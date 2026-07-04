ETV Bharat / entertainment

নাট্যপ্ৰেমীৰ বাবে সুখবৰ ! ৫ জুলাইৰ পৰা মৰিগাঁৱত ১০ দিনীয়া আৱাসিক নাট কৰ্মশালা

মৰিগাঁৱত ৫ জুলাইৰ পৰা ১০ দিনীয়া আৱাসিক কেন্দ্ৰীয় নাট কৰ্মশালাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি ৷ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নাট্যকৰ্মীৰ সমাৱেশ ঘটিব ।

10-day residential central drama workshop will be held in Morigaon from July 5
১০ দিনীয়া আৱাসিক কেন্দ্ৰীয় নাট কৰ্মশালাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ৷ মৰিগাঁৱত অনুষ্ঠিত হ’বলৈ গৈ আছে এক ব্যতিক্ৰমী নাট্য অনুষ্ঠান । অসম নাট্য সন্মিলন, মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু মৰিগাঁও সদৰ শাখা সমিতিৰ সক্ৰিয় সহযোগত আগন্তুক ৫ জুলাইৰ পৰা ১৪ জুলাইলৈকে ১০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে এক আৱাসিক কেন্দ্ৰীয় নাট কৰ্মশালা ।

মৰিগাঁৱৰ অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰস্থল 'গুৰুচৰণ মেধি ভৱন'ত এই বৃহত্তৰ নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব । এই ১০ দিনীয়া আৱাসিক কেন্দ্ৰীয় নাট কৰ্মশালাখনক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে নাট্যপ্ৰেমী আৰু উদীয়মান শিল্পীসকলৰ মাজত ব্যাপক উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ।

মৰিগাঁৱত নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিব শিল্পী (Photo : ETV Bharat Assam)

উদ্যোক্তা সমিতিয়ে সদৰী কৰা মতে, ইতিমধ্যে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা অগণন নাট্যকাৰ, পৰিচালক তথা অভিনেতা-অভিনেত্ৰীয়ে এই কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰি পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ কৰিছে । বিভিন্ন জিলাৰ পৰা আহিবলগীয়া এই শিল্পীসকলৰ থকা-খোৱাৰ সু-ব্যৱস্থাৰ বাবেও অভ্যৰ্থনা সমিতিয়ে বিশেষ প্ৰস্তুতি চলাইছে ।

10-day residential central drama workshop will be held in Morigaon from July 5
মৰিগাঁৱত ৫ জুলাইৰ পৰা ১০ দিনীয়া আৱাসিক কেন্দ্ৰীয় নাট কৰ্মশালাৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি (Photo : ETV Bharat Assam)

নাট্যশিল্পৰ বিভিন্ন দিশ যেনে— অভিনয় শৈলী, মঞ্চসজ্জা, পোহৰ নিয়ন্ত্ৰণ, শব্দ সংযোগ আৰু নাট্য পৰিচালনাৰ আধুনিক কাৰিকৰী দিশসমূহৰ ওপৰত খৰচি মাৰি প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব । ইয়াৰ বাবে অসমৰ কেইবাজনো ৰাষ্ট্ৰীয় তথা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নামজ্বলা, অভিজ্ঞ আৰু উচ্চ মানৰ প্ৰশিক্ষকক আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে । এই প্ৰশিক্ষকসকলৰ সান্নিধ্যই ন-শিকাৰুসকলক নাট্য জগতৰ গভীৰতালৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

10-day residential central drama workshop will be held in Morigaon from July 5
মৰিগাঁৱত ব্যতিক্ৰমী নাট্য অনুষ্ঠান: সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ উদীয়মান শিল্পীসকল (Photo : ETV Bharat Assam)

কৰ্মশালাখনিৰ শুভাৰম্ভণি আৰু সামৰণি অনুষ্ঠানক অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ স্থানীয় নাট্যকৰ্মী তথা অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সদস্যসকলে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে । বৰ্তমান গুৰুচৰণ মেধি ভৱন প্ৰাংগণত কৰ্মশালাখনৰ বাবে এক বিশেষ সমবেত সংগীতৰ আখৰা পূৰ্ণোদ্যমে চলি আছে । সুৰ আৰু তালৰ এই গুঞ্জনে সমগ্ৰ মৰিগাঁৱত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । অসমৰ নাট্যশিল্পক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী কৰা আৰু নতুন প্ৰতিভাক এখন উপযুক্ত মঞ্চ প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই কৰ্মশালাখনে অসমৰ নাট্য জগতত এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰিব বুলি এতিয়া সাংস্কৃতিক মহল আশাবাদী ।

লগতে পঢ়ক : গীতে-মাতে জীপাল সৰুপথাৰ মহাবিদ্যালয়: সদৌ অসম ভিত্তিত ভূপেন্দ্র সংগীত-নৃত্য প্ৰতিযোগিতা

TAGGED:

অসম নাট্য সন্মিলন
গুৰুচৰণ মেধি ভৱন
আৱাসিক নাট্য প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ
মৰিগাঁও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
NATYA KARMASHALA MORIGAON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.