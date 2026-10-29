'কছৌটী জিন্দেগী কে'ৰ ৰূপালী জয়ন্তী, চেজান খানে শ্বেয়াৰ কৰিলে নষ্টালজিক ফটো

'কছৌটী জিন্দেগী কে'ৰ ৰূপালী জয়ন্তী, চেজান খানে শ্বেয়াৰ কৰিলে নষ্টালজিক ফটো
অভিনেতা চেজান খান 'কছৌটী জিন্দেগী কে'ৰ ২৫ বছৰ উদযাপন কৰিছে ৷ ধাৰাবাহিকখনৰ মুখ্য অভিনেত্ৰী শ্বেতা তিৱাৰী সৈতে নষ্টালজিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 29, 2026 at 1:13 PM IST
হায়দৰাবাদ : সেই সময়ত মোবাইল ফোন নাছিল ৷ টিভি-ৰেডিঅ’ই মনোৰঞ্জনৰ আহিলা আছিল ৷ সন্তানে পিতৃ-মাতৃৰ সৈতেই চিনেমা-ধাৰাবাহিক-কাৰ্টুন চাই সময় পাৰ কৰিছিল ৷
স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ গৈ তেতিয়া ফিল্ডত একেলগে খেলা-ধূলা কৰাৰ পৰিৱেশ আছিল ৷ নব্বৈ দশকৰ শেষৰ ফাললৈ দূৰদৰ্শনৰ লগতে কেব'ল কানেকশ্বন আহিছিল ৷ বহুতে কানেকশ্বন লৈছিল, কিন্তু বহুতে সন্তানৰ পঢ়া-শুনাৰ কথা ভাবি কেব'ল কানেকশ্বন লোৱা নাছিল ৷
কিন্তু যাৰ ঘৰত কেব'ল আছিল ষ্টাৰ প্লাছ চেনেলটো সকলোৱে চাইছিল ৷ সন্ধিয়া ৬/৭ বজাৰ পৰা প্ৰায় ১০/১১ টালৈ কেবাখনো ছিৰিয়েল সম্প্ৰচাৰ হৈছিল ৷ আৰু প্ৰায় গোটেই কেইখনৰ নামৰ আৰম্ভণি 'K' আখৰটোৰে হৈছিল ৷
'K' আখৰেৰে নাম আৰম্ভ হোৱা আটাইবিলাক ছিৰিয়েলেই আছিল একতা কাপুৰৰ প্ৰযোজনা সংস্থা বালাজী টেলিফিল্মছৰ বেনাৰৰ ৷ 'কছৌটী জিন্দেগী কে'ও আছিল তাৰ মাজৰে এখন ৷ অভিনেতা চেজান খানে আজি সেই ছিৰিয়েলখনৰেই ২৫ বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন কৰিছে ৷
তেওঁ নিজৰ আৰু অভিনেত্ৰী শ্বেতা তিৱাৰীৰ নষ্টালজিক ফটো শ্বেয়াৰ কৰি পুৰণি দিনলৈ ঘূৰি গৈছে । দুয়োৱে সকলোৰে মৰম-আদৰৰ অনুৰাগ বসু আৰু প্ৰেৰণা শৰ্মাৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল ৷
শ্ব’টোৰ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে চেজানে মূল ধাৰাবাহিকখনৰ বিভিন্ন দৃশ্যৰ ফটোৰ কলাজ শ্বেয়াৰ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া একাউণ্টত এই পোষ্টটো শ্বেয়াৰ কৰি চেজানে লিখিছে, “ইটছ এ ছিলভাৰ জুবলী #২৫বছৰ #উদযাপন #kasautiizindagiikay #Cezannekhan @balajitelefilmslimited @ektarkapoor”।
পোষ্টটোত সহ-অভিনেত্ৰী তথা মুখ্য নায়িকা শ্বেতা তিৱাৰীক টেগ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে চেজান ।
খবৰ অনুসৰি, কছৌটী জিন্দেগী কেত কাম কৰি থকাৰ সময়ত চেজান খান আৰু শ্বেতা তিৱাৰীৰ সম্পৰ্ক মধুৰ নাছিল । নিজা নিজা সাক্ষাৎকাৰত চেজান আৰু শ্বেতাই স্বীকাৰ কৰিছিল যে, তেওঁলোকৰ মাজত মতভেদ আছিল আৰু এটা সময় আছিল যেতিয়া দুয়োজনে ইজনে সিজনৰ লগত কথা পতা বন্ধ কৰি দিছিল ৷ যদিও তেওঁলোকে পেছাদাৰীভাৱে কাম কৰি গৈছিল ।
২০০১ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে প্ৰচাৰিত ‘কছৌটী জিন্দেগী কে’ ২০০৮ চনলৈকে ষ্টাৰ প্লাছত সফলতাৰে চলিছিল । বালাজী টেলিফিল্মছৰ বেনাৰত একতা কাপুৰ আৰু শোভা কাপুৰে প্ৰযোজনা কৰা এই ধাৰাবাহিকখন ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় দৈনিক ধাৰাবাহিক হিচাপে পৰিগণিত হয় আৰু সাত বছৰ সফলতাৰে চলে ।
প্ৰেৰণা শৰ্মা আৰু অনুৰাগ বসুৰ জটিল প্ৰেম কাহিনী এই ধাৰাবাহিকখনত উপস্থাপন কৰা হৈছিল । বিচ্ছেদ, ত্যাগ, ভুল বুজাবুজি আৰু আৱেগিক পৰিস্থিতিৰ মাজত দোলা দি থকা তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কই দৰ্শকক ছিৰিয়েলখনৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি ৰাখিছিল ।
‘কছৌটী জিন্দেগী কে’ৰ মনত থকা ভিজুৱেল এলিমেণ্টসমূহৰ ভিতৰত এটা আছিল অনুৰাগৰ সৈতে ৰোমাণ্টিক আৰু ভাবুক মুহূৰ্তবোৰত প্ৰেৰণাৰ দোপাট্টাৰ নাটকীয় ব্যৱহাৰ, যি তেওঁলোকৰ প্ৰেম কাহিনী হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰে ।
পিছত অভিনেতা ৰোণিত ৰয়ে ঋষভ বাজাজৰূপে ছিৰিয়েলখনত যোগদান কৰে । ভাৰতীয় টেলিভিছনৰ অন্যতম চিনাকি ভিলেইন চৰিত্ৰ কমলিকাৰ সৈতেও দৰ্শকক চিনাকি কৰাই দিছিল এই ছিৰিয়েলখনে, যিটো চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল উৰ্বশী ঢোলাকিয়াই ।
আজি দুটা দশকৰ পাছতো ‘কছৌটী জিন্দেগী কে’ৰ টাইটেল ট্ৰেকটো অনুৰাগীৰ প্ৰিয় ।
লগতে পঢ়ক : মনত আছেনে ‘সুমিত-কুমকুম’ৰ সেই মৰমৰ বান্ধোন ? ধাৰাবাহিকখনৰ ২৪ বছৰীয়া যাত্ৰাক লৈ বিশেষ প’ষ্ট জুহিৰ