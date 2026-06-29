গুৱাহাটীত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ
জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত হ’ব দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: জানক তাৰিখ, নিয়ম আৰু ছবি জমা দিয়াৰ শেষ সময়সীমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 29, 2026 at 11:37 AM IST
হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটীত অহা অক্টোবৰ মাহত ১০ম বাৰ্ষিক 'চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ' (CNFF) অনুষ্ঠিত হ’ব । আগন্তুক ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাত অৱস্থিত জ্যোতি চিত্ৰবন চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ'ত ১০ম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
- স্থান: জ্যোতি চিত্ৰবন চলচ্চিত্ৰ ষ্টুডিঅ', কাহিলীপাৰা, গুৱাহাটী
- তাৰিখ: ২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰ, ২০২৬
- অংশগ্ৰহণকাৰী: এই মহোৎসৱত সমগ্ৰ পূব ভাৰতৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা, সমালোচক, চিনেমা প্ৰেমী আৰু চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তি একত্ৰিত হ’ব
এই চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱখনি বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ এটা সহযোগী সংগঠন ‘চলচ্চিত্ৰম’ৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে । ভাৰতৰ পুৰণি সভ্যতাৰ ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিচয়ক তুলি ধৰা চুটি ছবি আৰু তথ্যচিত্ৰসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ’ব । শ্ৰেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰসমূহক আকৰ্ষণীয় ট্রফী, প্ৰমাণপত্ৰ আৰু নগদ ধনেৰে পুৰস্কৃত কৰা হ’ব ।চলচ্চিত্ৰ জগতৰ বহু নামী-দামী ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত অন্তিম দিনাৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত এই বঁটাসমূহ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
২০১৭ চনত এই অনুষ্ঠানটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ‘গুৱাহাটী চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’ নামেৰে আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ২০১৯ চনত ইয়াৰ নাম সলনি কৰি ‘চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ’ ৰখা হয় । এই মহোৎসৱ ‘আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ’ মূল মন্ত্ৰক কেন্দ্ৰ কৰি আয়োজন কৰা হয় । চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক ভাৰতৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য আৰু স্বাধীনতা আন্দোলন, খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠী, ৰাষ্ট্ৰীয় একতা, মহিলা সবলীকৰণ, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ, পৰম্পৰাগত কলা, হস্তশিল্প আৰু পৰ্যটন, যোগ, আয়ুৰ্বেদ, পৰম্পৰা আৰু ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্ন আদি বিষয়ৰ ওপৰত ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হয় ।
দেশৰ যিকোনো প্ৰান্তৰ অভিজ্ঞ তথা উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলে ইয়াত অংশ ল’ব পাৰিব । চিনেমাখনৰ সময় ১ মিনিটৰ পৰা ২৫ মিনিটৰ ভিতৰত হ’ব লাগিব । ছবিসমূহ ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৫ ৰ পৰা ১ ছেপ্টেম্বৰ, ২০২৬ ৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হ’ব লাগিব ।
বঁটাৰ শ্ৰেণীসমূহ
- উত্তৰ-পূব শ্ৰেণী
- শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি
- শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ
- শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালক
- শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্য
- শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰগ্ৰহণ
- শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদনা
সৰ্বভাৰতীয় শ্ৰেণী
- শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি
- শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ
আয়োজকসকলে চলচ্চিত্ৰ জমা দিয়াৰ বাবে তিনিটা পৰ্যায়ৰ এক সময়সূচী ঘোষণা কৰিছে-
- আৰম্ভণি পৰ্যায় : ১০ জুনৰ পৰা ৩০ জুনৰ ভিতৰত, মাচুল: কোনো মাচুল নেলাগে (সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া)
- সাধাৰণ পৰ্যায় : ১ জুলাইৰ পৰা ২০ জুলাইৰ ভিতৰত, মাচুল: ৫০০ টকা
- অন্তিম পৰ্যায় : ২১ জুলাইৰ পৰা ২ ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত, মাচুল: ১,০০০ টকা
চলচ্চিত্ৰসমূহ FilmFreeway ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অথবা পোনপটীয়াকৈ মহোৎসৱ আয়োজকসকললৈ ইমেইল কৰি জমা দিব পাৰিব ।
বিগত বৰ্ষসমূহত 'চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱে' ভাৰতৰ আগশাৰীৰ মহোৎসৱসমূহৰ ভিতৰত নিজৰ স্থান সুদৃঢ় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ই বিশেষকৈ সমাজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ কাম কৰা স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক এক সুন্দৰ মঞ্চ প্ৰদান কৰি আহিছে । বিগত বৰ্ষৰ মহোৎসৱত ৩০ খনতকৈও অধিক চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । সেই ছবিসমূহে সমাজৰ বিভিন্ন দিশ চুই গৈছিল ।
যুৱ প্ৰজন্মৰ মানসিক সুস্থতা, সামাজিক অকলশৰীয়াত্ব আৰু পৰিয়ালৰ সমৰ্থনৰ গুৰুত্বক লৈ নিৰ্মিত ছবিসমূহ ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । ইয়াৰ লগতে বিলুপ্তপ্ৰায় সাংস্কৃতিক ৰীতি-নীতি আৰু পৰম্পৰাগত জ্ঞান সংৰক্ষণৰ ওপৰত আধাৰিত কেইবাখনো তথ্যচিত্ৰও প্ৰদৰ্শন কৰা হয় । নৱম সংস্কৰণৰ এই মহোৎসৱখনি অসম বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, জ্যেষ্ঠ চলচ্চিত্ৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট অতিথিৰ উপস্থিতিত এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ সভাবিদ্যুত সামৰণি পৰিছিল ।
বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ অসমৰ সম্পাদক কিশোৰ শিৱম, চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সভাপতি নৱ ঠাকুৰীয়া আৰু সম্পাদক ভাগৱত প্ৰীতমকে প্ৰমুখ্যে কৰি আয়োজকসকলে জানিবলৈ দিয়ে যে- এই মহোৎসৱৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে উদীয়মান চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক চিনেমাৰ জৰিয়তে সামাজিক সজাগতা, সংস্কৃতি সংৰক্ষণ আৰু ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা । একে সময়তে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ স্বতন্ত্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলক নিজৰ কলা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এক উচিত সুযোগ প্ৰদান কৰা ।
লগতে পঢ়ক : অসমৰ নদীপৰীয়া সমাজৰ কাহিনীৰে বিশ্ব জয়: নিউয়ৰ্ক মহোৎসৱত স্থান পালে ‘নৈ কথা’ই