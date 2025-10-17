ETV Bharat / entertainment

স্থগিত দশম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ

জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্থগিত দশম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । চলিত বৰ্ষৰ ৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৭ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই মহোৎসৱ ।

Brahmaputra Valley Film Festival
স্থগিত ৰখা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (Photo : ETV Bharat Assam)
October 17, 2025

গুৱাহাটী : অসমৰ সাংস্কৃতিক জগতৰ উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ তথা অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক বিয়োগৰ তদন্ত অব্যাহত আছে । কায়িকভাৱে যে শিল্পীগৰাকী আমাৰ মাজত নাই, সেয়া এতিয়াও মানি ল’ব বিচৰা নাই কোনো এজন অসমীয়াই ।

৪০টা ভাষাত প্ৰায় ৩৮০০০ গান গোৱা জুবিন গাৰ্গ কেৱল এগৰাকী শিল্পীয়ে নাছিল, তেখেত আছিল এনে এক আৱেগ যিয়ে সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধিবলৈ সক্ষম হৈছিল । অসমীয়া প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই স্থগিত ৰখা হৈছে দশম ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ । চলিত বৰ্ষৰ ৪ ডিচেম্বৰৰ পৰা ৭ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল এই মহোৎসৱৰ ।

আয়োজকে কৰিলে ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ পৰিচালক তনুশ্ৰী হাজৰিকাই কয়, "আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গৰ আকস্মিক মৃত্যুত আমি সকলোৱে বহু দুখ আৰু বেদনাত আছোঁ । এই সময়টো ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত কৰাৰ সঠিক সময় নহয় । সেইবাবে আমি দশম বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই মহোৎসৱ স্থগিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । আগন্তুক বর্ষত আৰু নতুন উৎসাহেৰে জুবিন দাক শ্ৰদ্ধা জনাই এই মহোৎসৱ আমি অনুষ্ঠিত কৰিম । এতিয়া এইখিনি সময় আমাৰ বাবে বহু দুখৰ সময় ।”

আনহাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সাংস্কৃতিক নিৰ্দেশক পল্লৱী চুমকী বৰুৱাই কয়, "গোটেই অসমত এতিয়া শোকৰ লহৰ এটা চলি আছে । জুবিন দাৰ এই আকস্মিক ঘটনাটোত আমি বহুত বেছি বেদনা পাইছো । সেই বাবে আমি এইবৰ্ষৰ এই মহোৎসৱ স্থগিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো । ইতিমধ্যে এই মহোৎসৱলৈ প্ৰায় ২০০ খন ছবি আহিছিল । যিসকল চলচ্চিত্ৰ নির্মাতাই আমাক মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাচুল দিছিল, সেই জমা দিয়া ধন FilmFreeway-ৰ জৰিয়তে ওভতাই দিয়া হ'ব ।”

আনহাতে অফলাইন দাখিলকাৰীসকলক পৃথকভাৱে BVFF-ৰ তৰফৰ পৰা যোগাযোগ কৰা হ'ব । উল্লেখ্য যে, ২০১৩ চনৰ পৰা গুৱাহাটীত আয়োজিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকা চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ হৈছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল আৰু ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ চলচ্চিত্ৰক উৎসাহিত কৰাৰ এক মঞ্চ । এই মহোৎসৱ তনুশ্ৰী হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত, পল্লৱী চুমকী বৰুৱা, সমুজ্জ্বল কাশ্যপ, কৰ্মা পালজ আৰু বিয়ন ডেনিছৰ সহযোগত উদযাপিত হৈ আহিছে ।

লগতে পঢ়ক : মঞ্চতেই ঢলি পৰি শেষ নিশ্বাস ভ্ৰাম্যমাণৰ বলিষ্ঠ অভিনেত্ৰী অৰ্চনা বৰাৰ

