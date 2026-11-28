ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগলৈ ভালখবৰ : Zara, H&M, M&S ব্ৰেণ্ডে অৰ্ডাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাপোৰ
বাংলাদেশত চলি থকা প্ৰতিবাদ, আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত Zara, H&M, M&Sৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ৰিটেইলাৰসমূহে ভাৰতৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কাপোৰ...
Published : November 28, 2026 at 7:24 PM IST
নতুন দিল্লী : বাংলাদেশত উদ্ভৱ হোৱা ৰাজনৈতিক হিংসাত্মক পৰিস্থিতি আৰু বস্ত্ৰ উদ্যোগত কাম কৰা কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিক লৈ হোৱা প্ৰতিবাদৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ৰিটেইলাৰসমূহে ভাৰতৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগলৈ দিছে ভাল খবৰ ৷
বিশেষকৈ Zara, H&M আৰু Marks & Spencer (M&S)-কে ধৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ৰিটেইলাৰসমূহে বাংলাদেশৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ পৰা কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছে বুলি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদসংস্থা ৰয়টাৰ্ছৰ (Reuters) প্ৰকাশ কৰিছে ৷
ৰয়টাৰ্ছৰ (Reuters) প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বিশ্বৰ আগশাৰী ফেশ্বন ব্ৰেণ্ডসমূহে নৱেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম পষেকত বাংলাদেশৰ সলনি এক বৃহৎ অংশ ভাৰতৰ লগতে এছিয়াৰ ভিন্ন দেশৰৰ পৰা তেওঁলোকে কাপোৰৰ অৰ্ডাৰৰ দিছে ৷
জানিব পৰা মতে, বাংলাদেশৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগত কৰ্মৰত শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিক লৈ প্ৰতিবাদ, কাৰখানা বন্ধ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি আৰু সামগ্ৰী যোগানৰ সময়সূচীৰ অনিশ্চয়তাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডসমূহে ভাৰতৰ লগতে এছিয়াৰ ভিন্ন দেশৰ কাৰখানাৰ পৰা কপোৰ ক্ৰয় কৰিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, খুচুৰা বিক্ৰেতাসকলে বাংলাদেশৰ পৰা প্ৰায় ২৫৪ নিযুত ডলাৰ (ভাৰতীয় মূল্য প্ৰায় ২,৩৫০ কোটি টকা) মূল্যৰ কাপোৰৰ অৰ্ডাৰ স্থানান্তৰ কৰিছে । Zara, H&M আৰু Marks & Spencerৰ দৰে বহু ব্ৰেণ্ডে তেওঁলোকৰ বৃহৎ অৰ্ডাৰসমূহ ভাৰতৰ বস্ত্ৰ কাৰখানাৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Zara, H&M-এ কিয় বাংলাদেশৰ পৰা অৰ্ডাৰ স্থানান্তৰ কৰিছে ?
Zara, H&M, Marks & Spencer (M&S), Celio আৰু আন বহুতো আগশাৰীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফেশ্বন ব্ৰেণ্ডে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণৰ বাবে ভাৰত, ভিয়েটনাম, কম্বোডিয়া আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছে ৷
বাংলাদেশ গাৰ্মেণ্ট মেনুফেকচাৰাৰ্ছ এণ্ড এক্সপ’ৰ্টাৰ্ছ এছ’চিয়েশ্যনৰ (BGMEA) মতে, বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত ৪০০ নিযুত ডলাৰতকৈও অধিক লোকচান হৈছে ।
ইফালে, চেম্বাৰ অৱ ট্ৰেড এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীয়ে (CTI) কৈছে যে, বাংলাদেশৰ পৰা ডাঙৰ ব্ৰেণ্ডসমূহ আঁতৰি অহাটোৱে ভাৰতক বিশ্বৰ বস্ত্ৰ আৰু সাজ-পোছাকৰ বজাৰত নিজৰ স্থান শক্তিশালী কৰাৰ এক সুবৰ্ণ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে ।
Zara আৰু H&Mৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰিটেইলাৰসমূহে বাংলাদেশৰ বিপৰীতে ভাৰতৰ উৎপাদন কেন্দ্ৰলৈ অৰ্ডাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তই ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু সাজ-পোছাক উদ্যোগৰ বাবে এক নতুন সুযোগ সৃষ্টি কৰিছে ৷ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডসমূহৰ বাবে এক পছন্দৰ উৎস কেন্দ্ৰ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব পাৰে ।
CTI-ৰ অধ্যক্ষ ব্ৰীজেশ গোৱেলে কয়, "এফালে আমেৰিকাই ২৫ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰাৰ ভাবুকি দিছে ৷ আনফালে বিশ্বৰ বৃহত্তম ব্ৰেণ্ডসমূহে ভাৰতৰ কাষ চাপিছে । এয়া ভয় খোৱাৰ সময় নহয়, বৰঞ্চ সুযোগ গ্ৰহণ কৰাৰ সময় ।"
তেওঁ লগতে কয়,"ভাৰতৰ সাজ-পোছাক উৎপাদন কেন্দ্ৰ যেনে তিৰুপুৰ, চুৰাট, লুধিয়ানা, দিল্লী-এনচিআৰ, নয়ডা, গুৰুগ্ৰাম আৰু বেংগালুৰু ইয়াৰ দ্বাৰা লাভৱান হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্ৰেণ্ডসমূহে ভাৰতলৈ অৰ্ডাৰ স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্তই নতুন কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব আৰু ক্ষুদ্ৰ তথা মজলীয়া সাজ-পোছাক উৎপাদনকাৰী গোটসমূহক সহায় কৰিব ।"
গোৱেলে লগতে কয় যে,"শ্ৰমিকৰ অসন্তোষ, ধৰ্মঘট আৰু কাৰখানা বন্ধ হোৱাৰ বাবে ঢাকাৰ বস্ত্ৰ উদ্যোগে ৪০০ নিযুত ডলাৰতকৈও অধিক উৎপাদন লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ সেয়ে Zara, H&M আৰু আন ব্ৰেণ্ডসমূহে বাংলাদেশৰ পৰা তেওঁলোকৰ বৃহৎ অৰ্ডাৰসমূহ স্থানান্তৰ কৰিছে । উৎপাদন আৰু জাহাজ যোগানত হোৱা বিলম্বই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰেতাসকলক প্ৰভাৱিত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক বিকল্প উৎপাদন কেন্দ্ৰ বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ।"
CTI-এ জানিবলৈ দিয়ে যে, ভাৰতৰ বস্ত্ৰ আৰু সাজ-পোছাক উদ্যোগত ৪ কোটিতকৈও অধিক লোক প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে ৷ ইয়াৰে ৫০ শতাংশতকৈও অধিক মহিলা জড়িত হৈ আছে ৷ বিশেষকৈ কপাহ খেতি, পৰিবহণ, পেকেজিং, ব্যৱসায়, খুচুৰা বিক্ৰী, যন্ত্ৰপাতি নিৰ্মাণ আৰু আন আনুষংগিক কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে প্ৰায় ৯ কোটি লোক পৰোক্ষভাৱে বস্ত্ৰ উদ্যোগৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক: অসমৰ 'লুক লাও'ৰ সোৱাদে তৃপ্তি দিছে দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাণিজ্য মেলাৰ দৰ্শনাৰ্থীক