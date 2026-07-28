বানাক্ৰান্ত ৫০ খন বিদ্যালয়লৈ ১ কোটি টকাৰ সাহায্য: অসমৰ ৰাইজৰ কাষত প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ

বানাক্ৰান্ত ৫০ খন বিদ্যালয়লৈ ১ কোটি টকাৰ সাহায্য: অসমৰ ৰাইজৰ কাষত প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ
অসমবাসীৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ; চলচ্চিত্ৰৰ উপাৰ্জনৰ পৰা বিদ্যালয় পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ১ কোটি টকা প্ৰদান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 28, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : অসমৰ সাম্প্ৰতিক ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিত আক্ৰান্ত হোৱা ৰাইজৰ দুৰ্দশাত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসী সমভাগী হৈছে । এনে সংকটকালত অসমৰ মনোৰঞ্জন গোষ্ঠী 'প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড'-এ ৰাজ্যৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এক মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
গোষ্ঠীটোৱে শেহতীয়াকৈ মুক্তি পোৱা ছুপাৰহিট অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী-২'ৰ উপাৰ্জনৰ পৰা ১ কোটি টকা বানপীড়িত শিক্ষাখণ্ডটোৰ উন্নয়নৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।
Pride East Entertainments Pvt. Ltd. stands in solidarity with the people of Assam.— Riniki Bhuyan Sharma (@rinikibsharma) July 28, 2026
As a humble contribution, ₹1 crore from the proceeds of Kokadeuta Nati Aru Hati-2 will be dedicated to the reconstruction and restoration of 50 flood-affected schools.
Together, we stand with…
প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছৰ পৰিচালন সঞ্চালিকা ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এই বিশেষ জনহিতকৰ আঁচনিৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ।
সামাজিক মাধ্য়মযোগে তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে যে, প্রলয়ংকৰী বানে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বহু শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভূতপূৰ্ব ক্ষতিসাধন কৰিছে, যাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নিয়মীয়া পঢ়া-শুনাত আউল লাগিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যাতে শিক্ষাৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ’বলগীয়া নহয়, তাৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ লোৱা হৈছে ।
এই আঁচনিৰ অধীনত আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা ৫০ খন বাচনি কৰা বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিখনকে আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰুদ্ধাৰ, শ্ৰেণীকোঠা মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব । এই ঘোষণাৰ পাছতে প্ৰাইড ইষ্ট গোষ্ঠীৰ এনে মহানুভৱতাক ৰাজ্যৰ সৰ্বস্তৰৰ ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ।
ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাই এক্সত লিখিছে, "প্ৰাইড ইষ্ট এণ্টাৰটেইনমেণ্টছ প্ৰাইভেট লিমিটেড সদায় অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুখ-দুখৰ সমভাগী । এটি বিনম্ৰ প্ৰয়াস হিচাপে, আমাৰ নতুন কথাছবি 'ককা দেউতা নাতি আৰু হাতী-২'ৰ পৰা সংগৃহীত ধনৰ ১ কোটি টকা বানপীড়িত ৫০ খন স্কুলৰ সংস্কাৰ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ কাৰ্যত প্ৰদান কৰা হ’ব । অসমৰ ৰাইজৰ এই কঠিন সময়ত আমি সকলোৱে একেলগে তেওঁলোকৰ কাষত আছোঁ ।"
লগতে পঢ়ক : মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাৰ বান সাহায্য সংগ্ৰহ: দুখৰ পিছত আকৌ সুখ আহিব...