ETV Bharat / business

কাঠফুলাৰ মাজত জীৱন বিচাৰি পাইছে তিনি মহিলাই

পুৰুষৰ সমানে সমানে আগুৱাইছে এগৰাকী উদ্যমী মহিলা । কাঠফুলাৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈ আন দুই মহিলাকো আগুৱাই নিছে সংগ্ৰামৰ দিশে ।

Women shown the path of self-reliance to herself and two other women through mushroom farming
কাঠফুলাৰ মাজত জীৱন বিচাৰি পাইছে তিনি মহিলাই (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 11, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: "নাৰী সদায় পুৰুষৰ তল ৷" উক্ত ফকৰা-যোজনা এতিয়া আৰু অতীত হ'ল । নাৰীয়ে নোৱৰা কাম একো নাই । মনত কৰ্মোদ্যম থাকিলে সকলো সম্ভৱ । বহু উদ্যমী নাৰীয়ে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰে বাট বুলিছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথত । পুৰুষৰ সমানে সমানে আগুৱাই গৈছে আজি নাৰী সমাজ । সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে নলবাৰীৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলা গীতা বৰ্মনৰ পৰা । নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম চামতা অঞ্চলৰ এইগৰাকী গীতা বৰ্মন ।

গীতা বৰ্মনে বিগত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ঘৰতে এখন কাঠফুলাৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে । স্বামীৰ সহযোগত মহিলাগৰাকীয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰে মাহিলী ১৫-২০ হাজাৰকৈ টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে । গীতা বৰ্মনে গাঁওখনিৰেই আন দুগৰাকী মহিলাকো একেই বাটেৰে আগুৱাই নিবলৈ কৰিছে প্ৰয়াস । চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰশিক্ষণ লৈ কাঠফুলাৰ খেতিৰেও যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে গীতাই ।

কাঠফুলাৰ মাজত জীৱন বিচাৰি পাইছে তিনি মহিলাই (ETV Bharat Assam)

পুৰণি খেৰ পানীত তিয়াই চুন পেৰিছ সানি বীজ ৰোপণ কৰি দৈনিক কেইবাটাও কাঠফুলাৰ চিলিণ্ডাৰ সাজিব ধৰিছে এই তিনি মহিলাই । য'ত এটা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ৩/৪ কিলোগ্ৰামকৈ কাঠফুলা উৎপাদন কৰি আহিছে । গীতা বৰ্মনে জানিবলৈ দিয়ামতে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বজাৰৰ বাবে তেওঁ কোনো হাবাথুৰি খাবলগীয়া হোৱা নাই । দৈনিক ঘৰলৈ আহে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী । প্ৰতিকেজি কাঠফুলাৰ মূল্য ২৫০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আহিছে গীতা বৰ্মনৰ লগতে আন দুই সহযোগীয়ে ।

Women shown the path of self-reliance to herself and two other women through mushroom farming
পুৰণি খেৰ পানীত তিয়াই চুন পেৰিছ সানি বীজ ৰোপণ কৰে প্ৰতিদিনে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখযোগ্য যে গীতা বৰ্মনে এই খেতি আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন প্ৰদানত কিছু সহায় হৈছে বুলি জনায় । মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ১০ হাজাৰ টকাটোও তেওঁৰ এই খেতিত নিয়োজিত কৰি কিছু সহায় হোৱাৰ কথা অৱগত কৰায় । যদিও বৰ্তমানলৈ চৰকাৰৰ বিভাগীয় লোকৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো সহায় পোৱা নাই, তথাপিও নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Women shown the path of self-reliance to herself and two other women through mushroom farming
গীতা বৰ্মন আৰু আন দুই মহিলা (ETV Bharat Assam)

গীতা বৰ্মনে কয়,"নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম চামতা হাইস্কুলৰ সমীপতে মোৰ ফাৰ্মখন । ২৫ নৱেম্বৰৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ১০ হাজাৰটো পাই অলপ উন্নত কৰিলোঁ । সৰুসুৰা বহুত কৰিছিলোঁ, কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ । বৰ্তমান সফল নহয় বাৰু, তথাপিও এখোজ আগুৱাই আহিছোঁ । মোৰ স্বামীৰ বহুত অৰিহণা আছে । সকলো নাৰীয়ে নিজৰ নামেৰে নিজৰ পৰিচয়টো লওক ।"

Women shown the path of self-reliance to herself and two other women through mushroom farming
উদ্যমী মহিলা গীতা বৰ্মন (ETV Bharat Assam)

গীতা বৰ্মন আৰু আন দুই সহযোগীয়ে আন আন মহিলাসকলকো এনেদৰে আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনায় । সকলোৱে নিজ নিজ কামত আগুৱাই গৈ নাৰী কেতিয়াও পুৰুষৰ তল নহয় তাক প্ৰমাণ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে তিনি মহিলাই ।

লগতে পঢ়ক: দৃষ্টিহীনৰ বিশ্বজয়ৰ সপোন, পেৰালিম্পিকৰ যোগ্য়তাৰ বাবে অসমৰ দুই দিব্য়াংগ ভূৱনেশ্বৰলৈ

মুকালমুৱাত সোপাধৰাৰ সন্দেহত মহিলাক আক্ৰমণ কৰা ৬ জনক আটক

TAGGED:

স্বাৱলম্বী মহিলা
কাঠফুলাৰ খেতিৰে উপাৰ্জন
নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
কাঠফুলা খেতি

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.