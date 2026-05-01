বৰেলীত ১৪ ফুট ওখ ‘ঝুমকা’: আশা ভোছলেৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ এক অনন্য শ্ৰদ্ধাঞ্জলি
ইণ্ডিয়ান আইডলৰ মঞ্চত মনোজ মুণ্টাশ্বিৰৰ মুখত আশা ভোছলেৰ সাফল্যৰ কাহিনী আৰু বৰেলীৰ 'ঝুমকা চ'ক'ৰ ৰহস্য ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 1, 2026 at 1:09 PM IST
হায়দৰাবাদ : মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে অলপতে এটা আমোদজনক তথ্য সদৰী কৰিছে । তেওঁৰ মতে, চৰকাৰে কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেলৈ সন্মান জনাই উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰেলীত ১৪ ফুট ওখ এটা বিশাল 'ঝুমকা' (কাণফুলি) নিৰ্মাণ কৰিছে । বিখ্যাত গায়িকা আশা ভোছলেৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই জনপ্ৰিয় সংগীত ৰিয়েলিটী শ্ব' 'ইণ্ডিয়ান আইডল'ৰ (Indian Idol) আগন্তুক খণ্ডটোত এক বিশেষ উদযাপনৰ আয়োজন কৰা হৈছে । সেই অনুষ্ঠানতে এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব ।
প্ৰখ্যাত গীতিকাৰ আৰু কবি মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে ‘ইণ্ডিয়ান আইডল’ৰ মঞ্চত উপস্থিত হৈ আশা ভোছলেৰ কণ্ঠৰ কালজয়ী গীত ‘ঝুমকা গিৰা ৰে’ (Jhumka Gira Re) কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছিল, সেই বিষয়ে এটা আমোদজনক কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰে । মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে জনোৱা মতে, “এদিন মহান সংগীত পৰিচালক মদন মোহন ডাঙৰীয়াই আশা জীক মাতি ক’লে, ‘আশা, মোৰ ওচৰত তোমাৰ বাবে এটা ধুনীয়া গীত আছে । গীতটোৰ কথাখিনি হ’ল— ঝুমকা গিৰা ৰে বৰেলী কে বজাৰ মে ।’”
গীতটোৰ প্ৰথম শাৰীটো সৃষ্টি হোৱাৰ সময়ত মদন মোহনে আশা ভোছলেৰ সৈতে কেনেদৰে কথা পাতিছিল, সেই স্মৃতি মনোজ মুণ্টাশ্বিৰে অনুষ্ঠানটোত সোঁৱৰণ কৰে । তেওঁ লগতে কয়, “আশা জীয়ে গীতটিক ইমানেই জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে যে চৰকাৰে বৰেলী চহৰৰ সীমান্তত ১৪ ফুট উচ্চতাৰ এটা বিয়াগোম ‘ঝুমকা’ নিৰ্মাণ কৰিলে । আনকি সেই ঠাইখনৰ নামো ‘ঝুমকা চ’ক’ ৰখা হ’ল ।” এইদৰে গীতটোৰ মাজেৰে মহান শিল্পীগৰাকীৰ সাফল্যক এক স্থায়ী স্বীকৃতি দিয়া হ’ল ।
যিসকলে নাজানে তেওঁলোকৰ বাবে জনাই থওঁ যে, আশা ভোছলেৰ কণ্ঠৰ এই বিখ্যাত ‘ঝুমকা গিৰা ৰে’ গীতটো ৰাজ খোছলাৰ পৰিচালিত ক্লাছিক হিট চিনেমা ‘মেৰা ছায়া’ (Mera Saaya) ৰ আছিল । ৬০ দশকতে অতি জনপ্ৰিয় হোৱা এই গীতটোৱে হিন্দী চিনেমাৰ ইতিহাসত এক বিশেষ স্থান দখল কৰি আহিছে ।
‘ঝুমকা গিৰা ৰে’ গীতটো মূলতঃ অভিনেত্ৰী সাধনা শিৱদাসানীৰ ওপৰত চিত্ৰায়িত কৰা হৈছিল, য’ত তেওঁক অতি সজীৱ আৰু চঞ্চল ৰূপত দেখা গৈছিল । এই চিনেমাখনত সুনীল দত্ত, সাধনা শিৱদাসানী, প্ৰেম চোপ্ৰা, কে এন সিং আদিকে ধৰি বহুতো বিশিষ্ট শিল্পীয়ে অভিনয় কৰিছিল । কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পী আশা ভোছলেৰ বিষয়ে ক’বলৈ গ’লে, শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগ বিকল হোৱাৰ বাবে বিগত ১২ এপ্ৰিলত তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰে ।
অত্যধিক ভাগৰ আৰু বুকুত সংক্ৰমণ (Chest infection) হোৱাৰ বাবে ১১ এপ্ৰিলত কণ্ঠশিল্পীগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । তেওঁৰ নাতিনী জানাই ভোছলেই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এই তথ্য সদৰী কৰিছিল । মৃত্যুৰ সময়ত আশা ভোছলেৰ বয়স আছিল ৯২ বছৰ । তেওঁ সংগীত জগতত ৮৩ বছৰতকৈও অধিক সময় ধৰি সক্ৰিয় হৈ আছিল ।
