আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছৰ ২৫ বছৰ: নতুন প্ৰতিভাক মঞ্চ দিয়াৰ এক অনন্য পৰম্পৰা

আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছৰ ২৫ বছৰ: নতুন প্ৰতিভাক মঞ্চ দিয়াৰ এক অনন্য পৰম্পৰা
আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছৰ ২৫ বছৰ আৰু নতুন প্ৰতিভাৰ জয়যাত্ৰা...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 12:03 PM IST
হায়দৰাবাদ : আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । অস্কাৰৰ মনোনয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বক্স অফিচৰ অভিলেখ গঢ়ালৈকে, এই প্ৰডাকশ্বন হাউছটোৰ যাত্ৰা সঁচাকৈয়ে অতি আকৰ্ষণীয় । ইয়াৰ চলচ্চিত্ৰসমূহে সদায় উচ্চ প্ৰশংসা লাভ কৰি আহিছে । সমালোচকৰ মন জিনাৰ সমান্তৰালকৈ এই ছবিসমূহে ব্যৱসায়িকভাৱেও লাভান্বিত হৈছে ।
ভাৰতীয় চিনেমাত আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছে এক সুকীয়া আৰু শক্তিশালী চিনাকি গঢ়ি তুলিছে । এই বেনাৰটোৱে ইতিমধ্যে সফলতাৰে ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে । এয়া সদায় মনোৰঞ্জক আৰু প্ৰভাৱশালী কাহিনী পৰিৱেশনৰ বাবে জনাজাত । এই নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ চিনেমাৰ কাহিনীসমূহে কেৱল ভাৰতৰে নহয়, সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকৰ মন জয় কৰিছে । বিগত ২৫ বছৰত এই প্ৰডাকশ্বনে বহু নতুন প্ৰতিভাক কাম কৰাৰ সুযোগ দিছে । পৰম্পৰাগত ধাৰাৰ বাহিৰলৈ গৈ ব্যতিক্ৰমী আৰু অনন্য কাহিনীক সদায় অগ্ৰাধিকাৰ দি আহিছে । ই ভাৰতীয় চিনেমাৰ বিকাশত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে আৰু আধুনিক চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণত এক নতুন দিশ দেখুৱাইছে ।
আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছৰ চিনেমাৰ কাহিনীসমূহে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া পৰিচয় দিছে । বৰ্তমান ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এই প্ৰডাকশ্বন হাউছটোৱে নিজৰ সৃষ্টিশীলতা আৰু উৎকৃষ্টতাৰ যাত্ৰাক উদযাপন কৰিছে । এই প্ৰডাকশ্বনৰ ছবিসমূহে একেলগে সমালোচকৰ প্ৰশংসা আৰু বক্স অফিচতো বিপুল সফলতা লাভ কৰিছে । এয়া ভাৰতীয় কাহিনী কথনৰ শৈলীক বিশ্বজুৰি এক সুকীয়া স্বীকৃতি দিয়াত সহায় কৰিছে । বিগত ২৫ বছৰীয়া এই যাত্ৰা কেৱল সৃষ্টিশীলতা আৰু উৎকৃষ্টতাৰ চৰ্চাৰে ভৰি আছিল । এই নিৰ্মাণ গোটে সদায় এনেকুৱা প্ৰভাৱশালী চিনেমা উপহাৰ দিছে, যিবোৰ দীৰ্ঘ সময়লৈকে দৰ্শকৰ মনত সজীৱ হৈ থাকে ।
আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছে ২০০১ চনত ‘লগান’ চিনেমাখনেৰে এক ঐতিহাসিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল । এই প্ৰথমখন চিনেমাৰ জৰিয়তেই প্ৰডাকশ্বন হাউছটোৱে বিশ্বজুৰি এক সুকীয়া পৰিচয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । আমিৰ খান আৰু এদল শক্তিশালী অভিনেতা-অভিনেত্ৰীৰে সমৃদ্ধ এই চিনেমাখন ইয়াৰ শক্তিশালী কাহিনীৰ বাবে ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰ জগতত এক মাইলৰ খুঁটি হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ‘শ্ৰেষ্ঠ বিদেশী ভাষাৰ চলচ্চিত্ৰ’ শাখাৰ অধীনত এই ছবিখনে অস্কাৰৰ মনোনয়ন লাভ কৰিছিল । অস্কাৰৰ চূড়ান্ত তালিকাত স্থান পোৱা ‘লগান’ হৈছে ইতিহাসৰ তৃতীয়খন ভাৰতীয় চিনেমা । ভাৰতৰ আন কোনো প্ৰডাকশ্বন হাউছে নিজৰ একেবাৰে প্ৰথমখন চিনেমাৰ জৰিয়তে এনেধৰণৰ ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফলতা লাভ কৰা নাই ।আজিও ‘লগান’ক ভাৰতীয় চিনেমা জগতৰ আটাইতকৈ সন্মানীয় চিনেমাৰ ভিতৰত অন্যতম বুলি গণ্য কৰা হয় ।
