোৰ ই ইমান ভাল লাগিছিল যে তাৰ পৰাই এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিল ।" এই ঐতিহাসিক চিনেমাখনৰ ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে অনুৰাগীসকলৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ ছবিগৃহসমূহত ইয়াক পুনৰ মুক্তি দিয়া হৈছে।
'লগান' ছবিত মন্দিৰৰ বোবা ঢোলবাদক 'বাঘা'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা অভিনেতা তথা লেখক আমিন হাজিয়ে নিজৰ চৰিত্ৰটোক বাস্তৱসন্মত কৰি তুলিবলৈ বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাইছিল । ইয়াৰ বাবে তেওঁ এটা মিউজিক বেণ্ড আৰু ঘৰত বোবা সদস্য থকা কিছুমান লোকৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকৰ চাল-চলন আৰু অংগী-ভংগী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল ।
আমিন হাজিয়ে কয়, "এই চৰিত্ৰটোত অভিনয় কৰাটো মোৰ বাবে এক অপূৰ্ব আৰু সমৃদ্ধিশালী অভিজ্ঞতা আছিল । মই এটাও শব্দ উচ্চাৰণ নকৰাকৈ মনৰ কথা প্ৰকাশ কৰিবলগীয়া হৈছিল । ই মোক নিজৰ ভিতৰলৈ গভীৰভাৱে ডুব যাবলৈ বাধ্য কৰিছিল আৰু আশুতোষ তথা আমিৰে মোক তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰে সহায় কৰিছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বাক-শ্ৰৱণহীন লোকসকলে দৈনিক বহুতো বাধা-বিঘিনিৰ মাজেৰে চলিবলগীয়া হয় । যোগাযোগৰ সমস্যা, সমাজৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বেদনা আৰু আৰ্থিক সমস্যাৰ মাজত জীৱন কটোৱা এইসকল লোকৰ চৰিত্ৰটো মই যিমান পাৰোঁ প্ৰাকৃতিক আৰু বাস্তৱসন্মত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ ।" বৰ্তমান সময়তো বাক-শ্ৰৱণহীন শিশুসকলৰ বাবে কাম কৰা বহুতো সংস্থাই আমিন হাজিৰ সৈতে যোগাযোগ কৰে । তেওঁ সেই অনুষ্ঠানসমূহলৈ যোৱাৰ লগতে তেনে শিশুসকলৰ কাহিনীক লৈ চুটি ছবি নিৰ্মাণ কৰে আৰু নিজৰ ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰে ।
'লগান' ছবিত এজন ধনী খেতিয়ক তথা দলটোৰ মুখ্য ফাষ্ট বলাৰ 'গুলী'ৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰা দয়া শংকৰ পাণ্ডে তেওঁৰ ব্যতিক্ৰমী বলিং এক্সনৰ বাবে খুবেই জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল । হাতখন ঘূৰাই কৰা তেওঁৰ এই বিশেষ বলিং শৈলীটোৰ এক সুকীয়া পৰিচয় আছিল । পৰ্দাত এই ব্যতিক্ৰমী শৈলীটোক বাস্তৱসন্মত আৰু নিখুঁত ৰূপত দাঙি ধৰিবলৈ তেওঁ পৰিচালক আশুতোষ গোৱাৰীকাৰৰ সৈতে বহু মাহ ধৰি ইয়াৰ অভ্যাস কৰিছিল ।
দয়া শংকৰ পাণ্ডেৰ বলিং এক্সন ইমানেই ব্যতিক্ৰমী আছিল যে চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ কেইবামাহো পাছত ক্ৰিকেটাৰ সৌৰভ গাংগুলী আৰু বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগে তেওঁক এই এক্সনটো আকৌ কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল । বাস্তৱ জীৱনত অনুষ্ঠিত হোৱা 'লগান চেৰিটী মেচ' এখনত আম্পায়াৰৰ ভূমিকা পালন কৰা ক্ৰিকেটাৰদ্বয়ে ভাবিছিল যে এই বলিং এক্সনটো কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সৰ সহায়তহে বনোৱা হৈছিল ।
পাণ্ডেই পুৰণি কথা মনত পেলাই কয়, "সৌৰভ গাংগুলীৰ মোৰ বলিং এক্সনটোক লৈ সন্দেহ আছিল, কাৰণ তেওঁ কেতিয়াও তেনেকৈ কাকো বল কৰা দেখা নাছিল । তেওঁ মোক এক্সনটো আকৌ কৰি দেখুৱাবলৈ ক’লে । চিনেমাৰ পৰিচালক আশুতোষৰ পৰামৰ্শ মতে মই যেতিয়া আমিৰ খানৰ সন্মুখতে সেই এক্সনটো কৰি দেখুৱালোঁ, গাংগুলী আচৰিত হৈ পৰিছিল ।" তেওঁ লগতে কয় যে, হাতখন তেনেকৈ ঘূৰাই বল কৰাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ আৰু যন্ত্ৰণাদায়ক আছিল । চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ সময়ত শচীন টেণ্ডুলকাৰ, সৌৰভ গাংগুলী আৰু সমগ্ৰ ভাৰতীয় ক্ৰীড়া দলটোৱে ছবিখন চাবলৈ আহিছিল ।
আমিৰ খানে এবাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল যে 'লগান' তেওঁ প্ৰযোজনা কৰা প্ৰথমখন চিনেমা হোৱাৰ বাবে তেওঁ এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে ইয়াৰ বাবে কোনো প্ৰস্তুতি চলাব পৰা নাছিল । ছেটত প্ৰযোজকৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবে তেওঁৰ অভিনয়ত কেনে প্ৰভাৱ পৰিছিল, সেই বিষয়ে তেওঁ মুকলিকৈ কয় । আমিৰ খানে কয়, "মই ভাবোঁ 'লগান' ছবিত মোৰ প্ৰস্তুতিৰ অভাৱৰ বাবে মই মোৰ প্ৰযোজকৰ কামটোকহে দোষ দিম । চিনেমাখনৰ কামত যাতে একো ভুল নহয়, মই তাৰ প্ৰতিহে বেছি মনোযোগ দি আছিলোঁ । গতিকে 'লগান' সম্ভৱতঃ মোৰ কেৰিয়াৰৰ আটাইতকৈ অপ্ৰস্তুত অভিনয় আছিল ।" তেওঁ লগতে সদৰী কৰে যে, আৰম্ভণিতে চিনেমাখনক লৈ তেওঁৰ মনত অলপ ভয় আছিল । তেওঁ ধেমেলীয়া সুৰত কয়, "আশুৱে ইয়াৰ আগতে দুখন চিনেমা (পেহলা নশ্বা আৰু বাজী) পৰিচালনা কৰিছিল, যিবোৰ সফল হোৱা নাছিল । গতিকে মই তেওঁৰ চিত্ৰনাট্য আৰু দক্ষতাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিয়েই আগবাঢ়িছিলোঁ, তথাপিও মনৰ ক’ৰবাত এটা ভয় আছিল যে এই ডাঙৰ দায়িত্বটো লৈ মই কোনো ভুল কৰা নাইতো !
