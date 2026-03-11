কাঠফুলাৰ মাজত জীৱন বিচাৰি পাইছে তিনি মহিলাই
পুৰুষৰ সমানে সমানে আগুৱাইছে এগৰাকী উদ্যমী মহিলা । কাঠফুলাৰ খেতিৰে স্বাৱলম্বী হৈ আন দুই মহিলাকো আগুৱাই নিছে সংগ্ৰামৰ দিশে ।
Published : March 11, 2026 at 4:44 PM IST
নলবাৰী: "নাৰী সদায় পুৰুষৰ তল ৷" উক্ত ফকৰা-যোজনা এতিয়া আৰু অতীত হ'ল । নাৰীয়ে নোৱৰা কাম একো নাই । মনত কৰ্মোদ্যম থাকিলে সকলো সম্ভৱ । বহু উদ্যমী নাৰীয়ে কৰ্ম-সংস্কৃতিৰে বাট বুলিছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথত । পুৰুষৰ সমানে সমানে আগুৱাই গৈছে আজি নাৰী সমাজ । সেয়া প্ৰতিপন্ন হৈছে নলবাৰীৰ এগৰাকী উদ্যমী মহিলা গীতা বৰ্মনৰ পৰা । নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম চামতা অঞ্চলৰ এইগৰাকী গীতা বৰ্মন ।
গীতা বৰ্মনে বিগত ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা ঘৰতে এখন কাঠফুলাৰ ফাৰ্ম আৰম্ভ কৰিছে । স্বামীৰ সহযোগত মহিলাগৰাকীয়ে কাঠফুলাৰ খেতিৰে মাহিলী ১৫-২০ হাজাৰকৈ টকা উপাৰ্জন কৰি আহিছে । গীতা বৰ্মনে গাঁওখনিৰেই আন দুগৰাকী মহিলাকো একেই বাটেৰে আগুৱাই নিবলৈ কৰিছে প্ৰয়াস । চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত প্ৰশিক্ষণ লৈ কাঠফুলাৰ খেতিৰেও যে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰি তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে গীতাই ।
পুৰণি খেৰ পানীত তিয়াই চুন পেৰিছ সানি বীজ ৰোপণ কৰি দৈনিক কেইবাটাও কাঠফুলাৰ চিলিণ্ডাৰ সাজিব ধৰিছে এই তিনি মহিলাই । য'ত এটা চিলিণ্ডাৰৰ পৰা ৩/৪ কিলোগ্ৰামকৈ কাঠফুলা উৎপাদন কৰি আহিছে । গীতা বৰ্মনে জানিবলৈ দিয়ামতে বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত বজাৰৰ বাবে তেওঁ কোনো হাবাথুৰি খাবলগীয়া হোৱা নাই । দৈনিক ঘৰলৈ আহে পাইকাৰী ব্যৱসায়ী । প্ৰতিকেজি কাঠফুলাৰ মূল্য ২৫০ টকাকৈ বিক্ৰী কৰি আহিছে গীতা বৰ্মনৰ লগতে আন দুই সহযোগীয়ে ।
উল্লেখযোগ্য যে গীতা বৰ্মনে এই খেতি আৰম্ভ কৰাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন প্ৰদানত কিছু সহায় হৈছে বুলি জনায় । মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ১০ হাজাৰ টকাটোও তেওঁৰ এই খেতিত নিয়োজিত কৰি কিছু সহায় হোৱাৰ কথা অৱগত কৰায় । যদিও বৰ্তমানলৈ চৰকাৰৰ বিভাগীয় লোকৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো সহায় পোৱা নাই, তথাপিও নিজৰ প্ৰচেষ্টাত আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গীতা বৰ্মনে কয়,"নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম চামতা হাইস্কুলৰ সমীপতে মোৰ ফাৰ্মখন । ২৫ নৱেম্বৰৰ পিছত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ । তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিয়া ১০ হাজাৰটো পাই অলপ উন্নত কৰিলোঁ । সৰুসুৰা বহুত কৰিছিলোঁ, কিন্তু সফল হ'ব পৰা নাছিলোঁ । বৰ্তমান সফল নহয় বাৰু, তথাপিও এখোজ আগুৱাই আহিছোঁ । মোৰ স্বামীৰ বহুত অৰিহণা আছে । সকলো নাৰীয়ে নিজৰ নামেৰে নিজৰ পৰিচয়টো লওক ।"
গীতা বৰ্মন আৰু আন দুই সহযোগীয়ে আন আন মহিলাসকলকো এনেদৰে আগুৱাই আহিবলৈ আহ্বান জনায় । সকলোৱে নিজ নিজ কামত আগুৱাই গৈ নাৰী কেতিয়াও পুৰুষৰ তল নহয় তাক প্ৰমাণ কৰি দিবলৈ আহ্বান জনাইছে তিনি মহিলাই ।