ETV Bharat / business

মিউচুৱেল ফাণ্ডত ভাৰতৰ মহিলা বিনিয়োগকাৰীৰ ১১.৩ ট্ৰিলিয়ন সম্পত্তি: প্ৰতিবেদনত উৎসাহজনক তথ্য

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত মহিলা বিনিয়োগকাৰীয়ে মুঠ উপাৰ্জনত ৩ ট্ৰিলিয়ন টকাৰ অৱদান আগবঢ়াইছে ।

Mutual fund Women investors
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : May 19, 2026 at 8:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মিউচুৱেল ফাণ্ড উদ্যোগত ভাৰতৰ মহিলা বিনিয়োগকাৰীসকল এক ডাঙৰ শক্তি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁলোকৰ পৰিচালনাৰ অধীনত থকা সম্পত্তি (assets under management, AUM) ১১.৩ ট্ৰিলিয়ন টকা হৈছেগৈ । আনহাতে, ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত তেওঁলোকৰ শ্বেয়াৰ ৩৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে । কম্পিউটাৰ এজ মেনেজমেণ্ট ছাৰ্ভিচেজ লিমিটেড (Computer Age Management Services Limited) নামৰ সংস্থাটোৱে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।

প্ৰতিবেদনখনত ভাৰতৰ মিউচুৱেল ফাণ্ড খণ্ডত মহিলাৰ অংশগ্ৰহণৰ অসাধাৰণ বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰা হৈছে । ইয়াৰ দ্বাৰা মহিলাসকলৰ মৌলিক অংশগ্ৰহণৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী আৰু লক্ষ্যভিত্তিক সম্পদ সৃষ্টিলৈ পৰিৱৰ্তন হোৱাটো দেখুওৱা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ভিতৰত মহিলা বিনিয়োগকাৰীয়ে মুঠ উপাৰ্জনত ৩ ট্ৰিলিয়ন টকাৰ অৱদান আগবঢ়াইছে । এইটোৱে মহিলাসকলৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বিত্তীয় স্বাধীনতা আৰু বিনিয়োগ সামগ্ৰীৰ প্ৰতি সজাগতা বৃদ্ধিৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, বৰ্তমান মহিলা বিনিয়োগকাৰীৰ সংখ্যা ১ কোটি ৩২ লাখ হৈছেগৈ । ইয়াৰ ভিতৰত কেৱল ২০২৬ বিত্তীয় বৰ্ষতে ২২ লাখ নতুন বিনিয়োগকাৰী সংযোজন হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মহিলাসকলৰ মাজত ইকুইটি বিনিয়োগ প্ৰধান পছন্দৰ বিষয় হৈ আছে । আনহাতে, হাইব্ৰিড আৰু সমাধানমুখী ফাণ্ডসমূহে দ্ৰুত বিকাশৰ সাক্ষী হৈ আছে । ই প'ৰ্টফলিঅ’ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধিৰ ইংগিত প্ৰদান কৰে ।

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে সক্ৰিয় ছিষ্টেমেটিক ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনৰ (Systematic Investment Plans, SIPs) ২৯ শতাংশ মহিলাই গ্ৰহণ কৰে আৰু ই অনুশাসিত, দীৰ্ঘম্যাদী বিনিয়োগৰ প্ৰতি যে তেওঁলোক অতিশয় আগ্ৰহী সেইটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, প্ৰায় ৭৫ শতাংশ মহিলা বিনিয়োগকাৰীৰ বয়স ৫০ বছৰৰ তলত । আনহাতে, ৩৫ বছৰৰ তলৰ শ্ৰেণীত ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৃদ্ধি দেখা গৈছে ।

ইয়াৰ উপৰি এই কথাও আলোকপাত কৰা হৈছে যে শীৰ্ষ ৩০ খন চহৰৰ বাহিৰৰ চহৰৰ পৰা অংশগ্ৰহণো এতিয়া ৪৫ শতাংশ, যিয়ে সমগ্ৰ ভাৰততে মহিলা বিনিয়োগকাৰীৰ ভৌগোলিক প্ৰৱেশক অধিক ত্বৰান্বিত কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ।

প্ৰতিবেদনত লগতে কোৱা হৈছে যে মহিলা বিনিয়োগকাৰীসকলে দীৰ্ঘম্যাদী বিত্তীয় লক্ষ্যৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু বহু সম্পত্তিৰ কৌশল ক্ৰমান্বয়ে গ্ৰহণ কৰি ভাৰতৰ বিনিয়োগ পৰিৱেশতন্ত্ৰত এক পৰিৱৰ্তনশীল শক্তি হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :পুনৰ ৯০ পইচাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে দুবাৰকৈ বাঢ়িল দাম
লগতে পঢ়ক :সোণ-ৰূপত আমদানি শুল্ক বৃদ্ধি: আটাইতকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী, ক'লা বজাৰৰো আশংকা

TAGGED:

MUTUAL FUND
মিউচুৱেল ফাণ্ড
মহিলা বিনিয়োগকাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
MUTUAL FUND WOMEN INVESTORS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.