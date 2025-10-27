ETV Bharat / entertainment

দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰই জুবিন গাৰ্গৰ কৰ্মৰাজি সামৰি লিখিব ইংৰাজী গ্ৰন্থ

এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া ছাত্ৰই জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে ইংৰাজীত লিখিব এখন গ্ৰন্থ । কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে ৷ পূর্বেও ইংৰাজীত দুখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে ।

17 year old 12th grade student Rupjit Kalita plans to write and publish a biographical book on zubeen Garg
এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া ছাত্ৰই জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়ে ইংৰাজীত লিখিব এখন গ্ৰন্থ (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 27, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: মৃত্যু এক চিৰন্তন সত্য । কিন্তু এই চিৰন্তন সত্য প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আজিও মানি ল’ব বিচৰা নাই কোনো এগৰাকী অসমীয়াই । প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকী নোহোৱাৰ বেদনাত আজিও ম্ৰিয়মাণ প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া । শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি ৰাইজৰ কিমান মৰম সেয়া ইতিমধ্যে বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত প্ৰতিফলিত হৈছে ।

হাৰ্টথ্ৰৱ জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি তেওঁলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰি কোনোবাই যদি তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰিছে, কোনোবাই আকৌ ছবি আঁকিছে, গীত ৰচনা কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া ছাত্ৰই প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আৰম্ভ কৰিছে শিল্পীগৰাকী এখন জীৱনীমূলক গ্ৰন্থ লিখাৰ কাম । ৰূপজিৎ কলিতা নামৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনে লিখি উলিয়াব গ্রন্থখন ।

ৰূপজিৎ কলিতাৰ ভাষ্য (ETV Bharat Assam)

জুবিনক লৈ গ্ৰন্থ এখন লিখাৰ কথাটো কেনেদৰে মনলৈ আহিল ?

গ্ৰন্থখন লিখাৰ পৰিকল্পনাৰ সন্দৰ্ভত ছাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, “জুবিন দাক সুঁৱৰি বা তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই কোনোবাই গান গাইছে বা গান লিখিছে, ছবি আঁকিছে ৷ সেই হিচাপে মই যিহেতু এজন লেখক, গতিকে মইও তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলী জনাই তেখেতৰ ওপৰত এখন জীৱনী লিখাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো । ইয়াৰ দ্বাৰা যাতে কেৱল অসমতে নহয় সমগ্ৰ বিশ্বই তেখেতৰ গুণ গৰিমাৰ বিষয়ে গম পাই, তেখেতৰ কৃষ্টি বা কলাসমূহৰ বিষয়ে গম পাই তাৰ বাবে মই এই পদক্ষেপটো হাতত লৈছোঁ ।”

গ্ৰন্থখন কেতিয়ালৈ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ?

এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “গ্ৰন্থখনৰ কাম মই ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছো । যিমান পাৰোঁ সোনকালে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম । যিহেতু মই দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ, পঢ়াৰ লগতে মই কিতাপখনৰো কাম কৰি আছো । উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে যাতে ড্ৰাফটো সম্পূৰ্ণ হৈ যায় তাৰে চেষ্টা কৰিম ।”

17 year old 12th grade student Rupjit Kalita plans to write and publish a biographical book on zubeen Garg
দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ৰূপজিৎ কলিতা (Photo : ETV Bharat Assam)

গ্ৰন্থখন লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে আগবাঢ়িব ?

জুবিন গাৰ্গ এগৰাকী বহল পৰিসৰৰ ব্যক্তি আছিল । তেখেতৰ শৈশৱৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সকলোবোৰ সামৰি গ্ৰন্থ এখন লিখাৰ ক্ষেত্ৰত বহু গৱেষণাও কৰিব লাগিব । এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কেনেদৰে আগবাঢ়িব এই সন্দৰ্ভত কৰা এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত ৰূপজিতে কয়, “জুবিন গাৰ্গে জীৱনত যিমানখিনি কাম কৰিছে, সেইখিনিটো কিতাপৰ আকাৰত সীমিত সংখ্যাক পৃষ্ঠাত আৱদ্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰি । সেইখিনি বহুত অমূল্য কাম, তাৰে ভিতৰত যিখিনি আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বা উল্লেখনীয় কাম সেইখিনি মোৰ গ্ৰন্থখনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব । জুবিন গাৰ্গৰ বাল্যকালৰ পৰা সামাজিক জীৱন, অসমীয়া ছবি তথা সংগীত জগতত তেওঁৰ অৰিহণা এই সকলোবোৰ সামৰি এই গ্ৰন্থখন লিখা হ’ব । ইয়াৰ বাবে মই বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ পৰা সহায় লোৱাৰ লগতে তেখেতৰ পত্নী গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গৰ লগতো কথা পতাৰ চেষ্টা কৰিম ।”

17 year old 12th grade student Rupjit Kalita plans to write and publish a biographical book on zubeen Garg
তেওঁ লিখা কিতাপ (Photo : ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য নহ'ল

জুবিন গাৰ্গ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, “জুবিন গাৰ্গক লগ পোৱাৰ সৌভাগ্য মোৰ নহ’ল ৷ তেওঁক লগ পোৱাহেঁতেন ইয়াতকৈও বেছি প্ৰেৰণা পালোহেঁতেন । তেখেতেক লগ নাপালেও তেখেতৰ যি ব্যক্তিত্ব সেইখিনিয়ে মোক বহুক্ষেত্ৰত অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে । যিটো এটা কাৰণ যাৰ বাবে মই এই গ্ৰন্থখন লিখিবলৈ ওলাইছোঁ ।”

উল্লেখ্য যে, ইয়াৰ পূর্বেও ইংৰাজীত দুখন গ্ৰন্থ লিখি উলিয়াইছে ৰূপজিতে । ১৫ বছৰ বয়সতে প্ৰথমখন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ পাইছিল ছাত্ৰগৰাকীৰ ।

লগতে পঢ়ক : মই তেওঁৰ কণ্ঠ থমকি ৰ’বলৈ নিদিওঁ: সুৰকাৰ দেৱাশীষ গাংগুলী

TAGGED:

BIOGRAPHICAL BOOK ON ZUBEEN GARG
শিল্পী জুবিন গাৰ্গ
RUPJIT KALITA WRITER
ZUBEEN GARG
RUPJIT KALITA BOOK ON ZUBEEN GARG

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.