কেৱল এখন চিনেমাই নহয়, বৰঞ্চ কেইবাখনো ছবিয়ে আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছক বিশ্ব দৰবাৰত এক সুকীয়া চিনাকি দিছে । এই বেনাৰটোৱে সময়ৰ লগে লগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উচ্চ প্ৰশংসিত কেইবাখনো উৎকৃষ্ট চিনেমা উপহাৰ দিছে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সমাদৃত চিনেমা
এই প্ৰডাকশ্বনে ‘লগান’, ‘তাৰে জমীন পৰ’, ‘পিপলী লাইভ’ আৰু ‘দংগল’ ৰ দৰে বহুচৰ্চিত ছবি নিৰ্মাণ কৰিছে । ভিন্ন শৈলী আৰু ভিন ভিন ধাৰাৰ কাহিনীক অতি আকৰ্ষণীয়ভাৱে পৰিৱেশন কৰাত এই প্ৰডাকশ্বন হাউছটো সিদ্ধহস্ত । এই চিনেমাৰ কাহিনীসমূহে কেৱল ভাৰততে নহয়, বৰঞ্চ সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকৰ অন্তৰ স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিশ্বজোৰা বক্স অফিচত এক ঐতিহাসিক অভিলেখ
এই বেনাৰৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ চিনেমা ‘দংগল’ ছবিয়ে বিশ্বজোৰা বক্স অফিচত এক অভূতপূৰ্ব আৰু ঐতিহাসিক সফলতা লাভ কৰিছে । বৰ্তমানলৈকে এই চিনেমা আটাইতকৈ বেছি উপাৰ্জন কৰা ভাৰতীয় চলচ্চিত্ৰসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । প্ৰখ্যাত মল্লযুঁজাৰু মহাবীৰ সিং ফোগাট আৰু তেওঁৰ দুই কন্যা গীতা আৰু ববিতা ফোগাটৰ বাস্তৱ জীৱনৰ সংগ্ৰামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । চিনেমাখনত অভিনেতা আমিৰ খানে আগবঢ়োৱা অতি শক্তিশালী আৰু নিখুঁত অভিনয়ে দৰ্শকক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিছিল । ইয়াৰ আৱেগিক তথা অনুপ্ৰেৰণাদায়ক কাহিনীয়ে সমগ্ৰ বিশ্বৰ দৰ্শকৰ হৃদয় স্পৰ্শ কৰিছিল আৰু সকলোৰে পৰা বিপুল প্ৰশংসা বুটলিছিল ।
অস্কাৰত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব
আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছৰ কেইবাখনো চিনেমাক অস্কাৰ বঁটাৰ বাবে ভাৰতৰ অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে । প্ৰডাকশ্বন হাউছটোৰ একেবাৰে প্ৰথমখন চিনেমা ‘লগান’ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শেহতীয়াভাৱে চৰ্চিত চিনেমা ‘লাপাতা লেডীজ’ লৈকে, এই বেনাৰে কেইবাখনো অস্কাৰ মনোনীত ছবি উপহাৰ দিছে । কেৱল দেশৰ ভিতৰতে নহয়, বৰঞ্চ বিশ্বজুৰি সমাদৃত হ’ব পৰা মানসম্পন্ন কাহিনী পৰিৱেশনৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰডাকশ্বন হাউছে সদায় সফলতা লাভ কৰি আহিছে । এই চিনেমাৰ কাহিনীসমূহে সদায় গোলকীয় দৰ্শকক আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে চলচ্চিত্ৰ সমালোচকসকলৰ পৰাও প্ৰশংসা বুটলিছে ।
নতুন প্ৰতিভাক সুযোগ আৰু উদগনি জনোৱাৰ পৰম্পৰা
আমিৰ খান প্ৰডাকশ্বনছে সদায় নতুন আৰু উদীয়মান প্ৰতিভাক সমৰ্থন কৰি আহিছে । এই বেনাৰে চিনেমা নিৰ্মাতা, চিত্ৰনাট্যকাৰ আৰু অভিনেতা-অভিনেত্ৰীসকলক নিজৰ কাহিনী আৰু প্ৰতিভা ডাঙি ধৰিবলৈ এক শক্তিশালী মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে । ইয়াত কাম কৰা বহুতো নতুন প্ৰতিভা বৰ্তমান চলচ্চিত্ৰ জগতৰ একো একোজন অতি পৰিচিত আৰু প্ৰতিষ্ঠিত নাম হৈ পৰিছে । নতুন প্ৰতিভা সম্পন্ন ব্যক্তিসকলক সঠিক দিশ দেখুৱাই আগবঢ়াই নিয়াত এই প্ৰডাকশ্বন হাউছে সদায় গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে ।
লগতে পঢ়ক : অস্কাৰ মনোনীত 'লগান'ৰ ২৫ বছৰ: প্ৰযোজক হ’বলৈ কিয় ভয় কৰিছিল আমিৰ খানে ?