প্ৰাৰম্ভিক ভয়-শংকা থকাৰ পিছতো 'লগান' ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ এক যুগান্তকাৰী আৰু শ্ৰেষ্ঠ ছবি হিচাপে পৰিগণিত হ’ল । ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰশংসা বুটলাৰ লগতে ভাৰততো এক অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিলে । ২০০২ চনৰ অস্কাৰ বঁটাত এই ছবিখনে ‘শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ভাষাৰ ছবি’ শাখাৰ বাবে মনোনয়ন লাভ কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা
নিজ দেশত এই ছবিখনে অভিলেখ সংখ্যক মুঠ ৮ টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ বঁটা আজুৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল । ছবিখনে লাভ কৰা সেই ৮টা বিশেষ বিভাগ হ'ল-
- শ্ৰেষ্ঠ নৃত্য নিৰ্দেশনা
- সুস্থ মনোৰঞ্জন প্ৰদান কৰা শ্ৰেষ্ঠ জনপ্ৰিয় ছবি
- শ্ৰেষ্ঠ সংগীত পৰিচালনা - এ. আৰ. ৰহমান
- শ্ৰেষ্ঠ নেপথ্য গায়ক - পুৰুষ - উদিত নাৰায়ণ
- শ্ৰেষ্ঠ শব্দগ্ৰহণ
- শ্ৰেষ্ঠ গীতিকাৰ - জাভেদ আখতাৰ
- শ্ৰেষ্ঠ পোছাক সজ্জা
- শ্ৰেষ্ঠ কলা নিৰ্দেশনা
'লগান' ছবিখনৰ একেবাৰে প্ৰথম প্ৰদৰ্শনীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি আমিৰ খানে এক আৱেগিক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰে । ছবিখনৰ শ্বুটিং চলি থকাৰ সময়ত স্থানীয় গাঁৱৰ মানুহখিনিয়ে ভাবিছিল যে তেওঁলোকৰ অঞ্চলত কোনো চিনেমা হল নথকাৰ বাবে তেওঁলোকে চাগে এই চিনেমাখন কেতিয়াও চাব নোৱাৰিব । গাঁৱৰ ওৰণি টনা মহিলা আৰু ছোৱালীবিলাকক দেখি আমিৰ খানে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে 'লগান'ৰ প্ৰথম ৰাজহুৱা প্ৰদৰ্শনী কচ্ছ অঞ্চলতে হ’ব । তেওঁলোকে একেলগে চিনেমাখন চোৱাৰ পিছতহে দেশৰ বাকী মানুহে ইয়াক চাবলৈ পাব । প্ৰথমতে গাঁৱৰ কোনেও এই কথা বিশ্বাস কৰা নাছিল । চিনেমাখন মুক্তি পোৱাৰ ঠিক দুই-তিনি সপ্তাহ আগতে, আমিৰ খান আৰু তেওঁৰ দলটোৱে চিনেমাৰ প্ৰিণ্ট লৈ ভুজলৈ গৈছিল আৰু তাত এটা চিনেমা হল বুক কৰিছিল ।
সমগ্ৰ কচ্ছবাসী চিনেমাখন চাবলৈ আহিছিল আৰু সেইটোৱেই আছিল 'লগান'ৰ ইতিহাসৰ প্ৰথম প্ৰদৰ্শনী । এই বিশেষ মুহূৰ্তটোৰ বাবে চিনেমাখনত অভিনয় কৰা ব্ৰিটিছ অভিনেতাসকলো বিদেশৰ পৰা উৰি আহিছিল । ভুজত এই সফল প্ৰদৰ্শনী কৰাৰ পিছতহে তেওঁলোকে মুম্বাইলৈ উভতি আহি তাত বাকী শ্ব’বোৰ কৰিছিল ।
লগতে পঢ়ক : কেনেকৈ সকলোৰে নেতিবাচক মন্তব্য আৰু প্ৰত্যাহ্বানক হেলাৰঙে জিনি চিনেমা জগতক স্তম্ভিত কৰিছিল 'গদৰ'এ ?