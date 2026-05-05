এতিয়াহে বংগত মুক্তি পাব 'বেংগল ফাইলছ': নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে আশাবাদী প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালা

এতিয়াহে বংগত মুক্তি পাব 'বেংগল ফাইলছ': নতুন চৰকাৰ গঠনৰ পূৰ্বে আশাবাদী প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালা
২০২৬ চনৰ পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিশাল বিজয় আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ পৰাজয়ৰ পাছত 'বেংগল ফাইলছ'ৰ প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 5, 2026 at 4:49 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজনৈতিক পটভূমিত নিৰ্মিত চলচ্চিত্ৰৰ বাবে পৰিচিত চলচ্চিত্ৰ প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালাই শেহতীয়া পশ্চিমবংগ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক সত্যৰ জয় বুলি অভিহিত কৰিছে । ইয়াৰ লগতে তেওঁ তেওঁৰ আগন্তুক ছবি 'বেংগল ফাইলছ' (Bengal Files) নিৰ্মাণ কৰোঁতে লাভ কৰা অভিজ্ঞতা আৰু ইয়াৰ মুক্তিৰ বিষয়েও বিতংভাৱে জানিবলৈ দিয়ে ।
"বংগৰ ৰাইজে সঠিক বিচাৰ কৰিলে": প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালাৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য
সংবাদ সংস্থা ANI-ৰ সৈতে হোৱা এক বাৰ্তালাপত ছবি প্ৰযোজক অভিষেক আগৰৱালাই অভিযোগ কৰে যে, পশ্চিমবংগত তেওঁৰ আগন্তুক ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণ আৰু মুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছিল । তেওঁ কয় যে বিগত ১৫ বছৰ ধৰি যিখন চৰকাৰ শাসনত আছিল, অৱশেষত তেওঁলোকৰ পৰাজয় ঘটিছে । মমতা বেনাৰ্জীয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ যি ৰাজনীতি কৰিছিল, তাৰ বাবে তেওঁ ছবিখনৰ দৃশ্যগ্ৰহণৰ অনুমতি পোৱা নাছিল । 'কাশ্মীৰ ফাইলছ'ৰ (Kashmir Files) পাছত যেতিয়া তেওঁ 'বেংগল ফাইলছ' (Bengal Files) নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁক বংগত দৃশ্যগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল বুলি তেওঁ অভিযোগ কৰে ।
এজন চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা হিচাপে তেওঁ যি যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিছিল, তাক তেওঁ অতি ব্যক্তিগত বুলি অভিহিত কৰিছে । বৰ্তমানৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "আজি মই ক’ব পাৰোঁ যে মই পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিছোঁ । বংগৰ ৰাইজে সঠিক বিচাৰ কৰিছে ।" প্ৰযোজকগৰাকীয়ে এতিয়া আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে ৰাজ্যখনত নতুন চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পাছত তেওঁৰ ছবিখনে কোনো বাধা নোহোৱাকৈ মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব ।
"মমতা বেনাৰ্জীয়ে হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতি কৰি ছবিখন মুক্তি দিয়াত বাধা দিছিল, কিন্তু আজি সত্যৰ জয় হ'ল": অভিষেক আগৰৱালা
প্ৰযোজকগৰাকীয়ে পুনৰ অভিযোগ কৰি কয় যে মমতা বেনাৰ্জীৰ হিন্দু-মুছলমানৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই তেওঁক পূৰ্বে ছবিখন মুক্তি দিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনক লৈ উৎসাহ প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয় যে অৱশেষত সত্যৰ জয় হৈছে । তেওঁ জনোৱা মতে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বহুতো গোচৰ (Case) ৰুজু কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ ইমান দিনে পশ্চিমবংগলৈ যোৱাটো সম্ভৱ হোৱা নাছিল । ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি সলনি হোৱাৰ পাছত তেওঁ এতিয়া বংগলৈ যোৱাৰ সাহস পাইছে বুলি উল্লেখ কৰে । তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে যে বংগৰ নতুন চৰকাৰে তেওঁৰ ছবিখন মুক্তি দিয়াত সহায় কৰিব । তেওঁ কয়, "আমি বিচাৰোঁ যে আমাৰ ছবিখন বংগত মুক্তি পাওঁক ।"
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ২০০ তকৈও অধিক আসন দখল কৰি এক অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে । এই ফলাফলে ৰাজ্যখনত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘদিনীয়া শাসনৰ অন্ত পেলালে । পশ্চিমবংগৰ বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শমীক ভট্টাচাৰ্যই নিশ্চিত কৰিছে যে অহা ৯ মে’ তাৰিখে নতুন বিজেপি চৰকাৰে শপত গ্ৰহণ কৰিব । উল্লেখনীয় যে, এই ৯ মে’ দিনটো বিশ্ববৰেণ্য কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জন্মজয়ন্তী । এই পবিত্ৰ দিনটোতে নতুন চৰকাৰে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
শমীক ভট্টাচাৰ্যই এই বিজয়ক 'ঐতিহাসিক' বুলি অভিহিত কৰিছে । তেওঁৰ মতে, ৰাইজৰ এই জনাদেশে ৰাজ্যখনত এক ব্যাপক পৰিৱৰ্তনৰ ইচ্ছা আৰু ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ সালসলনিকে সূচাইছে । বিজয় উল্লাসৰ মাজতে তেওঁ দলীয় কৰ্মীসকলক সংযত হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । তেওঁ কয়, "বিজয় উদযাপন কৰক, কিন্তু এনে কোনো কাম নকৰিব যিয়ে আনৰ অনুভৱত আঘাত কৰে । আমাৰ বিজয় যিমান বিশাল, আমাৰ দায়িত্বও সিমানেই বেছি ।"
নিৰ্বাচনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হ'ল যে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী নিজৰ সমষ্টি ভৱানীপুৰত পৰাজিত হৈছে । বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে তেওঁক ১৫,০০০ তকৈও অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে । এই ফলাফলে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্যপট সম্পূৰ্ণৰূপে সলাই পেলাইছে ।
লগতে পঢ়ক : মঞ্চত অনুৰাগীৰ ছেলফিৰ আমেজ নে বিড়ম্বনা ? প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ খঙক লৈ ছ’চিয়েল মিডিয়াত তীব্ৰ বিতৰ্ক