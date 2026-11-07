কপিল শৰ্মাৰ কানাডা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগত দুজন লোকক আটক
ধনদাবী কৰি কপিল শৰ্মাৰ কানাডা ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰদীপ সিং আৰু ছাবীৰ খান নামৰ দুজন লোকক আটক, দুয়োজনৰ বয়স ২২ বছৰ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 3:52 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিগত বছৰ কানাডাত কৌতুক অভিনেতা কপিল শৰ্মাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত সংঘটিত গুলীচালনাৰ সৈতে জড়িত দুজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।
২০২৫ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত ছাৰেস্থিত শৰ্মাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত তৃতীয়বাৰৰ বাবে গুলীচালনা কৰা হয় ৷ ৰেষ্টুৰেণ্টখন জুলাই মাহত মুকলি কৰা হৈছিল । শুকুৰবাৰে ৰয়েল কানাডিয়ান মাউণ্টেড পুলিচ (আৰ চি এম পি)ৰ এক বিবৃতিত জনোৱা মতে, ১ নৱেম্বৰত ২২ বছৰীয়া পৰদীপ সিং আৰু ছাবীৰ খান নামৰ দুয়োজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে, দুয়োজন সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে পৃথক গুলীচালনাৰ সৈতে জড়িত অভিযোগো উত্থাপন কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে দুয়োটা গুলীচালনাকে ধন দাবীৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিহিত কৰিছে । আৰ চি এম পিয়ে জনোৱা মতে, "২০২৫ চনৰ ১৬ অক্টোবৰত ১২০ ষ্ট্ৰীটৰ ৮৪০০ ব্লকৰ কেফেত গুলীচালনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল । যদিও সেই সময়ত ব্যৱসায়টো বন্ধ আছিল, দুজন কৰ্মচাৰী ভিতৰত আছিল কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাছিল ।"
দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে শ্বুটিঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ১২ অক্টোবৰত । ছাৰেৰ অঞ্চলৰ এটা বাসগৃহত গুলীচালনাৰ খবৰ পোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । এই ঘটনাত এগৰাকী মহিলা আহত হয় । দুই সন্দেহযুক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে অসাৱধানতাৰে আগ্নেয়াস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ৷ এটা ঘটনা ১২ অক্টোবৰৰ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু আনটো ১৬ অক্টোবৰৰ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ।
আৰ চি এম পিয়ে কয়, "ঘটনাসমূহৰ সম্ভাৱ্য সম্পৰ্ক চিনাক্ত কৰাৰ পিছত বিচি এক্সটৰ্চন টাস্ক ফ’ৰ্চে দুয়োটা তদন্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল ।"
লোয়াৰ মেইনলেণ্ড জিলা পৰিচালন বিষয়া আৰু সহকাৰী জিলা অধিনায়ক মুখ্য অধীক্ষক ডানকান পাউণ্ডে কয় যে, “এই অভিযোগসমূহ বিগত এটা বছৰত চলোৱা বিস্তৃত তদন্তমূলক কামৰ ফল, য’ত একাধিক ন্যায়িক অনুমোদন, চাৰ্চ ৱাৰেণ্ট, আৰু প্ৰমাণৰ বিশদ বিশ্লেষণ আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।”
পাউণ্ডে কয় যে এই অভিযোগসমূহে ধন দাবী সম্পৰ্কীয় হিংসাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ বাবে আন এক স্পষ্ট বাৰ্তা হিচাপে কাম কৰিব লাগে যে, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাই জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সহযোগিতামূলকভাৱে কাম কৰি আছে ।
লগতে পঢ়ক : কমেডিয়ান কপিল শৰ্মাৰ কেফেত গুলীচালনা, কোনে কৰিলে এই সাংঘাতিক কাম !