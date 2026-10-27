দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ : স্মিতাক্ষী বৰুৱা গোস্বামীৰ ‘দ্য ছাইলেণ্ট ক্ৰাইচিছ’লৈ শ্ৰেষ্ঠতাৰ সন্মান
মণিপুৰৰ পৰশুৰাম থিংনাম পৰিচালিত 'টয় গান'লৈ শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ বঁটা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 27, 2026 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ : গুৱাহাটীৰ কাহিলীপাৰাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত অনুষ্ঠিত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰে । সমালোচকৰ প্ৰশংসিত কেইবাখনো চিনেমা চাই চিনেমাপ্ৰেমীসকলৰ যথেষ্ট উৎসাহ আৰু আনন্দৰ মাজত মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰে ।
অসমৰ স্মিতাক্ষী বৰুৱা গোস্বামী পৰিচালিত ‘দ্য ছাইলেণ্ট ক্ৰাইচিছ’ আৰু মণিপুৰৰ পৰশুৰাম থিংনাম পৰিচালিত ‘টয় গান’ এ উত্তৰ-পূব ভাৰত শাখাত ক্ৰমে শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰ আৰু শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবিৰ বঁটা লাভ কৰে ।
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা স্মিতাক্ষী বৰুৱা গোস্বামীৰ ‘দ্য ছাইলেণ্ট ক্ৰাইচিছ’ দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ (চিএনএফএফ ২০২৬)ৰ উত্তৰ-পূব ভাৰত শাখাত শ্ৰেষ্ঠ নন-ফিকশ্বন ছবি হিচাপে বিবেচিত হয় ।
তথ্যচিত্ৰখনে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হিচাপে শগুন সংৰক্ষণৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে । অসমৰ লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখনাৰ এখন গাঁৱত ফুলেশ্বৰী দত্তৰ ঘৰৰ পিছফালে থকা এখন বনাঞ্চলত বৃহৎ সংখ্যক শগুনক আশ্ৰয় দিয়া হৈছে । দত্তই চৰাইবোৰক আশ্ৰয় দিয়াৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহৰ সমালোচনা আৰু শত্ৰুতাৰ সন্মুখীন হৈছিল যদিও সেই সকলো আওকাণ কৰি তেওঁ নিজৰ লক্ষ্যৰে আগবাঢ়ি গৈ থাকে । তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টাক বিগত বছৰত অসম গৌৰৱ বঁটাৰে স্বীকৃতি দিয়া হৈছিল ।
আনহাতে ৰেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া শাখাত শ্ৰেষ্ঠ চুটি ছবি আৰু শ্ৰেষ্ঠ তথ্যচিত্ৰৰ বঁটা লাভ কৰে ‘গাচ পথাৰ’ আৰু ‘দ্য ৰিডেম্পশ্বনে । “আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ” শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰ অধীনত অনুষ্ঠিত এই দুদিনীয়া মহোৎসৱত দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ চুটি ছবি আৰু তথ্যচিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয় ।
২৫ অক্টোবৰৰ অনুষ্ঠিত সামৰণি অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱী আৰু আৰ এছ এছৰ অসম ক্ষেত্ৰৰ প্ৰচাৰ প্ৰমুখ ডঃ সুনীল মহন্ত উপস্থিত থাকে ।
আন আন বঁটা বিজয়ীসকলৰ ভিতৰত চুমী শইকীয়াই ‘ইন নাইন মন্থছ’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ পৰিচালকৰ বঁটা লাভ কৰাৰ বিপৰীতে শিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাই ‘অংকুৰ’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চিত্ৰনাট্যৰ বঁটা লাভ কৰে । ৰূপমজ্যোতি শইকীয়াই ‘দ্য খামিয়াং ষ্ট’ৰী’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ চিনেমাট’গ্ৰাফাৰৰ বঁটা লাভ কৰে আৰু অম্বৰীশ বৰকটকীয়ে ‘অনন্ত যাত্ৰা’ৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ সম্পাদকৰ বঁটা লাভ কৰে । নিথানৰ পৰিচালনাত নিৰ্মিত ‘টেক এৱে’ ছবিখনে জুৰীৰ বিশেষ উল্লেখ লাভ কৰে ।
২৪ আৰু ২৫ অক্টোবৰত “আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ” শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে অনুষ্ঠিত হোৱা দুদিনীয়া এই মহোৎসৱলৈ ৯৫খন চুটি ছবি আৰু তথ্যচিত্ৰ আহিছিল । ইয়াৰে ৪৫খন প্ৰদৰ্শনৰ পিছত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত দুদিনত ৪৪খন চুটি ছবি আৰু তথ্যচিত্ৰ দৰ্শকক প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল । জুৰীয়ে নিৰ্বাচিত প্ৰৱেশ পত্ৰসমূহৰ মূল্যায়ন কৰি উত্তৰ-পূব ভাৰত শাখা আৰু ভাৰতৰ বাকী অংশৰ বাবে বিজয়ীৰ সুকীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰে ।
২৪ অক্টোবৰত নুমেন নুমেন পৰিচালিত জাপানী ছবি ‘কিণ্টছুগি’ প্ৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে এই মহোৎসৱৰ আৰম্ভণি হয় । ছবিখনত অমীমাংসিত শোক আৰু শৈশৱৰ আঘাতে খেদি ফুৰা এজন যুৱ পেছাদাৰীৰ কৰুণ যাত্ৰাক চিত্ৰিত কৰা হৈছে, যি অৱশেষত মৃত্যুৰ সৈতে মিলি যায় আৰু শান্তি বিচাৰি পায় ।
দুদিনীয়া এই মহোৎসৱত প্ৰতিযোগিতামূলক আৰু অপ্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰদৰ্শনী শিতানত ৪৪খন প্ৰশংসিত তথ্যচিত্ৰ আৰু চুটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ছবি প্ৰদৰ্শিত হয় । উজবেকিস্তানৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা আছাদবেক আকমল অগলীৰ পৰিচালিত ‘প্ৰেজেণ্ট’ প্ৰদৰ্শনেৰে মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰে ।
বিশ্ব সংবাদ কেন্দ্ৰ–অসমৰ সহযোগী প্ৰতিষ্ঠান চলচ্চিত্ৰম উদ্যোগত “আমাৰ ঐতিহ্য, আমাৰ গৌৰৱ” কেন্দ্ৰীয় বিষয়বস্তুৰ অধীনত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এই মহোৎসৱ । এই মহোৎসৱ উদ্বোধন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা বিজয়ী চলচ্চিত্ৰ পৰিচালক ডঃ সান্ত্বনা বৰদলৈয়ে ।
লগতে পঢ়ক :
গুৱাহাটীত দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ: চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সোণালী সুযোগ
জ্যোতি চিত্ৰবনত ২৪ অক্টোবৰৰ পৰা দশম চলচ্চিত্ৰম ৰাষ্ট্ৰীয় চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